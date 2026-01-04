Sau 1 năm đạt vote khủng ở WeChoice, top 3 Nghệ sĩ có hoạt động nổi bật giờ ra sao?

WeChoice Awards là một trong những giải thưởng danh giá, được công chúng chờ đợi mỗi năm. Trong năm 2024, WeChoice Awara với chủ đề "Việt Nam Tôi Đó" đã chứng kiến nhiều cuộc bình chọn chưa từng có trong lịch sử. Một trong số đó là top 3 nghệ sĩ dẫn đầu của hạng mục Nghệ sĩ có hoạt động nổi bật là Bùi Công Nam, SlimV, NSND Tự Long đều chạm đến con số hơn 1,5 triệu vote.

Không chỉ dừng lại ở những con số ấn tượng, sự ghi nhận từ WeChoice còn phản ánh mức độ lan tỏa và thiện cảm mà Bùi Công Nam, SlimV và NSND Tự Long tạo dựng được trong lòng công chúng. Ba cái tên, ba thế hệ, ba hướng đi khác nhau nhưng cùng hội tụ ở một điểm chung hoạt động bền bỉ, làm nghề nghiêm túc và tạo ảnh hưởng theo cách không ồn ào. Một năm trôi qua, hành trình của top 3 lại càng cho thấy giá trị của sự bền vững. Người giữ phong độ bằng sự đa năng và thiện cảm đại chúng, người khẳng định vị thế bằng chuyên môn đứng sau ánh đèn, người tiếp tục là trụ cột khó thay thế của sân khấu truyền thống lẫn giải trí hiện đại.

Bùi Công Nam, SlimV và NSND Tự Long từng mang về số vote khủng tại hạng mục Nghệ sĩ có hoạt động nổi bật (Ảnh: WeChoice 2024)

Bùi Công Nam có 1 năm rực rỡ, ghi dấu ấn ở show thực tế

Tại hạng mục Nghệ sĩ có hoạt động nổi bật, ca sĩ Bùi Công Nam đã có chiến thắng đầy thuyết phục. Vào thời điểm cổng bình chọn đóng lại, Bùi Công Nam đạt 1,877 triệu vote, SlimV (1,790 triệu vote) và NSND Tự Long (1.569 triệu vote).

Trên sân khấu gala trao giải, nam ca sĩ không khỏi xúc động chia sẻ: "Năm qua, Nam chỉ là 1 trong những nghệ sĩ lao động hết mình, hoạt động nghệ thuật sôi nổi, có thể kể đến 33 Anh Tài, 30 Anh Trai, các Chị Đẹp và nhiều nghệ sĩ khác. Và ngày hôm nay, Nam có vinh dự được cầm trên tay chiếc cúp Nghệ sĩ có hoạt động nổi bật, Nam cảm thấy bản thân rất may mắn. Đây là món quà mà tất cả người hâm mộ của Nam cũng như người hâm mộ Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai dành tặng cho Nam. Nam chân thành cảm ơn mọi người, cảm ơn ba mẹ đã luôn ủng hộ con".

Bùi Công Nam là người chiến thắng hạng mục này với số bình chọn hơn 1,877 triệu (Ảnh: WeChoice Awards)

Đây là giải thưởng đánh dấu những cố gắng của Bùi Công Nam đã được ghi nhận (Ảnh: FBNV)

Sau giải thưởng danh giá này, Bùi Công Nam tiếp tục chạm đến những cột mốc và thành tích mới. Không ồn ào tạo scandal, không chạy theo trào lưu giật gân, nam nghệ sĩ đi lên bằng con đường quen thuộc nhưng không hề cũ làm nghề nghiêm túc, giữ hình ảnh tử tế và âm thầm mở rộng sức ảnh hưởng theo cách rất riêng.

Trong năm 2025, Bùi Công Nam không ồ ạt tung hit hay tham gia những cuộc đua âm nhạc ồn ào, nhưng vẫn hiện diện đều đặn trên thị trường với vai trò nhạc sĩ sáng tác và ca sĩ. Các ca khúc mang tên anh tiếp tục giữ phong cách quen thuộc giai điệu dễ nghe, ca từ đời thường, cảm xúc vừa đủ để chạm đến số đông. Điều đáng nói là Bùi Công Nam ngày càng được nhìn nhận rõ ràng hơn ở vai trò người kể chuyện bằng âm nhạc. Anh không cố "lột xác" hay gây sốc, mà kiên trì xây dựng màu sắc riêng. Trong một thị trường thay đổi liên tục, việc giữ được bản sắc lại trở thành lợi thế lớn.

