Cô gái có gia tài 3.700 tỷ khiến Phạm Băng Băng thua cuộc bỏ chạy giờ ra sao?

Giờ đây, cụm từ "hoa sen trắng" thường được dùng như từ lóng để chỉ kiểu người nhìn thì ngây thơ trong trắng nhưng thực chất lại vô cùng giả tạo, xấu xa. Thế nhưng ít ai biết, đây là biệt danh mà giới truyền thông đặt cho Lý Băng Băng sau khi cô tự nhận mình là đóa sen trắng trong showbiz lắm thị phi. Nàng hoa đán này từng là đối thủ ngang sức ngang tài với Phạm Băng Băng, khiến "Nữ hoàng thị phi" phải thua trong tức tưởi, cuốn gói rời khỏi công ty giải trí.

Lý Băng Băng (Ảnh: Sina).

Lúc đầu, con đường nghệ thuật của Lý Băng Băng không mấy thuận buồm xuôi gió. Vốn sinh ra và lớn lên trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mẹ lại ốm đau bệnh tật, Lý Băng Băng trở thành trụ cột kinh tế trong gia đình từ rất sớm.

Ngay khi vừa thi đỗ vào Học viện Hý kịch Thượng Hải, người đẹp này tích cực nhận nhiều hợp đồng quảng cáo để kiếm tiền phụ cha mẹ. Thế nhưng, vì khả năng diễn xuất chưa nổi trội, sau khi tốt nghiệp, Lý Băng Băng chẳng nhận được lời mời đóng phim nào.

Cũng may là người đẹp này lọt vào mắt xanh của người quản lý Vương Kinh Hoa, được bà đánh giá là một nhân tài đáng bồi dưỡng. Chính Vương Kinh Hoa là người đã thuyết phục Lý Băng Băng nhận bộ phim Về Nhà Ăn Tết và nhờ đó giành được giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại LHP quốc tế Sinapore lần thứ 13.

Ban đầu Lý Băng Băng chê bộ phim văn nghệ Về Nhà Ăn Tết, không chịu vào đoàn phim. Chính Vương Kinh Hoa là người khiến cô đổi ý (Ảnh: Sina).

Cũng trong khoảng thời gian này, anh em ông trùm Vương Trung Quân – Vương Trung Lỗi thành lập công ty giải trí Hoa Nghị. Nhờ mối quan hệ với Vương Kinh Hoa, Lý Băng Băng trở thành lứa nghệ sĩ đầu tiên của Hoa Nghị, cùng với những cái tên đình đám như Trần Đạo Minh, Lương Gia Huy, Lưu Gia Linh…

Nhờ sự nỗ lực không ngừng, Lý Băng Băng chiếm được tình cảm của khán giả qua nhiều bộ phim như Thiếu Niên Bao Thanh Thiên, Đại Náo Kim Các Tự, Nhất Cước Định Giang Sơn…Thế nhưng, người đẹp này cũng có lúc bị chơi xấu, phải tẽn tò ra mặt tại sự kiện lớn.

Lý Băng Băng nhận được sự nâng đỡ của người quản lý cấp S Vương Kinh Hoa (Ảnh: 163).

Nhớ hồi năm 2006, Lý Băng Băng được đề cử giải Nữ phụ xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Bách Hoa lần thứ 28 nhờ vai diễn trong Thiên Hạ Vô Tặc. Khi ấy, người đẹp đến dự sự kiện với tâm trạng vô cùng hớn hở vì được người "phím trước" rằng: "Em nhất định sẽ giành được giải".

Ai ngờ, đến giờ G, người được xướng tên lại không phải Lý Băng Băng. Có lẽ do quá thất vọng, cô bật khóc ngay tại sự kiện khiến ai nấy đều ngỡ ngàng. Khi trả lời phỏng vấn, nữ diễn viên không kiềm chế được cảm xúc, nghẹn ngào chia sẻ: "Tôi chính là đóa hoa sen trong giới nghệ sĩ, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Tôi luôn ngẩng cao đầu, đàng hoàng mà đi từng bước một. Thế nhưng hôm nay tôi cứ như đứa ngốc nhất trên thế giới này vậy. Việc tôi đến với showbiz như một trò đùa, tôi không biết lăng xê chính mình, chẳng khác gì một kẻ không có đầu óc khi so sánh với rất nhiều người khác.

Tôi thực sự rất buồn vì bản thân đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Tôi lỡ mất vai Tiểu Yến Tử trong Hoàn Châu Cách Cách, vai nữ chính trong Hồng Hà Cốc. Thế nhưng tôi không hối hận, tất cả là vì cái duyên chưa tới, giờ chỉ còn cách nỗ lực hơn nữa mà thôi".

Phát ngôn này đã gây nhiều tranh luận lúc bấy giờ, nhiều ý kiến cho rằng Lý Băng Băng thích ra vẻ thanh cao, lại còn lôi nhiều tác phẩm đình đám vào để "ké fame". Thậm chí cho đến tận bây giờ, sau gần 20 năm, nữ diễn viên vẫn dính liền với cái nickname "hoa sen trắng" chẳng mấy hay ho.

