CLIP: Cục trưởng Xuân Bắc "làm điều chưa từng có" để 80 cặp đôi hôn nhau

Sáng ngày 6/12, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hà Nội), lễ cưới tập thể cho 80 cặp đôi trong khuôn khổ Ngày hội Việt Nam hạnh phúc - Vietnam Happy Fest 2025 đã được diễn ra. Tại đây có sự xuất hiện của đại diện các cơ quan nhà nước và UBND thành phố Hà Nội.

Trong đó, một trong những khoảnh khắc ấn tượng nhất chính là giây phút 80 cặp đôi hôn tập thể dưới sự khuấy động của Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn - NSND Nguyễn Xuân Bắc.

Màn khuấy động không khí nhiệt tình và hài hước của Cục trưởng Xuân Bắc (Clip: Hải My)

Tại đây, NSND Xuân Bắc với sự dẫn dắt duyên dáng của mình đã khiến khán giả cũng như các cặp đôi bật cười vì hài hước, vì không khí hạnh phúc đong đầy.

Có lúc Cục trưởng nhắc chú rể này mới chỉ thơm má chứ chưa hôn, có lúc lại nói đùa pháo bắn nhanh hết quá nên các cặp đôi chưa hôn đủ 20s,... Coi xong cũng thấy hạnh phúc lây, cũng muốn cưới liền nè quý vị!

Ai nấy bật cười trước những miếng hài của Cục trưởng Xuân Bắc

Cũng chia sẻ tại sự kiện, Cục trưởng Xuân Bắc bày tỏ niềm hạnh phúc: “Hôm nay tôi là khách mời nhưng cảm giác hạnh phúc dâng trào và tôi tin rằng quý vị khán giả cũng thế…

Bây giờ các cô dâu chuyển bó hoa sang tay trái và giơ cao lên nào. Mỗi bó hoa là một hạnh phúc được nhân lên, được nâng lên từ tình yêu lứa đôi của các anh các chị. Tôi không biết kịch bản thế nào nhưng dù kịch bản nào đi chăng nữa thì cũng mong muốn đem lại những cảm xúc tuyệt vời của hạnh phúc, dù kịch bản nào đi chăng nữa thì tôi cũng tin rằng tất cả các anh các chị ở đây - những người không có cô dâu hoặc chú rể bên cạnh tại thời điểm này - thấy mình ghen tị và khát khao”.

Cục trưởng Xuân Bắc (Ảnh: Lê Trung)

Cục trưởng còn vui vẻ chụp ảnh với các cặp đôi (Ảnh: Hải My)

Trước đó, theo thông tin từ BTC, lễ cưới tập thể cho 80 cặp đôi là hoạt động mang tính biểu tượng đặc biệt, gắn với hành trình 80 năm Độc lập - Tự do - Hạnh phúc của đất nước, qua đó lan tỏa hình ảnh một Việt Nam nhân ái, gắn kết và giàu giá trị cộng đồng. 80 câu chuyện tình yêu, 80 hành trình hạnh phúc, cùng nắm tay bước vào một lễ cưới chung, nơi trái tim hòa cùng niềm vui của dân tộc.