Tài xế công nghệ bất ngờ phát hiện ba lô chứa loạt tiền mặt 500k và ngoại tệ: Công an vào cuộc xác minh

Theo công an TP Hà Nội, ngày 05/01/2025, Công an phường Yên Hòa đã hỗ trợ một người nước ngoài quốc tịch Trung Quốc nhận lại tài sản để quên trên xe taxi.

Theo đó, sáng ngày 05/01, anh Hoàng Minh Sánh (lái xe taxi công nghệ) đã đến Công an phường Yên Hòa để trình báo về việc: một du khách người Trung Quốc bỏ quên 01 chiếc ba lô (bên trong có tài sản và giấy tờ quan trọng) trên xe của anh Sánh và bàn giao cho Công an phường, đề nghị hỗ trợ trao trả lại cho chủ sở hữu.

Tài sản tiếp nhận từ tài xế taxi và bàn giao trả người nước ngoài tại trụ sở Công an phường Yên Hòa. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Sau khi tiếp nhận trình báo và tài sản do người Trung Quốc để quên, cán bộ Tổ Phòng chống tội phạm Công an phường đã lập hồ sơ theo quy định. Ban Chỉ huy Công an phường đã chỉ đạo lực lượng xác minh, nhanh chóng xử lý vụ việc.

Công an phường Yên Hòa đã nhanh chóng xác định và liên hệ được với anh Xu Zhenbing - là chủ nhân sở hữu chiếc ba lô.

Thượng úy Nguyễn Minh Tiến – Cán bộ Công an phường và anh Hoàng Minh Sánh lái xe taxi công nghệ trực tiếp gặp mặt anh Xu Zhenbing để bàn giao tài sản. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Khoảng 14 giờ cùng ngày, anh Xu Zhenbing và anh Hoàng Minh Sánh đều có mặt tại trụ sở Công an phường Yên Hòa để tiến hành các thủ tục bàn giao theo đúng quy định. Toàn bộ tài sản được trao trả cho anh Xu Zhenbing đầy đủ, công khai, minh bạch, có sự chứng kiến của các bên liên quan.

Trong quá trình nhận lại tài sản bỏ quên, anh Xu Zhenbing bày tỏ lòng biết ơn anh Hoàng Minh Sánh - người lái xe taxi giàu lòng nhân ái, trung thực; đồng thời viết thư cảm ơn tập thể Công an phường Yên Hòa đã tận tâm hỗ trợ, nhanh chóng giúp anh nhận lại tài sản quan trọng; bày tỏ ấn tượng sâu sắc về đất nước Việt Nam an toàn, thân thiện, với nhiều công dân tốt bụng, nghĩa tình.

Theo Công an TP Hà Nội