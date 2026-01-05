3 ô tô tông nhau kinh hoàng trên Quốc lộ 47B, 1 người tử vong

Lãnh đạo Đội CSGT số 2 - Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, khoảng 9h sáng 5/1, tại Km 31+600 Quốc lộ 47B, đoạn qua thôn 27 (xã Thọ Ngọc, tỉnh Thanh Hoá) xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa 3 ô tô.

Vào thời điểm trên, xe tải mang biển kiểm soát 36H-046.XX do anh Phạm Văn X. (SN 1989, trú khu phố Toàn Tân, phường Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa) cầm lái chạy theo hướng Nghi Sơn – Thọ Xuân.

Khi đến đoạn đường kể trên thì chuyển hướng rẽ trái qua đường và xảy ra va chạm với xe đầu kéo biển kiểm soát 36H-046.XX kéo theo rơ moóc biển số 36R-021.XX do anh Phạm Văn T. (SN 1994, trú thôn Thọ Phú, xã Kiên Thọ, tỉnh Thanh Hóa) cầm lái đang di chuyển theo hướng Thọ Xuân – Nghi Sơn.

Hiện trường vụ tai nạn

Sau va chạm, xe đầu kéo tiếp tục mất kiểm soát va chạm mạnh với ô tô con biển kiểm soát 36A-793.XX do anh Lê Văn H. (SN1984, trú xã Quảng Bình, tỉnh Thanh Hóa) cầm lái chở theo 4 người, chạy theo hướng Nghi Sơn – Thọ Xuân gây tai nạn liên hoàn .

Vụ tai nạn khiến Lê Văn H. chết tại chỗ, một người khác bị thương nặng, đang cấp cứu. Ba phương tiện liên quan đều hư hỏng nặng. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng CSGT cùng các đơn vị chức năng có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, bảo vệ hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, nguyên nhân sơ bộ được xác định do ô tô tải chuyển hướng không đúng quy định, trong khi lái xe đầu kéo không giảm tốc độ kịp thời, dẫn đến tai nạn liên hoàn.

Theo thống kê của cơ quan chức năng, trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026, toàn tỉnh Thanh Hóa xảy ra 8 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 5 người và làm bị thương 7 người. So với cùng kỳ năm 2025, số vụ tai nạn tăng 3 vụ, tăng 1 người chết và tăng 6 người bị thương.

Trong thời gian nghỉ lễ, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa tăng cường tuần tra, kiểm soát và lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với 1.131 trường hợp, với tổng số tiền phạt hơn 5,7 tỷ đồng. Ngoài ra, cơ quan chức năng đã tước giấy phép lái xe, giấy chứng nhận kiểm định đối với 28 trường hợp, tạm giữ 327 phương tiện các loại. Riêng các hành vi vi phạm nồng độ cồn có 335 trường hợp bị xử phạt, với số tiền hơn 1,4 tỷ đồng; vi phạm quá tải trọng có 47 trường hợp, bị phạt hơn 360 triệu đồng.