Suốt hơn một thập kỷ hình thành và phát triển, WeChoice Awards không đơn thuần là một lễ trao giải giải trí, mà đã trở thành “tấm gương phản chiếu” sức ảnh hưởng của nghệ sĩ đối với cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ. Không chỉ ghi nhận thành tích nghệ thuật, WeChoice còn tôn vinh những cá nhân truyền cảm hứng, tạo ra xu hướng và có dấu ấn bền bỉ qua nhiều năm.

Trong lịch sử WeChoice Awards, chỉ có một số rất ít nghệ sĩ đạt được số lượng cúp đáng nể, trải dài qua nhiều mùa giải. Dưới đây là 5 cái tên sở hữu nhiều cúp WeChoice nhất, mỗi người là một hành trình rất riêng nhưng đều có điểm chung: sức ảnh hưởng lớn với cộng đồng, đặc biệt là người trẻ.

Sơn Tùng M-TP (12 cúp): Hiện tượng chưa từng hạ nhiệt

Không quá bất ngờ khi Sơn Tùng M-TP là nghệ sĩ dẫn đầu danh sách với 12 cúp WeChoice Awards – một kỷ lục cho đến hiện tại.

Ngay từ WeChoice 2014, Sơn Tùng đã tạo dấu ấn mạnh mẽ khi cùng lúc được vinh danh ở các hạng mục: Đại sứ truyền cảm hứng, Top 10 Nhân vật truyền cảm hứng, Bài hát của năm và Sự kết hợp của năm. Những ca khúc như Chắc ai đó sẽ về hay Không phải dạng vừa đâu từng là “nhạc nền quốc dân” của giới trẻ một thời.

Các năm tiếp theo, Sơn Tùng liên tục xuất hiện trong những hạng mục quan trọng như Nghệ sĩ có sức ảnh hưởng nhất, MV được yêu thích, Ca sĩ có hoạt động đột phá. Đỉnh điểm là các sản phẩm mang tính biểu tượng như Lạc trôi, Chạy ngay đi, hay Chúng ta của hiện tại – những MV không chỉ thành công về lượt xem mà còn định hình thẩm mỹ, phong cách cho Vpop.

12 cúp WeChoice không chỉ là con số, mà là minh chứng cho việc Sơn Tùng luôn giữ được vị thế đặc biệt trong lòng công chúng suốt hơn một thập kỷ.

Chi Pu (6 cúp): Hành trình trưởng thành từ tranh luận

Hành trình của Chi Pu tại WeChoice gắn liền với sự bền bỉ trong hoạt động nghệ thuật. Từ diễn xuất, ca hát đến tham gia show giải trí, Chi Pu duy trì hình ảnh nghệ sĩ xuất hiện đều đặn và luôn có sản phẩm mới.

Bên cạnh các dự án âm nhạc, Chi Pu còn tham gia phim điện ảnh, phim truyền hình, góp mặt trong nhiều sự kiện thời trang và chương trình giải trí trong và ngoài nước. Đặc biệt, giai đoạn gần đây, cô gây chú ý khi mở rộng hoạt động tại thị trường quốc tế, tạo thêm dấu ấn cho hành trình nghệ thuật kéo dài hơn một thập kỷ.

Từ Top 10 Nhân vật truyền cảm hứng 2014, đến danh hiệu Nghệ sĩ trẻ có hoạt động đột phá năm 2016, Chi Pu dần khẳng định mình là gương mặt đa năng. Đến WeChoice 2023, cô gây chú ý khi cùng lúc nhận 3 cúp lớn, trong đó có Đại sứ truyền cảm hứng và Nghệ sĩ có hoạt động nổi bật.

WeChoice dường như luôn dành một vị trí nhất định cho Chi Pu – như một đại diện cho thế hệ nghệ sĩ dám thử, dám dấn thân và dám bước tiếp dù phía trước có nhiều chông gai.

