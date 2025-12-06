Chủ tịch ngoại tình với nàng thơ, chính thất gọi thẳng tên "đánh ghen": Cái kết bẽ bàng

Một trong những bê bối ngoại tình rúng động Trung Quốc, khi chính thất là người công khai vạch mặt chồng và tiểu tam trên MXH là vụ chủ tịch Taobao Tưởng Phàm và người mẫu, nàng thơ giới livestream bán hàng Trương Đại Dịch.

Vụ bê bối ngoại tình của Tưởng Phàm và Trương Đại Dịch (ngoài cùng bên phải) từng gây sốc dư luận Trung Quốc 1 thời.

Đổng Hoa Hoa chính là người công khai chuyện ngoại tình của vợ lên mạng xã hội, gọi thẳng tên tiểu tam.

Vào tháng 4/2020, dư luận Trung Quốc xôn xao khi Đổng Hoa Hoa - vợ của Tưởng Phàm - đăng bài cảnh cáo Trương Đại Dịch trên Weibo: “Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng tôi cảnh cáo cô. Nếu như cô cứ cố ve vãn chồng tôi, tôi sẽ không khách khí. Tôi đây chẳng phải là người tầm thường. Mong cô Trương tự trọng”.

Bài đăng của Đổng Hoa Hoa nhanh chóng trở thành chủ đề nóng, liên tục lọt top đầu hot search trên Weibo. Đây được coi là một cú “dằn mặt” công khai, khiến Trương Đại Dịch trở thành tâm điểm chỉ trích trên mạng xã hội.

Trương Đại Dịch, sinh ra trong một gia đình lao động bình thường ở Thượng Hải năm 1988. Cô theo học ngành quản lý du lịch tại Trường kinh doanh Thượng Hải (Shanghai Business School), Tuy nhiên, sau khi ra trường, cô làm người mẫu ảnh của một số tạp chí thời trang, kinh doanh online và dần phát triển sự nghiệp bán hàng thời trang trên mạng.

Theo thông tin từ QQ, Trương Đại Dịch bắt đầu tiếp cận Tưởng Phàm từ cuối năm 2018 sau khi cả hai có dịp làm việc chung. Đến tháng 2/2019, nữ người mẫu 8X xác lập mối quan hệ tình nhân bí mật, nhận bao nuôi từ chủ tịch Taobao. Dưới sự hậu thuẫn của Tưởng Phàm, Trương Đại Dịch từ một người mẫu ít tên tuổi, kiếm sống qua livestream bán hàng, đã trở thành "nàng thơ livestream" với khối tài sản khủng.

Trương Đại Dịch là nàng thơ, người mẫu, KOL livestream bán hàng đình đám một thời.

Chưa dừng lại ở đó, thời điểm chính thất công khai bóc phốt tiểu tam lên mạng xã hội thì cũng có không ít lời đồn cho rằng Trương Đại Dịch là tiểu tam nhưng không biết điều, có ý muốn vươn lên làm chính thất, sinh con cho "thái tử" tập đoàn Alibaba. Cuối cùng, để bảo vệ hạnh phúc gia đình, Đổng Hoa Hoa quyết định công khai vụ việc, vạch trần mối quan hệ ngoài luồng của chồng trên mạng xã hội.

Sau khi bị phanh phui, Tưởng Phàm im lặng, phải chịu nhiều áp lực, bị giáng chức, bị hạ bậc trong nội bộ công ty và mất nhiều quyền lợi. Ông hiện giữ vị trí kín tiếng trong các hoạt động kinh doanh. Đổng Hoa Hoa sau vụ việc ly hôn, không còn liên quan đến công việc kinh doanh của chồng cũ, song giữ sự nghiệp riêng và ổn định cuộc sống.

Về phần tiểu tam Trương Đại Dịch, cô dường như không hối lỗi, dù bị chính thất công khai cảnh cáo, Trương Đại Dịch vẫn tiếp tục công việc livestream, bán hàng, thậm chí còn không ngần ngại đáp trả những bình luận chỉ trích cô trên mạng xã hội.

Điều này càng khiến netizen "ném đá", tẩy chay dữ dội mỹ nhân này. Cho đến năm 2023, Trương Đại Dịch bất ngờ thông báo kết hôn với Liêu Quân Hào - thiếu gia, doanh nhân điều hành công ty bất động sản. Cha mẹ Liêu Quân Hào là doanh nhân nổi tiếng trong lĩnh vực bất động sản ở Tứ Xuyên, Trung Quốc.

Mặc kệ bê bối, vài năm sau Trương Đại Dịch lấy chồng.

Cô hiện tại là mẹ 1 con, cũng dần quay trở lại với công việc livetsream bán hàng nhưng không được đón nhận.

Hiện tại, Trương Đại Dịch trở lại livestream bán hàng, chăm chỉ chia sẻ cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, được chồng yêu chiều trên mạng xã hội Douyin của Trung Quốc. Cô sở hữu gần 400 nghìn lượt follower, là mẹ một con, sinh bé gái vào năm 2024. Ngoài thời gian livestream và kinh doanh, cô dành nhiều thời gian cùng chồng và con đi du lịch.

Bên dưới các livestream hay bài đăng trên mạng xã hội, nhiều người vẫn vào bình luận chỉ trích, phẫn nộ đã "phá nát" một gia đình. Song Trương Đại Dịch thường ngó lơ, tập trung vào công việc và cuộc sống gia đình.

Nguồn: IGNV, Sohu, HK01.