Bùi Công Nam tiếp tục toả sáng, cực đắt show trong năm 2025 (Ảnh: FBNV)

Nam ca sĩ dần khẳng định được chỗ đứng rất riêng trong showbiz (Ảnh: FBNV)

Một trong những dấu ấn rõ nét nhất của Bùi Công Nam trong năm 2025 đến từ truyền hình thực tế. Khi xuất hiện trong Gia đình Haha với vai trò cast chính hay khách mời ở Running Man Việt Nam anh nhanh chóng ghi điểm nhờ hình ảnh hiền lành, duyên dáng, không tranh spotlight nhưng cũng không mờ nhạt. Chính điều đó giúp anh mở rộng tệp khán giả, đặc biệt là nhóm khán giả trẻ vốn quen với những chương trình giải trí có nhịp độ nhanh. Không ít ý kiến cho rằng truyền hình thực tế đã giúp Bùi Công Nam đến gần hơn với công chúng đại chúng, vượt ra khỏi hình ảnh nhạc sĩ, ca sĩ quen mặt trong giới làm nghề.

Bùi Công Nam tạo ấn tượng khi tham gia show thực tế Gia đình Haha (Ảnh: FBNV)

SlimV – "phù thủy âm nhạc" đứng sau loạt dự án lớn

Là một trong những music producer nổi tiếng nhất Vpop thuộc tổ đội SpaceSpeakers, SlimV có hơn 10 năm "chinh chiến", từng đứng đằng sau sự thành công của các siêu sao như Sơn Tùng M-TP, SOOBIN, Tóc Tiên, Binz… Từng là gương mặt bảo chứng cho việc hợp tác với ai cũng thành hit, SlimV dần trở thành cái tên đắt giá của làng nhạc Việt.

Nếu gọi năm 2025 là một năm rực rỡ theo cách âm thầm của SlimV, thì đó là sự rực rỡ đến từ vị thế, kinh nghiệm và dấu ấn nghề nghiệp đã được khẳng định. Không xuất hiện dày đặc trước truyền thông, SlimV vẫn hiện diện rõ ràng trong đời sống âm nhạc bằng vai trò "phù thủy âm nhạc" đứng sau nhiều sân khấu lớn, dự án lớn như: Y Concert, SKYnote & ALL-ROUNDER, ALL-ROUNDER THE FINAL, concert Sao Nhập Ngũ, Tân Binh Toàn Năng...

SlimV tiếp tục giữ vị trí đứng sau thành công của nhiều concert khủng (Ảnh: FBNV)

Năm 2025, SlimV cho thấy sự bền bỉ của một nhà sản xuất đã đi qua nhiều giai đoạn của Vpop, hiểu thị trường nhưng không chạy theo thị hiếu nhất thời. Các sản phẩm anh tham gia vẫn giữ được sự chỉn chu, tinh tế và chiều sâu âm nhạc, đặc biệt ở cách kết hợp yếu tố hiện đại với nền tảng âm nhạc vững chắc. Không cần tạo ồn ào hay phát ngôn gây chú ý, SlimV ghi điểm bằng chính chuyên môn và tư duy âm nhạc trưởng thành, khiến mỗi lần cái tên anh xuất hiện trong credit đều trở thành một bảo chứng chất lượng.

Slim là bảo chứng của việc nghệ sĩ dù thành công đến mấy cũng không ngừng cố gắng, đổi mới (Ảnh: FBNV)

NSND Tự Long – nghệ sĩ gạo cội giữ vị thế bền bỉ hiếm có

NSND Tự Long có một năm hoạt động năng suất và ý nghĩa theo cách rất đặc trưng của một nghệ sĩ gạo cội không cần ồn ào nhưng luôn hiện diện với trọng lượng nghề nghiệp khó thay thế. Ở tuổi mà nhiều người đã chọn chậm lại, Tự Long vẫn xuất hiện đều đặn trên các sân khấu lớn nhỏ, từ nghệ thuật truyền thống đến những chương trình giải trí đại chúng, giữ vai trò kết nối giữa giá trị cũ và tinh thần mới.

Nghệ sĩ Tự Long từng nhận rất nhiều giải thưởng danh giá ở WeChoice 2024 (Ảnh: FBNV)

Trên sân khấu, Tự Long vẫn giữ phong độ của một nghệ sĩ có kỹ thuật vững vàng, khả năng ứng biến linh hoạt và thứ duyên ngầm đến từ trải nghiệm sống dày dặn. Ngoài đời, hình ảnh người nghệ sĩ thẳng thắn, hài hước nhưng sâu sắc giúp anh trở thành điểm tựa tinh thần cho nhiều thế hệ nghệ sĩ trẻ. Không chạy theo thị hiếu nhất thời, cũng không đứng ngoài dòng chảy giải trí hiện đại, Tự Long chọn cách đi giữa mang tinh thần của nghệ thuật truyền thống vào những không gian mới, để khán giả trẻ dễ tiếp cận hơn mà vẫn giữ được cốt lõi.

Chính sự bền bỉ, tử tế và nhất quán ấy khiến năm 2025 của NSND Tự Long rực rỡ của một người làm nghề lâu năm vẫn giữ được lửa, giữ được vị thế và quan trọng nhất là giữ được niềm tin của công chúng.

Nghệ sĩ Tự Long tiếp tục chạm đến những giải thưởng danh giá trong nghề (Ảnh: FBNV)

Nam nghệ sĩ giữ vai trò "truyền lửa" cho thế hệ nghệ sĩ trẻ