SOOBIN (6 cúp): Từ “hoàng tử ballad” đến nghệ sĩ toàn năng

Soobin là trường hợp tiêu biểu cho nghệ sĩ đi lên bằng thực lực và sự đầu tư nghiêm túc. Sau giai đoạn được biết đến với các bản ballad, anh từng bước mở rộng màu sắc âm nhạc, tham gia nhiều dự án lớn và xuất hiện đều đặn tại các sân khấu quan trọng.

Ngoài album Bật nó lên được WeChoice 2024 vinh danh, SOOBIN còn gây ấn tượng với các màn trình diễn live được đầu tư công phu, kết hợp âm nhạc hiện đại và yếu tố văn hóa. Việc tham gia các chương trình truyền hình về âm nhạc, biểu diễn tại nhiều sự kiện lớn cũng góp phần giúp tên tuổi SOOBIN duy trì sức nóng và được WeChoice ghi nhận liên tục.

Từ danh hiệu Ca sĩ mới nổi bật tại WeChoice 2016, đến cú “đại thắng” tại WeChoice 2024 với 5 cúp trong một mùa, SOOBIN đã cho thấy sự bứt phá ngoạn mục. Album Bật nó lên, những màn trình diễn bùng nổ và fandom KINGDOM giúp anh trở thành một trong những nghệ sĩ được yêu thích nhất hiện nay.

6 cúp WeChoice là sự ghi nhận cho một nghệ sĩ vừa có thực lực, vừa có chiến lược phát triển hình ảnh bền vững.

MCK (6 cúp): Đại diện tiêu biểu của thế hệ Rap/Hip-hop mới

Từ một gương mặt underground, MCK từng bước khẳng định vị trí trong dòng chảy chính thống của âm nhạc Việt. Sau khi được chú ý tại các chương trình về Rap/Hip-hop, MCK tập trung phát triển sản phẩm cá nhân, phát hành album, EP và liên tục có các ca khúc gây chú ý trong cộng đồng trẻ.

Bên cạnh hoạt động solo, MCK còn xuất hiện trong nhiều màn kết hợp được đánh giá cao, tham gia các sân khấu lớn và sự kiện âm nhạc quy mô. Những hoạt động này giúp anh trở thành một trong những nghệ sĩ Rap được WeChoice vinh danh nhiều nhất trong lịch sử giải thưởng.

Từ Gương mặt Rap/Hip-hop triển vọng năm 2020, đến 5 cúp lớn tại WeChoice 2023, MCK trở thành cái tên nổi bật bậc nhất của Rap Việt. Album 99%, ca khúc Anh đã ổn hơn hay các màn kết hợp đình đám đều được WeChoice vinh danh.

MCK không chỉ đại diện cho âm nhạc, mà còn cho tiếng nói và tâm lý của một thế hệ trẻ luôn khát khao khẳng định tiếng nói của mình.

Đen Vâu (5 cúp): Biểu tượng truyền cảm hứng bền bỉ

Dù không chạy theo số lượng sản phẩm, Đen Vâu vẫn là cái tên được WeChoice “chọn mặt gửi vàng” trong nhiều năm.

Từ Playlist truyền cảm hứng (Đưa nhau đi trốn), đến Ca sĩ có hoạt động đột phá và nhiều lần lọt Top 10 Nhân vật truyền cảm hứng, Đen Vâu xây dựng hình ảnh nghệ sĩ gần gũi, tử tế và giàu chiều sâu.

Bên cạnh việc phát hành sản phẩm mới, Đen Vâu còn tham gia nhiều chương trình âm nhạc, các dự án kết hợp và hoạt động cộng đồng. Chính sự nhất quán trong cách làm nghề giúp anh nhiều lần được WeChoice vinh danh ở hạng mục Nhân vật truyền cảm hứng.

5 cúp WeChoice là minh chứng cho sức ảnh hưởng âm thầm nhưng bền bỉ của một rapper không chăm chỉ làm nghề và cống hiến bằng tài năng.