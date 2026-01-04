Những vụ sụp đổ hình tượng chấn động: “Tiểu thư” showbiz lộ bản chất, dồn ép đồng nghiệp đến bước đường cùng

Năm 2025 là một năm nhiều sóng gió đối với làng giải trí Hoa ngữ, là năm “trả nghiệp” theo đúng nghĩa đen khi hàng loạt những cái tên đình đám bị bóc trần bộ mặt thật đột ngột đến mức dân tình không kịp trở tay. Thậm chí, không ít cư dân mạng phải bàng hoàng khi biết được đằng sau những hình tượng mẫu mực, đức cao vọng trọng của Cbiz lại là sự thật “ố dề” đến vậy.

Ngu Thư Hân

Có thể nói Ngu Thư Hân đã trải qua một năm “cười trước khóc sau”, bị rơi thẳng xuống đáy vực sâu khi tưởng như đang trên đỉnh cao sự nghiệp. Nhớ đầu năm 2025, nữ diễn viên này được tung hô hết mực là người đứng đầu thế hệ sau 1995, viết lại bố cục Cbiz với loạt phim thành công và hình ảnh “mặt trời nhỏ” ấm áp, kiên cường, đặc biệt là khi đối thủ cạnh tranh của cô - Triệu Lộ Tư đang trầy trật vì bệnh tật và mâu thuẫn với công ty quản lý.

Ai dè, cuối tháng 8, Ngu Thư Hân bất ngờ bị phơi bày nhân cách thật âm điểm. Scandal xoay quanh thái độ ứng xử không đúng mực với đồng nghiệp của mỹ nhân sinh năm 1995 thu hút hơn 2 tỷ lượt xem trên MXH Weibo, khiến dân tình thi nhau “ăn dưa hóng thị”.

Ngu Thư Hân bị tẩy chay toàn MXH khi tưởng như đang trên đỉnh cao (Ảnh: Sina).

Tranh cãi của Ngu Thư Hân nổ ra khi Triệu Lộ Tư công khai mỉa mai "đối thủ cạnh tranh" này chơi xấu, hạ bệ cô. Sau đó, nữ diễn viên Trương Hạo Nguyệt cũng "đăng đàn" vạch trần hành vi bắt nạt, chèn ép của Ngu Thư Hân. Trong bài viết dài đăng trên trang cá nhân của mình, Trương Hạo Nguyệt đau khổ cho biết cô rơi vào tình trạng "sống dở chết dở", bị trầm cảm nặng và rối loạn tâm lý suốt 10 năm vì nữ diễn viên Thương Lan Quyết.

Nam diễn viên Triệu Chí Vỹ cũng góp thêm dầu vào lửa khi chia sẻ, vì những hành động mập mờ của Ngu Thư Hân, anh bị chửi bới là gã trai tồi phụ bạc tình cảm suốt 8 năm, mất hết cơ hội diễn xuất trong khi thực tế anh chẳng hề có quan hệ tình ái với sao nữ này.

Sau khi “super soi” lại quá khứ, netizen phát hiện những “nạn nhân” của Ngu Thư Hân còn có các bạn diễn như Đinh Vũ Hề, Vương Hạc Đệ, Chúc Tự Đan, Hứa Khải...Ngoài ra, Ngu Thư Hân còn nhận nhiều chỉ trích vì luôn tỏ ra mình là trung tâm, chê người khác xấu, cướp lời đối phương, hành động lố thiếu tôn trọng các tiền bối trong nghề như A Vân Ca, Phạm Vỹ...

Rất nhiều nghệ sĩ từng bị Ngu Thư Hân bắt nạt, chơi xấu (Ảnh: Sina).

Nghiêm trọng hơn cả là công ty của gia đình nữ diễn viên đã bị tố tham nhũng 1,5 tỷ NDT (5.300 tỷ đồng), trốn thuế và có những hoạt động kinh doanh phạm pháp khác. Không chỉ dừng lại ở nghi vấn biển thủ công quỹ, liên doanh bất thường và làm thất thoát tài sản công, ông Ngu Phi Kiệt - cha của Ngu Thư Hân - còn dính líu đến hành vi cho vay nặng lãi cực kỳ nghiêm trọng. Hiện tại, phía Ngu Thư Hân vẫn giữ im lặng trước sóng gió dư luận khiến cư dân mạng không hề hài lòng.

Có thông tin cha mẹ Ngu Thư Hân vướng các vụ kiện tụng nợ xấu và bị đưa vào danh sách “người thất tín” nhưng bản thân cô lại thường xuyên khoe cuộc sống xa hoa trên MXH.

Hiện tại, Ngu Thư Hân đang là cái tên top đầu trong nhiều bảng xếp hạng “Sao nữ bị ghét nhất năm 2025” của showbiz Hoa ngữ. Cô bị các đối tác lớn hủy hợp đồng đại diện, nhiều sự kiện và lịch trình đóng phim tại Trung Quốc phải tạm dừng. Đặc biệt, sau khi phim mới của Ngu Thư Hân lên sóng, cô lại đón nhận làn sóng tẩy chay mạnh mẽ, bị nhiều khán giả đòi đuổi khỏi showbiz khi hình ảnh khỏa thân nhạy cảm, tạo hiệu ứng tiêu cực của cô trong tác phẩm bị phát tán tràn lan trên mạng.

