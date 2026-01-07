Từ 15/2/2026, 35 bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội

Bộ Y tế ban hành Thông tư 60/2025/TT-BYT, quy định 35 bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội từ ngày 15/2/2026.

(Ảnh minh họa)

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 60/2025/TT-BYT ngày 31/12/2025 về bệnh nghề nghiệp được hưởng BHXH và hướng dẫn chẩn đoán, giám định mức suy giảm khả năng lao động do bệnh nghề nghiệp.

Theo Điều 3 Thông tư 60/2025/TT-BYT quy định Danh mục 35 bệnh nghề nghiệp được hưởng BHXH từ 15/02/2026 như sau:

Từ 15/2/2026, 35 bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội- Ảnh 2.

Danh mục trên ban hành theo Thông tư của Bộ Y tế, là căn cứ để giải quyết chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo Luật BHXH 2024. Mỗi bệnh tương ứng 01 Phụ lục quy định điều kiện phơi nhiễm, tiêu chuẩn chẩn đoán và giám định mức suy giảm khả năng lao động.

