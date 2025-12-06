Rút 900 triệu người thân nước ngoài gửi về, nhân viên ngân hàng: Tài khoản 0 đồng, đã rút sạch cách đây 2 ngày

Sáng hôm ấy, ở một huyện nhỏ thuộc tỉnh Hà Nam (Trung Quốc), bà Lý Xuân Hoa dậy sớm hơn thường lệ. Cả đêm bà gần như không chợp mắt. Người anh trai từ Singapore báo đã chuyển về 245.000 NDT (khoảng 900 triệu đồng) khoản tiền mà bà vẫn gọi là "gia tài xây lại nhà", khiến tim bà cứ rộn ràng mãi. Căn nhà dột nát bao năm, mùa mưa gió là nước tạt trắng nền, cuối cùng cũng sắp được thay áo mới.

Bà mặc vội áo khoác, đạp chiếc xe cũ đến ngân hàng, lòng nôn nao đến mức tay vẫn run nhẹ. Đứng trước quầy giao dịch, bà cười rạng rỡ, đưa thẻ và CMND, trong đầu đã hình dung cảnh cầm xấp tiền mang về khoe với con trai và em gái.

Ảnh minh hoạ

Nhưng sự vui mừng ấy chỉ kéo dài được vài phút.

Nhân viên ngân hàng nhìn màn hình, mặt hơi khựng lại. Cô nói nhỏ, như sợ bà ngã quỵ: "Tài khoản của bà hiện bằng 0. Số tiền đã được rút hết cách đây hai ngày."

Bà Xuân Hoa sững sờ. Hai chân bủn rủn. Bà vịn vào cạnh quầy, rồi ngồi phịch xuống ghế. Giận, tủi, hoang mang cùng trào lên khiến bà suýt bật khóc ngay giữa phòng giao dịch.

Bản sao kê in ra cho thấy giao dịch rút hết tiền được thực hiện qua Internet Banking: mật khẩu đúng, mã OTP đúng, địa chỉ IP còn trùng với… địa chỉ nhà. Nhân viên ngân hàng khuyên bà về kiểm tra xem có ai khác biết mật khẩu.

Tim bà thắt lại. Bà vốn thật thà, không học hết cấp 2, mọi mật khẩu đều cẩn thận ghi vào tờ giấy nhỏ, kẹp trong quyển sổ nợ đặt ở tủ cạnh giường. Nhà chỉ có ba người: bà, con trai và cô em gái Lý Xuân Lan. Ai trong số họ lại nỡ chạm vào số tiền xây nhà?

Bà vừa tủi vừa tức, nhớ tới tin vui anh trai báo cách đây bốn ngày, giờ bỗng biến thành tin dữ. Bà cố kìm nước mắt mà vẫn không được.

Nghe tin chị mất sạch tiền, cô em gái Xuân Lan vội chạy đến. Cô ôm vai chị, dỗ dành: "Chị đừng khóc. Để em giúp tìm cách. Biết đâu ngân hàng nhầm."

Suốt buổi chiều, hai chị em lục lọi giấy tờ, đối chiếu tin nhắn chuyển tiền, kiểm tra từng giao dịch. Nhưng càng xem, mọi thứ lại càng trùng khớp đến đáng sợ.

Bà Xuân Hoa chợt nhớ lại một chi tiết: hôm tiền về, bà có để điện thoại ở nhà sạc pin rồi ra đồng. Lúc quay về, điện thoại nằm yên ở chỗ cũ nhưng màn hình sáng như ai vừa chạm vào. Khi ấy bà không để ý, giờ nghĩ lại mà sống lưng lạnh buốt.

Tối đó, bà lục tủ tìm tờ giấy ghi mật khẩu. Nó vẫn nằm ở đó, nhưng góc giấy có vết bẩn lạ như từng bị ai cầm. Bà mang chuyện kể với con trai. Cậu trai nghe xong im lặng rất lâu rồi nói: "Mấy hôm trước con thấy dì Lan cứ ra vào phòng mẹ, còn cầm điện thoại mẹ xem gì đó… Không biết có liên quan không."

Ngực bà thắt lại. Nửa tin nửa ngờ.

Sáng hôm sau, bà quyết định hỏi thẳng. Ban đầu Xuân Lan chối, nói chỉ mượn điện thoại xem giờ. Nhưng khi thấy chị đã kiểm tra sao kê và nhớ ra chuyện để quên điện thoại, cô run bần bật. Cô khóc: "Em xin lỗi chị… Em lỡ dại."

Rồi từng lời, từng lời thốt ra.

Hôm biết tiền từ Singapore về, cô tình cờ phát hiện tờ giấy mật khẩu trong sổ. Cô vốn định cất giúp chị vì sợ chị làm rơi. Nhưng đúng lúc ấy, nhóm cho vay nặng lãi kéo đến đòi món nợ cũ, dọa đánh nếu không trả trong ba ngày. Bị dồn vào đường cùng, cô liều lấy điện thoại của chị đăng nhập ngân hàng, chuyển toàn bộ sang tài khoản bạn trai để trả nợ, nghĩ sau này sẽ đi làm trả lại dần. Thậm chí cô còn chụp lại tờ giấy mật khẩu để phòng lỡ quên.

Bà Xuân Hoa nghe mà tim như bị bóp nghẹt. "Tiền còn có thể kiếm, nhưng sao em lại lừa chị? Em nghĩ chị biết thì không giúp em à?, bà bật khóc, giọng nghẹn.

Xuân Lan ôm chị, khóc nức nở, xin tha thứ.

Ngày hôm sau, hai chị em ngồi cạnh nhau gọi cho người anh ở Singapore. Nghe xong, ông im lặng rất lâu rồi nói: "Tiền mất thì kiếm lại được. Còn tình chị em mà mất thì không ai bù được."

Ông đồng ý cho hai em tự thu xếp, miễn sao số tiền được hoàn trả để kịp xây nhà.

Chuyện lan khắp xóm nhỏ. Người trách, người thương. Họ hàng, bạn bè mỗi người góp một ít để cô Lan trả nợ nhanh hơn, không bị giang hồ quấy phá. Một tháng sau, số tiền gần như đã được hoàn về tài khoản của bà Xuân Hoa.

Ngày bà trở lại ngân hàng rút tiền thật sự, hai chị em nắm tay nhau, vừa đi vừa lau nước mắt. Bà bảo: "Tiền có thể chậm, nhưng tình nhà đừng để mất lần nào nữa."

Vụ việc khiến nhiều người trong huyện rút ra bài học: Đừng ghi mật khẩu ra giấy. Đừng để điện thoại ở nhà không khoá. Có tiền lớn thì đổi mật khẩu ngay.

Một bác hàng xóm nói như đúc kết cả câu chuyện: "Ngày xưa mất trâu còn tìm được. Bây giờ mất tiền trên mạng là coi như xong. May cho họ là còn giữ được người."