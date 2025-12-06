Cái bắt tay vì văn hóa việt từ sự kiện diễu hành cổ phục "Bách hoa hỷ sự"

Cuối tuần này, ngày 6 - 7/12, khu vực phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm sẽ trở nên nhộn nhịp hơn khi Ngày hội Việt Nam Hạnh phúc - Vietnam Happy Fest 2025 chính thức diễn ra.

Sự kiện được tổ chức với quy mô cấp quốc gia, dưới sự chỉ đạo của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, UBND Thành phố Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam. Ngày hội Việt Nam Hạnh phúc cũng là một trong những hoạt động văn hoá - cộng đồng lớn nhất trong năm, mang thông điệp về hạnh phúc, sự gắn kết và những giá trị nhân văn giản dị của đời sống.

Giữa không khí lễ hội đầy sôi nổi, màn diễu hành cổ phục của cộng đồng Bách Hoa Bộ Hành trở thành một điểm nhấn khó bỏ lỡ. Tại đây, những người trẻ khoác lên mình trang phục truyền thống, tái hiện lại nét đẹp văn hoá xưa theo cách vừa quen thuộc, vừa mới mẻ, tạo nên những khoảnh khắc đầy ấn tượng trên các tuyến phố trung tâm Hà Nội.

Rủ nhau đi dự đám cưới, rước dâu theo kiểu “chưa từng có”

Và “Bách Hoa Hỷ Sự”, hoạt động tái hiện đám cưới mặc Việt phục được xem là lớn nhất Hà Nội, cũng nằm trong khuôn khổ Ngày hội Việt Nam Hạnh phúc - Vietnam Happy Fest 2025. Chuyên đề này do VCCorp phối hợp cùng Bảo Tín Mạnh Hải và nhóm dự án ngày hội Việt phục “Bách Hoa Bộ Hành” tổ chức, nhằm mang đến một lát cắt văn hoá vừa trang trọng vừa gần gũi trong tổng thể sự kiện.

Lấy cảm hứng từ hỷ sự triều Nguyễn với nhịp rước lễ, lễ phẩm và những biểu tượng cát tường, chương trình mong muốn khơi gợi lại hình ảnh đoàn rước quan viên, gia tộc cùng tân lang - tân nương thuở xưa. Những nghi lễ quen thuộc trong ký ức văn hoá được tái hiện như những thước phim sống động, nay xuất hiện giữa phố phường hiện đại, tạo nên cảm giác vừa hoài niệm, vừa đầy mới mẻ.

Đoàn rước sẽ xuất phát từ Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, quy tụ đông đảo cộng đồng yêu Việt phục, các nhóm nghiên cứu - thực hành văn hoá, cùng các cặp đôi đăng ký tham gia theo hình thức 01 nam - 01 nữ. Điều này chính là điểm nhấn thú vị, mở rộng không gian trải nghiệm cho những ai muốn lưu giữ kỷ niệm mùa cưới bằng hình ảnh Việt phục truyền thống.

Chia sẻ về dự án lần này, Vũ Đức (SN 1994) - Đại diện người sáng lập Ngày hội Việt phục “Bách Hoa Bộ Hành” cho biết, Bách Hoa Hỷ Sự là một cơ hội đặc biệt để cộng đồng có thể kể lại một câu chuyện vốn quen thuộc nhưng chưa bao giờ mất đi sức nặng: Đám cưới cổ truyền Việt Nam. Bởi lẽ, đây là một nghi lễ - nơi cái đẹp, nếp nhà và sự trang trọng được đặt trọn vẹn cạnh nhau.

“Khi bước vào không gian của Ngày hội Việt Nam Hạnh phúc - Vietnam Happy Fest 2025, một sự kiện văn hoá cấp quốc gia, chúng tôi mong muốn cổ phục không chỉ xuất hiện như một bộ trang phục đẹp, mà trở thành chất liệu để người xem nhận ra nét tinh tế trong đời sống Việt xưa: thứ tự đoàn rước, lễ vật, sắc phục của hai nhà trai gái, hình ảnh tân lang - tân nương. Tất cả được khơi dậy như một ký ức sống, bước ra giữa phố phường Hà Nội hôm nay. Thông qua màn diễu hành, nhóm muốn gửi đi một thông điệp giản dị: Di sản chỉ thật sự sống khi được chạm đến - bằng sự trân trọng, bằng cảm xúc, và bằng mong muốn gìn giữ nó theo cách của thời đại mình”, Vũ Đức chia sẻ.

Bên cạnh đó, Vũ Đức cũng cho biết tinh thần cộng đồng của nhóm ngày càng lớn mạnh khi trải qua nhiều sự kiện, khoảnh khắc. Tất cả mọi người từ các nhóm nghiên cứu cổ phục, các bạn trẻ yêu văn hoá cho đến những cặp đôi lần đầu mặc Việt phục đều sẵn sàng dành thời gian, công sức để cùng nhau hướng về ngày hội.