Phim mới lên sóng khiến Ngu Thư Hân càng bị chỉ trích nhiều hơn (Ảnh: QQ).

Vương Gia Vệ

Vương Gia Vệ thường được biết đến như một trong 4 đại đạo diễn hàng đầu Cbiz và còn gây được tiếng vang lớn trong giới phim ảnh thế giới. Ông là người đứng sau thành công của các bộ phim kinh điển như Xuân Quang Xạ Tiết, A Phi Chính Truyện, Nhất Đại Tông Sư...

Thế nhưng, cuối năm 2025, “ông lớn” Cbiz đã phải nhận đòn giáng nặng nề khi lộ file ghi âm dài 43 phút nói xấu cả showbiz với nữ biên kịch Tần Văn. Từ 1 đạo diễn gạo cội đáng kính, Vương Gia Vệ trở thành lão già lắm mồm nhiều chuyện, có lời lẽ thiếu chuẩn mực với đồng nghiệp, quấy rối diễn viên nữ vô cùng dung tục và bóc lột tàn tệ sức lao động của nhân viên dưới trướng.

Vương Gia Vệ và biên kịch Tần Văn "nấu xói" cả showbiz, trong đó nạn nhân là Trần Đạo Minh, Đường Yên, Lưu Thi Thi, Kim Tĩnh...(Ảnh: 163).

Hình ảnh của Vương Gia Vệ càng hoen ố hơn khi cư dân mạng đào lại việc ông “tra tấn” hàng chục diễn viên khắp châu Á, khiến họ phải lên truyền thông than trời, bị ám ảnh tâm lý nặng nề sau khi hợp tác. Trong đó, liên minh những người bị hại phải kể đến những cái tên như Lương Triều Vỹ, Trương Học Hữu, Chương Tử Di, Trương Mạn Ngọc, Lương Gia Huy, "Đệ nhất nam thần" Kimura Takuya, Song Hye Kyo…

Thế nhưng, điều chấn động nhất trong file ghi âm phải kể đến việc Vương Gia Vệ có những lời lẽ xúc phạm đến hình ảnh đất nước. Làn sóng chỉ trích Vương Gia Vệ vốn đã dâng cao nay lại càng trở nên quyết liệt hơn và “niềm tự hào của giới phim ảnh Hoa ngữ” rất có khả năng sẽ phải nhận sự “phong sát” quyết liệt từ phía Cục Điện ảnh Trung Quốc.

Vương Gia Vệ sụp đổ hoàn toàn về danh tiếng, hình tượng (Ảnh: Sina).

Hề Mỹ Quyên

Trong ấn tượng của đông đảo công chúng, Hề Mỹ Quyên là một diễn viên gạo cội đức cao vọng trọng, từng hai lần giành cúp Ảnh hậu Kim Kê và còn giữ chức Phó Chủ tịch Liên đoàn Văn học nghệ thuât, ngang hàm Thứ Trưởng.

Về đời tư, không ít người thương cảm vì nữ diễn viên này bị chồng cũ Chu Dã Mang - người đóng vai Lâm Xung trong Thủy Hử 1998 bỏ rơi ngay khi vừa sinh con được 1 tháng nhưng cũng nể phục vì bà đã làm mẹ đơn thân suốt nhiều năm qua. Tuy nhiên, giờ đây, dư luận bất ngờ đảo chiều khi sự thực về cuộc hôn nhân giữa Chu Dã Mang và Hề Mỹ Quyên được công bố.

Nữ diễn viên gạo cội Hề Mỹ Quyên lộ bộ mặt thật sau 30 năm (Ảnh: Sina).

Được biết, Chu Dã Mang và Hề Mỹ Quyên quen biết từ thuở hàn vi và chính thức về chung một nhà vào năm 1985. Họ được coi là cặp kim đồng ngọc nữ của làng giải trí lúc bấy giờ, khiến công chúng ngưỡng mộ với tình yêu bền chặt.

Đến năm 1994, Hề Mỹ Quyên mang thai ở tuổi 39 khiến cặp đôi vỡ òa trong vui sướng. Thế nhưng, đến ngày thứ 20 sau khi con chào đời, Chu Dã Mang bất ngờ đề nghị ly hôn. Vì vậy, ông bị chỉ trích thậm tệ là kẻ bội bạc, dựa hơi vợ để nổi tiếng rồi rũ bỏ vợ con. Thậm chí còn có tin đồn ông có tình mới nên mới quay lưng với người bên gối. Đối mặt với làn sóng chỉ trích, Chu Dã Mang chọn im lặng và rời đi tay trắng.

