Những khoảnh khắc lịch sử Vbiz không bao giờ có thể lặp lại chỉ có tại WeChocie Awards

Ra đời với tinh thần tôn vinh những cá nhân, tập thể và câu chuyện truyền cảm hứng trong xã hội lẫn đời sống giải trí, WeChoice Awards không đơn thuần là một lễ trao giải. Qua từng năm, WeChoice Awards trở thành nơi hội tụ của hàng loạt nghệ sĩ, nhân vật nổi bật, đồng thời ghi dấu bằng những khoảnh khắc đặc biệt mà khán giả khó có thể tìm thấy ở bất kỳ sân khấu nào khác. Chính sự giao thoa giữa giải trí, cảm xúc và giá trị nhân văn đã tạo nên "đặc sản" rất riêng cho WeChoice Awards.

Trong suốt nhiều mùa tổ chức, bên cạnh những chiếc cúp danh giá, WeChoice Awards còn khiến công chúng nhớ mãi bởi những khoảnh khắc chạm đến trái tim. Đó không chỉ là ánh đèn sân khấu hay màn trình diễn hoành tráng, mà là những giây phút rất thật, rất đời, nơi nghệ sĩ và những câu chuyện truyền cảm hứng đứng cạnh nhau. Một trong những khoảnh khắc được nhắc đến nhiều trong những mùa Gala WeChoice Awards chính là tiết mục mở màn có kết hợp giữa Sơn Tùng M-TP và bé Bôm.

Sơn Tùng M-TP thể hiện ca khúc Remember Me trên phần đệm đàn piano của bé Bôm

Tại Gala WeChoice Awards 2017, Bé Bôm ngồi bên cây đàn piano, chậm rãi dẫn dắt giai điệu ca khúc Remember Me, còn Sơn Tùng cất giọng hát đầy cảm xúc. Với giọng hát khoẻ, khoe được những nốt cao của Sơn Tùng, tiết mục Remember Me đã khiến nhiều khách mời có mặt trong đêm Gala WeChoice Awards xúc động.

Đây có lẽ là một khoảnh khắc rất đẹp trong những ngày đầu năm mới 2018 của Vpop khi mà hai nhân vật truyền cảm hứng tốt đẹp cho cộng đồng cùng đứng trên một sân khấu với cùng một đam mê âm nhạc đẹp đẽ nhất.

Đặc biệt hơn, tiết mục này còn quy tụ 50 gương mặt đến từ nhiều tầng lớp, độ tuổi và hoàn cảnh khác nhau trong xã hội, đồng thời cũng là những nhân vật nằm trong đề cử của Wechoice Awards suốt các năm.

Khoảnh khắc bé Bôm đệm đàn mở màn tiết mục ở Gala WeChoice Awards 2017

Sơn Tùng M-TP trình diễn cực cảm xúc cùng 50 mảnh ghép đặc biệt

Sang WeChoice Awards 2019, sân khấu một lần nữa khiến khán giả nghẹn ngào với hình ảnh H'Hen Niê và Hương Giang cùng xuất hiện bên bé Đinh Văn K'Rể. Từ ngày mới sinh ra, em Đinh Văn K'Rể (thôn Gò Da, xã Sơn Ba, huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi) đã mắc một hội chứng rất hiếm gặp là Seckel (người lùn, đầu chim). Căn bệnh lạ chỉ mới ghi nhận được 10 trường hợp trên thế giới khiến cậu bé dù đã 10 tuổi nhưng chỉ nặng chưa đầy 4 kg, cao vừa 60 cm.

Có lẽ cậu bé ấy sẽ chẳng được đến lớp, chẳng được vui chơi cùng bạn bè cho đến khi em gặp được thầy Đặng Văn Cương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học bán trú Sơn Ba. Thầy gặp K'Rể cách đây 5 năm trong 1 lần tới thôn Gò Da vận động học trò đến trường, từ đó thầy Cương và K'Rể đã viết lên câu chuyện cổ tích tuyệt đẹp về tình thầy trò nơi rẻo cao.

Khoảnh khắc hai nghệ sĩ nhẹ nhàng ôm, vỗ về cậu bé có hoàn cảnh đặc biệt ngay trên sân khấu đã lan tỏa thông điệp yêu thương, sẻ chia và đồng cảm. Không cần lời nói cầu kỳ, hình ảnh ấy tự thân đã trở thành biểu tượng nhân văn của WeChoice Awards năm đó, khiến nhiều khán giả rơi nước mắt. Và có lẽ, khoảnh khắc đầy ý nghĩa đó sẽ không thể nào có thể lặp lại vì đến tháng 11 năm 2020, cậu bé Đinh Văn K'Rể đã không còn nữa.