Vũ Đức - Đại diện, người sáng lập Ngày hội Việt phục “Bách Hoa Bộ Hành”

Ngoài ra, Vũ Đức cũng bày tỏ sự cảm kích khi đồng hành với các đơn vị tổ chức, hỗ trợ mở rộng quy mô và quảng bá về dự án, tạo thêm cơ hội cho hàng trăm người trải nghiệm Việt phục một cách đúng mực và trang trọng. Người sáng lập Ngày hội Việt phục “Bách Hoa Bộ Hành” cho hay những điều này sẽ mở ra một hành trình dài hơi hơn cho di sản, nơi mà cộng đồng và các tổ chức xã hội - doanh nghiệp có thể bắt tay nhau, đưa cổ phục trở thành một phần gần gũi trong đời sống.

“Đối với một dự án vốn thuần cộng đồng như Bách Hoa Bộ Hành, sự đồng hành của VCCorp không chỉ là hỗ trợ về tổ chức. Điều quý nhất là việc một đơn vị lớn trong lĩnh vực truyền thông - công nghệ tin tưởng vào giá trị mà cộng đồng đang theo đuổi.

Bên cạnh đó, điều này giống như đặt thêm một viên gạch vào con đường bảo tồn văn hoá, mở lối cho sáng tạo. Khi có sự chung tay của cả xã hội, câu chuyện cổ phục Việt sẽ không còn chỉ dừng lại ở những cuộc diễu hành, những dự án của riêng cá nhân/đơn vị - mà có thể tiến xa hơn, lan rộng hơn, và bền bỉ hơn trong nhiều năm tới”, Vũ Đức chia sẻ.

Phạm Mai Hương (SN 1999) là một trong số những KOL tham gia sự kiện “Bách Hoa Hỷ Sự” cho biết cô bạn mong muốn được nhìn trực tiếp những tà áo tấc, áo nhật bình bay trong phố. Hơn hết, Mai Hương cũng muốn được hòa vào dòng người rước hỷ sự, đắm mình vào bầu không khí hiếm có.

“Mình ấn tượng bởi sự quy mô hoá trong sự kiện. Sự đồng hành của VCCorp và các doanh nghiệp nói chung giúp Bách Hoa Bộ Hành trở thành một sự kiện văn hóa tầm cỡ, được tổ chức bài bản, truyền thông mạnh mẽ và tiếp cận đại chúng. Trải nghiệm của người tham gia nhờ đó cũng trọn vẹn, an toàn và mãn nhãn hơn. Mình hy vọng các sự kiện ý nghĩa như thế này sẽ tiếp tục được đồng hành và chắp cánh cùng các doanh nghiệp để có sức lan tỏa và trở thành một phần trong đời sống tinh thần của giới trẻ”, Mai Hương nói.

Phạm Mai Hương

Nguyễn Đỗ Ngọc Linh

Ngoài ra, một thành viên khác cũng đang bày tỏ sự háo hức, mong chờ đến ngày diễn ra sự kiện. Nguyễn Đỗ Ngọc Linh (SN 2005) chia sẻ: “Điều làm mình háo hức nhất chính là cảm giác được bước vào một không gian rất Việt, vừa trang trọng, vừa thân thuộc. Bên cạnh đó trong đoàn diễu hành còn có nhiều người trẻ khác. Ai cũng có một câu chuyện riêng, một lý do để tham gia nhưng đều gặp nhau ở mong muốn góp một phần nhỏ để di sản của đất nước được hiện diện đẹp đẽ giữa đời sống hôm nay”.

“Chúng mình không cố “tái hiện toàn bộ lịch sử”, cũng không muốn biến cổ phục thành điều gì đó nặng nề. Chỉ hy vọng người đi trên phố nhìn thấy sẽ cảm nhận được sự đẹp đẽ, sự trang trọng và niềm tự hào rất tự nhiên mà trang phục Việt có thể mang lại. Nếu có ai đó dừng lại để ngắm lâu hơn một chút, hoặc nhen lên ý muốn tìm hiểu thêm về nếp xưa thì đối với chúng mình, điều ấy đã là một niềm vui trọn vẹn”, Ngọc Linh nói thêm.

Chung tay lan tỏa giá trị Việt Nam hạnh phúc

Trong không khí chuẩn bị sôi nổi cho Ngày hội Việt Nam Hạnh phúc - Vietnam Happy Fest 2025, nhiều hoạt động cộng đồng đã sẵn sàng “trình làng”, hứa hẹn mang đến một cuối tuần trọn vẹn tại Hà Nội.