Điều này khiến công chúng càng tin chắc nam diễn viên là kẻ sống lỗi. Đến mức khi ông nổi tiếng nhờ vai Lâm Xung trong phim Thủy Hử 1996, khán giả vẫn không quên mỉa mai “đáng tiếc là nhân phẩm không ra gì”. Sau đó, sự nghiệp của ông xuống dốc không phanh, chỉ được nhận một số vai phụ. Còn về phía Hề Mỹ Quyên, bà được khán giả thương cảm khi nhiều lần nhắc đến nỗi vất vả khi một mình nuôi con và thăng tiến nhanh chóng trong sự nghiệp.

Hề Mỹ Quyên được cho là bị chồng "cắm sừng" và bỏ rơi ngay khi mới sinh con (Ảnh: Sina).

Đến năm 2023, Chu Dã Mang tái hôn nhưng vẫn bị thị phi bủa vây khi những câu chuyện quá khứ lại bị đào xới trở lại. Không thể chịu đựng được, nam diễn viên cuối cùng cũng lên tiếng phản bác và khởi kiện những người tung tin thất thiệt. Đầu năm 2024, tòa án đã xác nhận Chu Dã Mang và con trai của Hề Mỹ Quyên không có quan hệ huyết thống, những lời cáo buộc Chu Dã Mang ngoại tình, bỏ rơi vợ con là hoàn toàn sai sự thật. Tuy nhiên, vụ việc này vẫn chưa được công chúng biết đến rộng rãi.

Mãi đến năm 2025, khi tác phẩm lồng tiếng mới của Chu Dã Mang ra mắt, đời tư của ông mới được chú ý và rửa sạch được oan khuất kéo dài suốt 30 năm qua. Dĩ nhiên, hình ảnh mà “Ảnh hậu cắm sừng” Hề Mỹ Quyên dày công xây dựng cũng “toang” theo từ đó.

Chu Dã Mang được rửa oan sau 30 năm (Ảnh: Sina).

Còn Hề Mỹ Quyên thì bị phá vỡ hình tượng hoàn hảo đã dày công xây dựng (Ảnh: Sina).

Vương Đại Lục

Đầu năm 2025, cả làng giải trí phải chấn động với thông tin Vương Đại Lục bị điều tra về cáo buộc nghi ngờ làm giả hồ sơ bệnh án để trốn nghĩa vụ quân sự. Nam diễn viên 9X này đã mở ra chuyên án cực lớn cho cảnh sát Đài Loan (Trung Quốc), kéo theo khoảng 50 nam nghệ sĩ bị bắt giữ vì gian lận để trốn tránh nghĩa vụ quân sự.

Trong đó có khoảng 20 người là sao hạng A như Tu Kiệt Giai (chồng của nữ diễn viên phim kinh điển giờ vàng Giả Tịnh Văn), Trần Bách Lâm, Trương Thư Vĩ, Tại Khôn Đạt (nhóm nhạc Energy, chồng Ảnh hậu Kha Gia Yến), Tiểu Kiệt (nhóm Lollipop)...

Vương Đại Lục dính phốt trốn nghĩa vụ quân sự, kéo theo 50 nghệ sĩ khác sa lưới pháp luật (Ảnh: Sina).

Càng sốc hơn, là dù không bị truy tố hình sự về việc trốn nghĩa vụ nhưng chàng thiếu gia xứ Cảng lại dính phải bê bối nghiêm trọng hơn gấp trăm lần. Anh bị giam giữ khẩn cấp vì dính đến cáo buộc hình sự nghiêm trọng là tình nghi cố ý giết người, xúi giục đánh người gây thương tích.

Hóa ra Vương Đại Lục đã chỉ đạo cho bạn thân Du Tường Mẫn đánh đập dã man tài xế và người điều phối xe của 1 nền tảng. Nguyên nhân gây án là Vương Đại Lục không hài lòng với dòng xe được điều đến và không biết mở cửa chiếc Tesla. Hiện, nam diễn viên đã được tại ngoại sau khi nộp số tiền bảo lãnh lên tới 5 triệu Đài tệ (hơn 3,8 tỷ đồng). Tuy nhiên, anh bị cấm xuất cảnh, cấm rời khỏi nơi cư trú và phải chịu sự giám sát chặt chẽ từ phía cơ quan chức năng. Nếu bị kết tội, Vương Đại Lục chắc chắn sẽ ngồi tù với bản án không hề nhẹ.

Vương Đại Lục nhiều khả năng phải "bóc lịch" dài hạn (Ảnh: Sina).

Điều này khiến cư dân mạng sốc lên sốc xuống, bởi lẽ Vương Đại Lục vốn được biết đến với hình ảnh cậu ấm nhà giàu xông pha showbiz vì muốn ngẩng cao đầu trước người bố doanh nhân, dù có chút “ngông” nhưng rất năng nổ, nhiệt tình, sẵn sàng lăn xả. Chẳng ai ngờ được thiếu gia showbiz lại vướng phải bê bối động trời đến vậy, thậm chí còn có nguy cơ “bóc lịch” dài hạn.