Bắt giữ Nguyễn Viết Quyết sinh năm 2005

Theo thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, ngày 31/12/2025, Công an xã Quỳnh Phụ tiếp nhận tin báo của anh V.Q.C (sinh năm 1984, trú tại thôn La Vân 2, xã Quỳnh Phụ, tỉnh Hưng Yên) về việc gia đình anh bị kẻ gian đột nhập, trộm cắp số tiền 21,2 triệu đồng vào rạng sáng ngày 28/12/2025.

Đồng thời, lực lượng chức năng cũng tiếp nhận tin báo của anh T.T.D (sinh năm 1989, trú tại thôn Quỳnh Côi 3, xã Quỳnh Phụ, tỉnh Hưng Yên) về việc quán bi-a của anh bị kẻ gian đột nhập, trộm cắp số tiền 780.000 đồng và 01 chiếc điện thoại di động vào rạng sáng ngày 29/12/2025.

Đối tượng Nguyễn Viết Quyết tại cơ quan Công an

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Quỳnh Phụ đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, huy động lực lượng tập trung xác minh, điều tra, truy xét đối tượng gây án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Quỳnh Phụ đã kịp thời xác minh, làm rõ đối tượng thực hiện hai vụ trộm cắp trên là Nguyễn Viết Quyết sinh năm 2005, trú tại thôn An Ký Tây, xã Minh Thọ, tỉnh Hưng Yên.

Công an xã đã triệu tập đối tượng Quyết lên làm việc, tại cơ quan công an, Quyết đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản của mình.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 02/01/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Viết Quyết để tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.