Khoảnh khắc H'Hen Niê ôm bé Đinh Văn K'Rể gây xúc động mạnh

Hoa hậu Hương Giang dành sự quan tâm cho cậu bé đặc biệt

Những khoảnh khắc của cậu bé Đinh Văn K'Rể trở thành ký ức đẹp và giàu cảm xúc với khán giả của WeChoice Awards

Ở WeChoice 2023, với tinh thần Dám đam mê, dám rực rỡ, sân khấu mở màn đêm gala đã mang đến một khoảnh khắc gần như không thể tìm thấy ở bất kỳ lễ trao giải nào khác. Rapper Đen Vâu đứng giữa ánh đèn, không phải để tỏa sáng một mình, mà để hát cùng những con người rất đỗi bình thường: cô Bạch Lan, chú Trần Vinh, chú Nhật Tân, Nhóm Violin Làng Then, CLB Văn Nghệ Xung Kích CKT - những gương mặt U70 mang theo cả một đời yêu nghệ thuật.

Khi giai điệu Đi Theo Bóng Mặt Trời và Mỗi Ngày Tôi Chọn Một Niềm Vui vang lên, sân khấu bỗng trở thành không gian của sự sống, nơi năng lượng không đến từ hào quang mà từ đam mê bền bỉ. Trên gương mặt họ là những nếp nhăn của thời gian, trên người là trang phục giản dị, nhưng từng ánh mắt, từng chuyển động lại rực rỡ một niềm tin rất thuần khiết, đó là được sống trọn vẹn với nghệ thuật, dù ở bất kỳ độ tuổi nào.

Khoảnh khắc ấy khiến khán phòng lặng đi. Không phải vì cao trào kịch tính, mà bởi sự chân thật hiếm có.Cũng trong chính đêm Gala, Rapper Đen Vâu đã có những chia sẻ, dù ngắn nhưng vẫn mang đầy xúc cảm: "Thật may mắn khi được hát với những người bình thường và may mắn khi chúng ta là những người bình thường".

Tiết mục Người Bình Thường mở màn WeChoice Awards 2023

Giây phút lặng đọng, giàu cảm xúc tại sân khấu WeChoice năm đó

Các đêm Gala WeChoice Awards còn liên tục tạo dấu ấn bằng loạt khoảnh khắc hiếm có. Tại WeChoie Awards 2023, khán giả đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác khi chứng kiến những màn hợp tác có 1-0-2 giữa các thế hệ nghệ sĩ, ví dụ có thể kể đến màn trình diễn Tóc Ngắn Ngắn của diva Mỹ Linh và 2 rapper trẻ là Liu Grace và Pháp Kiều. Không những vậy, cũng ở WeChoie Awards, khán giả mới có thể thấy một diva Mỹ Linh cực gợi cảm và nhảy sung hết cỡ với dàn Chị Đẹp. Những khoảnh khắc dám thể hiện của "Phù Vân giáo chủ" đã khiến mạng xã hội tưng bừng suốt thời gian dài.

Bên cạnh đó, sân khấu WeChoice còn chứng kiến cựu danh thủ Hồng Sơn trao giải thưởng cho các cầu thủ đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch ở AFF Cup 2024. Thay mặt cho đội tuyển Việt Nam, các cầu thủ gồm Bùi Tiến Dũng, Hồ Tấn Tài, Nguyễn Hoàng Đức, Bùi Vĩ Hào đã có mặt để nhận cúp của WeChoice Awards.

Chính những chi tiết tưởng chừng không theo bất kỳ "công thức" nào ấy đã tạo nên bản sắc riêng cho WeChoice Awards. Ở đó, sân khấu không chỉ dành cho âm nhạc hay giải trí, mà là nơi những biểu tượng, con người và câu chuyện từ nhiều lĩnh vực cùng hội tụ, tạo nên những khoảnh khắc chỉ có thể xuất hiện tại WeChoice - rất đời, rất thật và khó có thể lặp lại.

Diva Mỹ Linh và các Chị Đẹp trình diễn cực cháy ở WeChoie Awards 2023

Sẽ còn lâu nữa mới thấy một phiên bản Mỹ Linh sexy với vũ đạo cực cháy như thế này

Các cầu thủ Đội tuyển Việt Nam xuất hiện tại WeChoice Awards 2024

Các cầu thủ thay mặt các đồng đội nhận giải thưởng đặc biệt sau chiến tích ở AFF Cup 2024