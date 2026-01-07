Công an cảnh báo thủ đoạn lừa đảo tinh vi khiến người dân mất sạch tiền trước Tết Nguyên đán

Lực lượng chức năng cho biết, trong những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ, nhu cầu mua sắm và trao nhận quà tặng tăng cao đột biến. Các đối tượng lừa đảo đã lợi dụng sự bận rộn và tâm lý mong cầu may mắn của người dân để gia tăng hoạt động với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, đặc biệt là hình thức giả danh shipper và chiêu bài "trúng thưởng lộc xuân".

Với chiêu trò "Shipper Giao Hàng Tất Niên" (Lừa đảo COD), Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đây là thời điểm người dân đặt hàng online rất nhiều, các đối tượng thường thu thập thông tin cá nhân của khách hàng bị lộ lọt, sau đó giả danh nhân viên giao hàng để gọi điện.

Chúng gọi điện vào giờ hành chính hoặc khi người mua hàng đang rất bận rộn, thông báo có đơn cần giao. Khi người mua không có nhà, chúng yêu cầu chuyển khoản trước tiền hàng để "gửi hàng cho bảo vệ/người thân/để trước cửa".

Ngoài ra, chúng có thể gửi một gói hàng giá trị thấp nhưng thu tiền (COD) với giá cao (từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng). Do số tiền không quá lớn và tâm lý "chắc mình quên mình đã đặt gì", nhiều người dễ dàng thanh toán.

Với chiêu trò “Lộc Xuân - Trúng Thưởng Tri Ân", các đối tượng lừa đảo đánh vào lòng tham và sự cả tin, mạo danh các sàn thương mại điện tử hoặc thương hiệu lớn và gọi điện thông báo đã trúng thưởng "Lộc Xuân Bính Ngọ" (xe máy, tivi, vàng...).

Để nhận được phần quà, các đối tượng yêu cầu người dân phải đóng khoản phí gọi là "thuế thu nhập", "phí vận chuyển", hoặc "phí hồ sơ" để nhận giải. Nguy hiểm hơn, chúng còn gửi đường link lạ, dụ dỗ người dân bấm vào để điền thông tin nhận thưởng, từ đó đánh cắp thông tin tài khoản ngân hàng và chiếm đoạt toàn bộ tiền trong tài khoản.

Để người dân ăn Tết an toàn, tránh “tiền mất tật mang” những ngày giáp Tết, lực lượng chức năng khuyến cáo không chuyển khoản cho shipper khi chưa trực tiếp nhận và kiểm tra hàng hóa (hoặc chưa kiểm tra kỹ trên ứng dụng mua hàng).

Đồng thời, người dân không cung cấp mã OTP, mật khẩu ngân hàng cho bất kỳ ai, kể cả người tự xưng là công an hay nhân viên ngân hàng; không bấm vào đường link lạ được gửi qua tin nhắn SMS, Zalo, Facebook thông báo trúng thưởng.

Đồng thời, người mua hàng cần kiểm tra kỹ lịch sử trên các ứng dụng trước khi nhận bất kỳ gói hàng nào, đồng thời, dặn dò kỹ người thân ở nhà (bố mẹ, con cái) không nhận hàng lạ khi chưa xác nhận. Nếu nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an để kịp thời xử lý.