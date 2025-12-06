Quán game 30 dàn máy ngập trong nước lũ ở Lâm Đồng, chủ quán xót xa tiết lộ thiệt hại

Những ngày qua, nước lũ tiếp tục nhấn chìm nhiều khu vực tại tỉnh Lâm Đồng (phần lớn ở tỉnh Bình Thuận cũ) khiến cuộc sống của người dân gặp rất nhiều khó khăn, gây thiệt hại về người và của.

Một đoạn clip ghi lại hình ảnh quán game ở phường Hàm Thắng, Lâm Đồng ngổn ngang, thiệt hại sau lũ lụt chia sẻ trên mạng xã hội mới đây đã nhận được nhiều sự quan tâm.

Trong clip, chủ quán tiết lộ nước lũ đã đánh sập cửa sắt chắc chắn, tràn vào bên trong. Khi lũ rút, để lại hậu quả là dàn máy, bàn ghế, đồ đạc bị ngấm nước, hư hỏng, nền nhà ngổn ngang lớp bùn đất.

Được biết, chủ quán game nói trên là anh Nguyễn Thanh Tân (36 tuổi). Đoạn clip được anh Tân quay lại vào sáng 5/12.

Quán game bị thiệt hại do lũ lụt, 30 máy bị ngấm nước.

Chia sẻ trên Tri thức - Znews, người đàn ông cho biết trước đó, anh đã nhận được thông báo về việc xả lũ nhưng không ngờ mực nước lại dâng cao đến vậy. Vì nghĩ những trận lũ trước nước cũng chỉ ngập ít cm nên sáng 4/12, anh Tân đến quán, sắp xếp và kê cao đồ đạc.

Đến khoảng 17 giờ, nước mới chỉ ở mặt đường, chưa tràn vào quán. Nghe tin ngừng xả đập, chủ quán nghĩ nước sẽ không dâng thêm. Tuy nhiên đêm 4/12, nước bất ngờ lên mạnh, nhiều khu vực ngập sâu, nước cuồn cuộn khiến anh và nhiều người không kịp trở tay.

Nhìn vào vạch nước để lại, anh Tân ước chừng mực nước lũ phải hơn 1m, ngập đến gần cổ. Theo người đàn ông, ông bà, bố mẹ và cả bản thân anh sinh ra và lớn lên ở Bình Thuận nhưng chưa khi nào thấy có trận lũ lớn đến vậy.

Anh Tân tiết lộ, toàn bộ dàn máy tại quán đều bị ngấm nước. Mỗi máy này khi mua mới có giá 15 triệu đồng, tính toán khấu hao đến hiện tại còn khoảng 6 - 7 triệu đồng/máy. Số máy sau đó đã được mang đi sấy khô, hy vọng có thể sửa chữa để vớt vát thiệt hại.

Lũ lụt nghiêm trọng tại Lâm Đồng. (Ảnh: VOV.VN)

Rất may là ngoài quán game thì các cơ sở kinh doanh khác của anh Tân như nhà hàng, cửa hàng bán máy vi tính đều không nằm trong vùng ngập lụt.

Anh Tân cũng đã tổ chức nấu cơm, dành tặng hàng ngàn suất ăn cho bà con nằm trong vùng ngập. Trước thiệt hại của trận lũ, anh Tân bộc bạch giờ chỉ có thể tiếp tục công việc, cố gắng làm lụng để kiếm lại. Anh mong bà con cùng cố gắng.

Nguồn tin trên báo Phụ nữ Việt Nam cho hay, theo thống kê ban đầu của tỉnh Lâm Đồng, thiệt hại do mưa lũ gây ra rất lớn. Toàn tỉnh có khoảng 6.195 căn nhà bị ngập lụt và 3 căn nhà bị hư hỏng. Tổng diện tích sản xuất nông nghiệp bị ngập lụt, ảnh hưởng khoảng 4.128 ha; 24 tàu cá bị chìm hoặc đứt neo; hơn 4.000 gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; khoảng 300m2 ao nuôi thủy sản bị hư hại. Toàn tỉnh xuất hiện hơn 17 điểm sạt lở, nhiều tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ và đường dân sinh bị chia cắt. Đến hiện tại, giá trị thiệt hại ước tính khoảng 113 tỷ đồng.

(Tổng hợp)