Năm vươn mình của những “tổ đội” tài năng tại Z-Team của WeChoice Awards 2024

Năm 2024, giải thưởng WeChoice Awards với chủ đề “Việt Nam tôi đó” đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của công chúng. Cho đến hiện tại, các hạng mục, đề cử xuất hiện tại WeChoice Awards 2024 vẫn được khán giả nhắc đến, duy trì hoạt động một cách bùng nổ trong năm 2025.

Bên cạnh hạng mục Nhân vật truyền cảm hứng mang đến nhiều cảm xúc cho đông đảo độc giả, một trong những hạng mục cũng rất được giới trẻ mong chờ là Gen Z Area. Đây là những gương mặt, đội nhóm Gen Z có sức ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng người trẻ tại Việt Nam trong năm vừa qua.

Trong đó, Z-Team (Nhóm Gen Z tài năng) thuộc hạng mục Gen Z Area cũng đã chứng kiến một cuộc đua “khốc liệt”, quy tụ nhiều cái tên “tổ đội” cực xịn, được giới trẻ biết đến.

Hạng mục Z-Team được nhiều bạn trẻ yêu thích

Trước thềm WeChoice Awards 2025 đang sắp trở lại, cùng nhìn lại những Z-Team "siêu xịn" này đang ghi dấu ấn, truyền cảm hứng thế nào đến những người trẻ trong 1 năm qua.

F.E.D Crew

Tại WeChoice Awards 2024, F.E.D Crew giành chiến thắng tại Z-Team với 460.184 lượt bình chọn. Thành viên Cộ - đại diện nhóm F.E.D Crew đã chia sẻ ngay tại sân khấu của WeChoice Awards 2024: “Mình rất tư hào và hãnh diện khi lần đầu tiên một nhóm nhảy nhận được giải thưởng tại WeChoice Awards. Đây là động lực rất lớn đối với tụi mình và mình muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến các bạn fan đã mang F.E.D đến đây ngày hôm nay. Tụi mình sẽ cố gắng nhiều hơn nữa trong tương lai để phát triển nhảy múa Việt Nam và đem lại nhiều giá trị nghệ thuật hơn nữa".

F.E.D Crew - viết tắt của "Fearless, Energetic, Dynamic" (Táo bạo, Năng động, Mạnh mẽ) - là nhóm nhảy được thành lập từ năm 2021 bởi hai chị em song sinh nổi tiếng trong giới dancer, Song Linh (Chéc) và Gia Linh (Cộ). Cả hai đã cùng nhau tạo nên một sân chơi không chỉ để thể hiện đam mê mà còn để lan tỏa tinh thần yêu nghệ thuật đường phố tại Việt Nam.

Nhóm mang phong cách chủ đạo là Hip Hop Dance và Afro Dance. Nhóm nhanh chóng tạo được chỗ đứng riêng trong giới dancer nhờ những màn trình diễn ấn tượng và năng lượng sôi nổi. Ngoài ra, nhóm cũng không ngừng học hỏi và đổi mới để vươn tầm quốc tế, từng nhận được nhiều lời khen của giới dancer trong và ngoài nước.

Trong năm 2025 vừa qua, F.E.D Crew đã hạ gục các nhóm nhảy Việt Nam, Hàn Quốc, Trung Quốc để giành ngôi quán quân Dalat Best Dance Crew 2025. Bên cạnh đó cũng trong năm 2025, F.E.D Crew có nhiều dự án lớn, mang tính đánh dấu cột mốc, tham gia và nhiều concert cùng các nghệ sĩ lớn.

Bách Hoa Bộ Hành

Không thể phủ nhận rằng, càng ngày giới trẻ Việt càng thêm yêu mến và biết cách trân trọng những giá trị truyền thống. Trong số đó, không thể không nhắc đến cách mà họ làm “sống dậy” những trang phục truyền thống của Việt Nam - những bộ cổ phục Việt thông qua hoạt động Bách Hoa Bộ Hành gây ấn tượng mạnh.

Tại WeChoice Awards 2024, Bách Hoa Bộ Hành nhận được 354,924 lượt bình chọn.

Theo đó, Bách Hoa Bộ Hành là một hoạt động thường niên nhằm quảng bá và tôn vinh vẻ đẹp của trang phục dân tộc, đồng thời truyền tải những thông điệp văn hóa ý nghĩa đến với công chúng thông qua hoạt động đi bộ biểu diễn Việt phục. Hoạt động này được chính thức ra mắt vào năm 2022, dưới những nỗ lực của 3 bạn trẻ Vũ Đức, Quỳnh Nga và Gia Lộc. Hiện tại, Gia Lộc không ở trong nước nên Đức và Nga là 2 người phụ trách chính.

