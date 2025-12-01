Chuyển nhầm gần 30 triệu đồng tiền chữa bệnh vào tài khoản lạ, người phụ nữ đòi lại nhưng đối phương tuyên bố: “Tôi không nhận được đồng nào”

Đầu năm 2023, bà Châu - một bệnh nhân vừa trải qua phẫu thuật tại Thượng Hải, Trung Quốc cần chuyển khoản 8.500 NDT (hơn 30 triệu đồng) để đóng viện phí. Do sức khỏe yếu và không quen sử dụng ứng dụng ngân hàng trên điện thoại, bà quyết định đến máy ATM để tự thực hiện giao dịch, dự định gửi tiền cho con gái để nhờ đóng hộ. Tuy nhiên, chỉ vì cảm giác chóng mặt và mệt mỏi sau ca phẫu thuật, bà đã nhập sai số tài khoản người nhận mà không hề hay biết.

Ngay sau khi nhấn nút xác nhận, màn hình ATM lập tức hiển thị thông báo “giao dịch thành công”. Lúc này, bà Châu mới nhận ra mình đã chuyển tiền vào tài khoản của một người hoàn toàn xa lạ. Lo lắng vì số tiền này là khoản viện phí rất quan trọng, bà lập tức tìm đến chi nhánh ngân hàng gần nhất để nhờ hỗ trợ xử lý.

Nhận được đề nghị giúp đỡ, nhân viên ngân hàng nhanh chóng tra cứu thông tin tài khoản thụ hưởng và lập tức gọi điện cho chủ tài khoản. Tuy nhiên, nhiều cuộc gọi liên tiếp đều không có ai bắt máy. Hệ thống của ngân hàng cũng cho thấy tài khoản này đã rất lâu không phát sinh giao dịch, đồng nghĩa với việc số điện thoại đăng ký có thể đã không còn sử dụng.

Không thể liên lạc với người nhận, cán bộ ngân hàng đã hướng dẫn bà Châu đến đồn cảnh sát khu vực Bảo Sơn (Thượng Hải) để tiếp tục nhờ can thiệp. Cảnh sát phối hợp cùng ngân hàng kiểm tra lại toàn bộ thông tin và sử dụng dữ liệu căn cước do ngân hàng cung cấp để truy tìm số điện thoại mới của chủ tài khoản.

Bà Châu đến ngân hàng để nhờ hỗ trợ

Sau quá trình xác minh, cảnh sát đã gọi được cho chủ tài khoản mà bà Châu chuyển nhầm tiền. Trái với mong đợi, người này khẳng định mình không hề nhận được bất kỳ khoản tiền nào. Nghe vậy, bà Châu càng hoang mang hơn, bởi bà chắc chắn đã nhìn thấy thông báo giao dịch thành công trên máy ATM.

Không dừng lại ở đó, phía cảnh sát và ngân hàng tiếp tục gọi lại nhiều lần để làm rõ sự việc. Tuy nhiên, cứ mỗi khi cuộc gọi được kết nối, người nhận lại nhanh chóng cúp máy, không hợp tác. Để tiếp tục xử lý, cảnh sát khu vực Bảo Sơn đã liên hệ với lực lượng chức năng tại địa phương nơi người nhận sinh sống, đề nghị hỗ trợ xác minh trực tiếp.

Khi cảnh sát địa phương đến nhà làm việc, chủ tài khoản mới thừa nhận đúng là đã có một khoản tiền lớn chuyển vào tài khoản của mình. Người này giải thích: thời gian gần đây họ liên tục nhận được nhiều cuộc gọi giả danh cảnh sát, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân hoặc thực hiện chuyển khoản. Do đã nghe nhiều vụ lừa đảo tương tự, khi thấy cuộc gọi từ số lạ tự xưng cảnh sát khu vực Bảo Sơn yêu cầu trả lại tiền, họ lập tức cảnh giác và lựa chọn cúp máy để tránh rủi ro.

Chỉ đến khi cảnh sát địa phương xác minh trực tiếp và xác nhận tính chính xác của vụ việc, chủ tài khoản mới tin rằng đây không phải hành vi lừa đảo. Hiểu được hoàn cảnh của bà Châu và biết rằng số tiền là khoản viện phí quan trọng, người này đã ngay lập tức hoàn trả toàn bộ 8.500 NDT (hơn 30 triệu đồng).

Cảnh sát địa phương nhắc nhở người dân cần cẩn trọng trong các giao dịch chuyển khoản

Đại diện cảnh sát khu vực Bảo Sơn cho biết, việc bà Châu có thể lấy lại tiền là trường hợp khá may mắn. Trong nhiều tình huống, nếu không tìm được người nhận hoặc người nhận kiên quyết không hợp tác, vụ việc có thể trở nên phức tạp hơn và sẽ phải nhờ đến quy trình pháp lý để giải quyết.

Phía cảnh sát Thượng Hải, Trung Quốc cũng nhấn mạnh rằng người dân cần cẩn trọng tuyệt đối khi thực hiện giao dịch chuyển khoản trực tuyến. Trước khi bấm nút xác nhận, phải kiểm tra kỹ số tài khoản, tên người nhận và các thông tin liên quan nhằm tránh hậu quả đáng tiếc. Trong trường hợp lỡ chuyển nhầm tiền, người dân cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng và báo cảnh sát để được hỗ trợ sớm.

Ngoài ra, cảnh sát cảnh báo: nếu ai đó nhận được tiền không rõ nguồn gốc mà cố tình không trả lại, hành vi này rất dễ bị xem là chiếm đoạt tài sản và có thể bị xử lý theo pháp luật tùy theo mức độ.

(Theo Baijiahao)