Không chỉ là câu chuyện của các nhóm nghệ sĩ hay cộng đồng sáng tạo, đây cũng là dịp để những đơn vị truyền thông, doanh nghiệp như VCCorp thể hiện cách họ đồng hành cùng các giá trị văn hoá của thành phố.

Theo đó, trong định hướng phát triển nội dung và hoạt động cộng đồng những năm tới, VCCorp xác định rõ vai trò của mình là trở thành đơn vị đồng hành cùng các dự án văn hoá - xã hội có khả năng tạo ra tác động thật sự. Không dừng ở việc “hỗ trợ”, VCCorp muốn tham gia một cách chủ động và có chọn lọc, mở rộng không gian để các giá trị văn hoá được lan toả bền vững, tự nhiên và phù hợp với đời sống của người trẻ.

Ở Vietnam Happy Fest 2025, tinh thần đó thể hiện rõ qua việc phối hợp cùng cộng đồng Bách Hoa Bộ Hành. Nhìn thấy tiềm năng của nhóm trong cách những người trẻ đưa cổ phục và những câu chuyện văn hoá Việt đến gần hơn với công chúng đương đại, VCCorp đã lựa chọn đồng hành, tạo điều kiện để màn diễu hành được tổ chức ở quy mô phù hợp với sự kiện, đủ chỉn chu, đủ rộng mở để các bạn trẻ có thể triển khai những điều đã ấp ủ từ lâu.

Anh Martin Vũ - Giám đốc sáng tạo, đại diện Adsponsor chia sẻ: “Chúng tôi không đặt mục tiêu thương mại trong dự án này. Điều chúng tôi hướng đến là tác động xã hội, tạo ra sân chơi văn minh, nơi các cộng đồng có giá trị thật sự được nâng đỡ và được kết nối với hệ sinh thái truyền thông lớn hơn. Với vai trò của mình, chúng tôi hỗ trợ về mặt truyền thông, kết nối nguồn lực, và đảm bảo những sự nỗ lực và hoạt động nghiêm túc của cộng đồng được đón nhận.

Thực tế cho thấy không phải thương hiệu nào cũng sẵn sàng ủng hộ một hoạt động thuần văn hoá - xã hội, bởi những dự án như vậy không mang lại kết quả thương mại trực tiếp. Chính vì thế, chúng tôi đặc biệt trân trọng những đơn vị sẵn lòng đồng hành cùng cộng đồng. Chúng tôi tin rằng những hoạt động tạo được tác động xã hội tích cực sẽ tự tìm thấy những đối tác phù hợp. Và nhiệm vụ của AdSponsor là đứng sau để bảo chứng, hỗ trợ truyền thông và kết nối các nguồn lực giúp cộng đồng phát triển đúng hướng.

Trong tinh thần tôn vinh văn hoá Việt, sự đồng hành của Bảo Tín Mạnh Hải cho thấy họ hiểu và trân trọng ý nghĩa của hoạt động: Khôi phục nét đẹp cổ truyền, lan tỏa niềm tự hào dân tộc và tạo nên khoảnh khắc đáng nhớ trong ‘Ngày Hội Việt Nam Hạnh Phúc’. Đối với chúng tôi, đây là minh chứng cho mô hình hợp tác mà chúng tôi theo đuổi: Kết nối các thương hiệu phù hợp với giá trị cộng đồng để tạo ra các hoạt động có tác động xã hội”.

Anh Martin Vũ - Giám đốc sáng tạo, đại diện Adsponsor

Có thể nói, Ngày hội Việt Nam Hạnh phúc - Vietnam Happy Fest 2025 tạo ra một không gian mở để mọi người ở mọi lứa tuổi và cả du khách nước ngoài có thể chạm vào nhiều lớp văn hoá Việt theo cách tự nhiên nhất. Từ nghệ thuật đường phố, triển lãm, trình diễn, đến các hoạt động tương tác công nghệ và sinh hoạt cộng đồng. Khi những nhóm các bạn trẻ như Bách Hoa Bộ Hành xuất hiện giữa dòng sự kiện, bức tranh chung của Hà Nội càng trở nên sinh động hơn - một thành phố nơi di sản cũ được kể lại bằng ngôn ngữ mới, gần gũi và dễ cảm nhận.

Bên cạnh đó, màn diễu hành cổ phục, với sự hỗ trợ để có thể tổ chức ở quy mô lớn hơn cũng trở thành điểm nhấn cho tinh thần “Việt Nam Hạnh phúc”: Một tinh thần gắn kết, sẻ chia và tôn vinh những giá trị văn hoá.

Ngày hội Việt Nam Hạnh phúc - Vietnam Happy Fest 2025 sẽ diễn ra trong ba ngày, mở cửa miễn phí cho tất cả mọi người. Hãy tham gia và trải nghiệm nhịp sống trẻ trung, hạnh phúc và những nét đẹp văn hoá bền bỉ.

Ảnh: NVCC