Trong năm 2025, Bách Hoa Bộ Hành vẫn để lại nhiều dấu ấn đặc biệt. Ngày 19/12 vừa qua, dự án Bách Hoa Bộ Hành vinh dự được trao Giải thưởng năm nay với hạng mục Truyền thông (Chiến dịch quy mô nhỏ, tác động lớn) trong Lễ Vinh danh Giải thưởng Quảng cáo Sáng tạo Việt Nam tại TP.HCM.

Tính đến nay, Bách Hoa Bộ Hành đã được tổ chức 12 lần, bao gồm 7 mùa chính hội và 5 chương trình chuyên đề. Không chỉ là giải trí hay trình diễn, Bách Hoa Bộ Hành được thiết kế như một cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, tái hiện vẻ đẹp của di sản văn hóa Việt và đồng thời là sân chơi sáng tạo, giúp giới trẻ tiếp cận di sản một cách sống động và đầy cảm hứng.

Zám

Zám bắt đầu từ năm 2022, khi 2 thành viên sáng lập là Phạm Quang Vinh và Nguyễn Ngọc Thuỳ Vy (cùng sinh năm 2000) vừa tốt nghiệp đại học. Cả hai được truyền cảm hứng từ ekip Di tích Nhà tù Hoả Lò, muốn nhân rộng sáng kiến truyền thông này và Zám ra đời.

Nhóm những bạn trẻ viral khi phụ trách xây dựng thương hiệu, làm truyền thông cho Bảo tàng Lịch sử TP.HCM trong 3 năm qua. Ngoài xây dựng các kênh social cho bảo tàng, Zám còn làm các bộ sưu tập nghệ thuật, nhân hoá bảo tàng gần 100 tuổi thành “ông Bảo”,... Đặc biệt, Zám đứng đằng sau bộ nhận diện mới của bảo tàng, sau khi công bố đã viral khắp MXH.

Đầu năm 2025, Zám nộp hồ sơ tham gia chiến dịch Giờ Trái Đất 2025 do WWF tổ chức. Giờ Trái Đất 2025 thu được thành công lớn về mặt truyền thông, bao gồm cả hiệu ứng trên các nền tảng mạng xã hội do Zám đảm trách.

Hiện tại, Zám đang được nhiều thương hiệu tìm đến hợp tác, từ doanh nghiệp cho đến các tổ chức phi chính phủ. Từ một nhóm bạn trẻ mê sáng tạo, Zám đang từng bước trở thành một agency bản lĩnh, trẻ trung và có cá tính riêng trong ngành sáng tạo tại Việt Nam.

Last Fire Crew

Tính đến nay, Last Fire Crew - nhóm nhảy quy tụ những bạn trẻ từ lứa 9X đến Gen Z có chung niềm đam mê với Hip-hop đã có 16 năm hình thành và phát triển. Một chặng hành trình dài không ngừng nỗ lực, không ngừng đi lên đủ để chứng minh Last Fire Crew đã thành công và có sức ảnh hưởng thế nào trong thị trường nghệ thuật tại Việt Nam. Có thể khẳng định Last Fire Crew đang là nhóm nhảy Hip-hop nổi bật nhất nhì Việt Nam.

Vào năm 2009, tổ đội Hip-hop này được thành lập. Cái tên Last Fire (Ngọn lửa cuối cùng) có ý nghĩa niềm đam mê cháy bỏng với Hip-hop hừng hực theo năm tháng, không bao giờ có thể bị dập tắt. Đó cũng chính là tinh thần mà các thành viên của Last Fire Crew luôn mang trong mình, cùng nhau “đốt cháy” các sàn đấu, show diễn.

Đến thời điểm hiện tại, Last Fire Crew ngày càng đi lên và tạo dựng được tên tuổi nhất định trong làng Hiphop với các hoạt động chính như tổ chức showcase riêng, tham gia nhiều dự án với các nghệ sĩ lớn nhỏ trong nước, tạo ra nhiều sản phẩm ấn tượng, nổi bật là chuỗi Dance Choreography các bản hit Vpop, mở studio dạy nhảy và truyền lửa đam mê tới những ai cũng yêu thích nhảy múa, Hip-hop.