Lý Băng Băng từng bị đồng nghiệp chơi xấu (Ảnh: Sina).

Một trong những vụ việc nổi bật nhất trong sự nghiệp của Lý Băng Băng mà cư dân mạng thích "ăn dưa hóng thị" quan tâm là màn trở mặt thành thù của cô và nàng đại hoa đán Phạm Băng Băng.

Được biết, Lý Băng Băng và Phạm Băng Băng quen biết khi cùng hợp tác trong bộ phim Thanh Xuân Xuất Động và nhanh chóng trở thành những người bạn thân thiết với nhau. Khi đó, Phạm Băng Băng vẫn chưa có người quản lý chuyên nghiệp, chính Lý Băng Băng là người đã giới thiệu người quản lý cấp S Vương Kinh Hoa cho đàn em kém 8 tuổi và đề cử cô gia nhập công ty giải trí Hoa Nghị.

Tuy nhiên, sau này, tình chị em giữa họ sứt mẻ vì tranh giành ngôi vị "nhất tỷ" của Hoa Nghị. Phạm Băng Băng đã nẫng tay trên của bạn thân rất nhiều cơ hội, thậm chí thế chân Lý Băng Băng đóng vai nữ chính trong Thời Niên Thiếu Của Bao Thanh Thiên 2.

Ngoài ra, hai nàng Băng Băng còn nhiều lần lựa chọn các vai diễn giống nhau, làm dấy lên tin đồn tranh chấp "có tôi không có cô ta". Tuy nhiên, cuối cùng, Lý Băng Băng vẫn "cao tay" hơn, còn Phạm Băng Băng đành ngậm ngùi rời khỏi Hoa Nghị.

Lý Băng Băng thắng thế trước Phạm Băng Băng (Ảnh: Sina).

Nhờ có cô em gái tài giỏi Lý Tuyết đảm nhiệm vị trí người quản lý, sự nghiệp của Lý Băng Băng lên như diều gặp gió. Cô tham gia bộ phim Vân Thủy Dao, phải khốn khổ đủ đường trong quá trình ghi hình nhưng lại giành được 2 cúp vàng Ảnh hậu Bách Hoa và Hoa Biểu. Trên sân khấu, nữ diễn viên xúc động chia sẻ: "Từ khán đài lên sân khấu chỉ đi mất 1 phút thôi nhưng vì 1 phút này tôi đã nỗ lực suốt 10 năm".

Trên đà tiến bước, Lý Băng Băng thử tiến quân sang Hollywood và được góp mặt trong những dự án lớn như The Forbidden Kingdom, Resident Evil 5, Transformers 4, The Meg…

Lý Băng Băng thành công rực rỡ nhờ sự trợ giúp của người em gái song sinh (Ảnh: 163).

Tuy nhiên, khi ghi hình bộ phim The Meg, Lý Băng Băng từng đối mặt với cửa tử khi thực mình thực hiện cảnh quay nguy hiểm dưới nước mà không dùng đến diễn viên đóng thế. Sau trải nghiệm kinh hoàng này, nữ diễn viên gần như tạm dừng sự nghiệp diễn xuất, bắt đầu chuyển hướng sang công việc phía sau sân khấu. Cô tập trung vào việc phát triển phòng làm việc riêng, nâng đỡ cho các đàn em thế hệ sau.

Người đẹp Thời Niên Thiếu Của Bao Thanh Thiên chia sẻ: "Trước kia mọi người thường nói tôi sống quá vất vả, mệt mỏi. Bây giờ tôi cũng nghĩ liệu có phải mình đã quá khắt khe với bản thân hay không, thỉnh thoảng cũng nên để chính mình được thả lỏng một chút". Quả thực, sau nhiều năm là chiến sĩ thi đua Cbiz, giờ đây, Lý Băng Băng đã dành nhiều thời gian để yêu thương bản thân hơn, đi du lịch đó đây để thả lỏng sau chuỗi ngày tháng vất vả xây dựng sự nghiệp.

Lý Băng Băng giảm bớt công việc, dành nhiều thời gian cho bản thân hơn (Ảnh: QQ).

Ở tuổi 52, Lý Băng Băng vẫn xinh đẹp trẻ trung đáng ngưỡng mộ. Người đẹp này từng có mối tình 4 năm với "hồng hài nhi" kém 16 tuổi ngoài showbiz, thậm chí ai cũng nghĩ cô sắp lên xe hoa, trở thành vợ người ta. Ai dè lại "toang" đầy tiếc nuối.

Hiện tại, Lý Băng Băng vẫn chưa có kế hoạch kết hôn, sinh con. Một số nguồn tin cho biết, đối thủ của Phạm Băng Băng đã quyết định sẽ để lại khối tài sản 1 tỷ NDT (3.759 tỷ đồng) cho con cái của người em gái song sinh Lý Tuyết nhưng chưa rõ thực hư thế nào.

Có nguồn tin cho biết Lý Băng Băng sẽ để lại tài sản cho các con của em gái (Ảnh: Sina).

Nguồn: QQ, 163