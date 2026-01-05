Sững sờ tin nam diễn viên quốc dân vừa qua đời sáng nay

Sáng 5/1, Yonhap News đưa tin, nam diễn viên quốc dân Hàn Quốc Ahn Sung Ki vừa qua đời tại phòng hồi sức tích cực ở Bệnh viện Đại học Soonchunhyang. Gia đình đã ở bên cạnh nam nghệ sĩ trong những giây phút cuối đời. Ông trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 74, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình, người thân và công chúng xứ sở kim chi. Nam nghệ sĩ qua đời sau 6 ngày nhập viện trong tình trạng ngừng tim.

Công ty quản lý vừa xác nhận thông tin Ahn Sung Ki qua đời bằng dòng thông báo buồn: “Nam diễn viên Ahn Sung Ki đã qua đời ở tuổi 74 vào lúc 9 giờ sáng (giờ Hàn Quốc) ngày 5/1/2026. Nam nghệ sĩ luôn ở vị trí tiên phong trong suốt chiều dài lịch sử văn hóa đại chúng Hàn Quốc. Ahn Sung Ki cũng luôn giữ vững sự chân thành và niềm tự hào đối với nghiệp diễn của mình. Diễn xuất của ông luôn hướng về con người và cuộc sống. Thông qua gia tài nghệ thuật đồ sộ, Ahn Sung Ki đã chạm đến trái tim của đông đảo khán giả và mang đến sự an ủi cho bao thế hệ công chúng”.

Ahn Sung Ki vừa qua đời sáng nay, hưởng thọ 74 tuổi. Ảnh: Naver

Trước đó vào sáng 31/12 năm ngoái, các trang báo lớn nhỏ Hàn Quốc đồng loạt đưa tin, nam diễn viên quốc dân Ahn Sung Ki đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu mới đây trong tình trạng ngừng tim sau khi đột ngột ngã quỵ tại nhà riêng lúc đang dùng bữa. Ngay khi tới bệnh viện, Ahn Sung Ki đã được đưa ngay đến phòng cấp cứu - nơi các bác sĩ nỗ lực thực hiện hồi sức tim phổi cho nam diễn viên.

Sau đó không lâu, Ahn Sung Ki đã được chuyển vào phòng hồi sức tích cực và hiện đang trong tình trạng nguy kịch. Còn nhớ hồi năm 2019, nam nghệ sĩ quốc dân được chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu. Trong 6 ngày qua, nam diễn viên quốc dân được các bác sĩ tại bệnh viện tận tình cứu chữa. Nhưng đến nay, nghệ sĩ họ Ahn đã không qua khỏi, ra đi trong vòng tay của người thân.

Công chúng bàng hoàng, đau xót trước sự ra đi đột ngột của nam nghệ sĩ. Ảnh: Nate

Ahn Sung Ki sinh năm 1952, được mệnh danh là nam diễn viên quốc dân và đáng kính trọng bậc nhất ở làng giải trí Hàn Quốc. Xuyên suốt sự nghiệp vẻ vang, nam nghệ sĩ đã xuất hiện ở hơn 130 tác phẩm lớn nhỏ và giành về hàng chục giải thưởng cao quý cho những đóng góp không ngừng nghỉ của mình. Gần đây, Ahn Sung Ki tỏa sáng ở tác phẩm điện ảnh mang tên Bàn Tay Diệt Quỷ hợp tác cùng Park Seo Joon. Tác phẩm này cũng đã gây sốt khắp châu Á, nhận về nhiều lời khen “có cánh” từ khán giả yêu bộ môn nghệ thuật thứ 7.

Ahn Sung Ki tỏa sáng ở bộ phim Bàn Tay Diệt Quỷ cùng tài tử Park Seo Joon. Ảnh: Naver

Nguồn: Koreaboo