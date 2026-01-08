Thuý Ngân không ổn sau chia tay Võ Cảnh?

Thông tin Thuý Ngân và Võ Cảnh xác nhận đường ai nấy đi từng khiến không ít khán giả tiếc nuối. Cả hai vốn được xem là cặp đôi đẹp, được mong chờ đi đến cái kết viên mãn. Sau chia tay, thay vì lựa chọn im lặng hay ở ẩn hoàn toàn, Thuý Ngân và Võ Cảnh vẫn duy trì hoạt động mạng xã hội, cũng chính vì thế mà cuộc sống hậu tan vỡ của cả hai nhanh chóng lọt vào tầm quan sát của netizen.

Mới đây nhất, Thuý Ngân đăng tải một đoạn clip ăn uống bắt trend trên mạng xã hội. Dù nội dung khá vui vẻ, nhưng điều khiến cư dân mạng chú ý lại là vóc dáng gầy gò, dấu hiệu sụt cân rõ rệt của Thuý Ngân. Không ít bình luận bày tỏ sự lo lắng, cho rằng ngoại hình hiện tại của cô trông thiếu sức sống so với hình ảnh đầy năng lượng trước đây. Bên cạnh đó, kiểu tóc mới cũng trở thành chủ đề bàn tán khi nhiều ý kiến nhận xét lựa chọn này chưa thực sự phù hợp, vô tình khiến nhan sắc của Thuý Ngân bị "phong ấn".

Thuý Ngân gây lo lắng khi lộ diện với vẻ ngoài gầy gò, khác lạ (Nguồn: @lehuynhthuyngan)

Thuý Ngân lộ rõ dấu hiệu sụt cân (ảnh: FBNV)

Cư dân mạng cho rằng kiểu tóc mới khiến nhan sắc Thuý Ngân bị dìm (ảnh: FBNV)

Sau chia tay, Thuý Ngân liên tục chia sẻ hình ảnh đi du lịch, tụ họp bạn bè, tham gia các hoạt động giải trí như một cách chữa lành. Cô cũng nhiều lần xuất hiện bên hội bạn thân, nhận được sự động viên, an ủi từ những người xung quanh. Tuy nhiên, càng cập nhật thường xuyên, Thuý Ngân lại càng bị soi kỹ từng chi tiết nhỏ trong cuộc sống. Trường Giang từng nhắc đến việc Thuý Ngân đang trong giai đoạn tự cân bằng. Dù không đi sâu hay nói cụ thể, phát ngôn này càng khiến netizen liên hệ đến những thay đổi gần đây của nữ diễn viên, từ ngoại hình đến cảm xúc thể hiện trên mạng xã hội.

Từ những dấu hiệu trên, nhiều người cho rằng Thuý Ngân đang rơi vào trạng thái bất ổn tâm lý sau chia tay, dù bề ngoài vẫn giữ hình ảnh tích cực, vui vẻ. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng việc sụt cân, thay đổi phong cách hay liên tục đi du lịch là phản ứng khá phổ biến của nhiều người sau đổ vỡ tình cảm, không nhất thiết đồng nghĩa với việc rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng.

Ở thời điểm hiện tại, Thuý Ngân chưa lên tiếng trực tiếp về những bàn tán xoay quanh tình trạng của mình. Với khán giả, điều có thể làm lúc này có lẽ là tôn trọng không gian riêng của nữ diễn viên, thay vì suy đoán quá sâu từ những chi tiết bề ngoài. Sau tất cả, quá trình cân bằng lại cảm xúc sau chia tay là hành trình cá nhân, và mỗi người sẽ có cách chữa lành rất khác nhau.

Thuý Ngân thường xuyên đi du lịch, được bạn bè động viên sau khi chia tay (Ảnh: FBNV)

Thuý Ngân và Võ Cảnh đã đường ai nấy đi hơn nửa năm qua. Nhưng đến cuối tháng 11/2025, Võ Cảnh mới đăng tâm thư: "Mình tin rằng, không phải bất cứ mối tình nào khép lại cũng cần có một người đúng và một người sai. Đôi khi, hai người từng thương nhau thật lòng, từng dành cho nhau những gì tốt đẹp nhất, nhưng đến một thời điểm nào đó, họ chọn dừng lại đơn giản vì những lý do riêng mà chỉ người trong cuộc mới biết. Như cách mà người ta vẫn thường nói: 'có duyên mà không có nợ'. Chúng ta thường tìm kiếm một lý do để lý giải, nhưng ngàn lần không nên gán lỗi cho ai trong khi không ai trong họ làm điều gì có lỗi với người còn lại. Nên hãy để tình yêu dù kết thúc vẫn có thể trọn vẹn và đẹp đẽ theo cách riêng của nó".

Võ Cảnh cũng sống kín tiếng hơn hẳn sau biến cố tình cảm (Ảnh: FBNV)

Đến đầu tháng 12/2025, Thuý Ngân chia sẻ thêm: "Mọi người bị chấp niệm như thế là căng cho Ngân và anh Cảnh lắm đó, bởi sau này chúng tôi còn lấy chồng, lấy vợ nữa. Sắp tới lỡ anh Cảnh có người yêu, mọi người cứ nhắc như vậy thì tội nghiệp cho người ta. Mọi chuyện đã diễn ra 7-8 tháng rồi. Tụi tôi hiện tại rất vui vẻ với nhau, mọi người làm vậy chúng tôi khó xử không nhìn mặt nhau nữa. Sắp tới em cũng phải có người yêu, có chồng nữa. Tụi tôi không ghét bỏ gì nhau, vẫn hỏi thăm sức khoẻ nhau mà. Hôm nay, tôi sẵn sàng bày tỏ với mọi người, lỡ có lỡ lời mong mọi người thông cảm. Tôi chỉ muốn chia sẻ một lần để mọi người không còn suy nghĩ nhiều trong chặng đường sắp tới".