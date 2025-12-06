Sếp giao thêm việc, người EQ thấp từ chối thẳng thừng, người EQ cao sẽ làm 3 điều này để ghi điểm tuyệt đối

Trong môi trường công sở, việc phát sinh thêm nhiệm vụ là điều khó tránh, như dự án gấp, yêu cầu từ khách hàng, hoặc đơn giản là công việc cần người xử lý ngay.

Ở cùng một tình huống, mỗi người lại có phản ứng khác nhau:

Người EQ thấp thường phản ứng theo cảm xúc, từ chối ngay, tỏ thái độ khó chịu hoặc cho rằng “không phải việc của mình”.

Người EQ cao sẽ bình tĩnh, linh hoạt và tìm cách giải quyết sao cho hài hòa và hiệu quả nhất.

EQ cao nơi công sở không phải là việc nhận hết mọi nhiệm vụ, mà là biết giao tiếp đúng cách và đưa ra giải pháp phù hợp. Người EQ cao thường làm 3 việc này khi được sếp giao thêm việc:

1. Người EQ cao không phản ứng vội vàng

Khi bị giao thêm việc bất ngờ, phản ứng đầu tiên của nhiều người là căng thẳng hoặc khó chịu. Tuy nhiên, người EQ cao không nói “không” ngay lập tức.

Họ thường bình tĩnh đánh giá xem có đang bị cảm xúc chi phối hay không để tránh đưa ra phản hồi vội khiến tình hình trở nên căng thẳng.

Khoảng “đệm cảm xúc” vài giây này giúp họ nhìn nhận tình huống khách quan hơn và xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp trong mắt cấp trên.

Ảnh minh hoạ.

Người EQ cao không nhận hết mọi việc, nhưng cũng không từ chối ngay. Thay vào đó, họ đưa ra bức tranh công việc hiện tại một cách minh bạch để sếp có đủ thông tin quyết định.

Một phản hồi khôn khéo phổ biến: “Dạ hiện em đang làm A và B, deadline hôm nay. Anh/chị hỗ trợ giúp em ưu tiên xem việc nào cần trước để em sắp xếp lại cho phù hợp ạ.”

Cách này hiệu quả vì thể hiện trách nhiệm và sự cầu thị, cho thấy bạn đang chủ động sắp xếp, không né tránh và để sếp tự quyết định thứ tự công việc, tránh hiểu lầm rằng bạn từ chối nhiệm vụ.

Đây là phong cách giao tiếp của những người có khả năng quản lý công việc tốt và được đánh giá cao trong nhóm.

Ảnh minh hoạ.

Nếu thật sự quá tải, người EQ cao không nói: “Em bận lắm, không làm được đâu”. Thay vào đó, họ đưa ra lựa chọn thay thế, giúp sếp vẫn có hướng xử lý mà không tạo áp lực lên bản thân.

Một số cách được người EQ cao sử dụng: Đề xuất chia nhỏ công việc để hoàn thành theo lộ trình; Xin thêm thời gian nếu không quá gấp; Gợi ý người phù hợp có thể hỗ trợ; Hỏi lại yêu cầu để đảm bảo chất lượng sản phẩm cuối cùng.

Biết đưa ra giải pháp thay vì từ chối đơn thuần chính là kỹ năng quan trọng của những người làm việc hiệu quả.

Vì sao cách xử lý EQ cao giúp ghi điểm tuyệt đối?

Các nhà quản lý thường đánh giá cao nhân viên có khả năng: Giao tiếp rõ ràng; Kiểm soát cảm xúc tốt; Không làm mọi thứ rối lên khi công việc phát sinh; Đưa ra giải pháp thay vì than phiền; Tiếp cận vấn đề với tinh thần hợp tác và trách nhiệm.

Chính vì vậy, người EQ cao thường được tin tưởng giao việc quan trọng hơn, từ đó mở ra cơ hội: Được đánh giá cao; Tăng điểm uy tín với quản lý; Dễ được cân nhắc cho vị trí cao hơn; Có nhiều cơ hội thăng tiến trong dài hạn.

Đây không phải là “nịnh bợ”, mà là tư duy làm việc trưởng thành, hướng tới kết quả và sự phối hợp hiệu quả giữa các bộ phận.

Ảnh minh hoạ.

Khi sếp giao thêm việc, phản ứng của bạn không chỉ thể hiện thái độ mà còn phản ánh mức độ trưởng thành trong công việc.

Người EQ thấp thấy áp lực. Người EQ cao thấy cơ hội thể hiện năng lực và khả năng giải quyết vấn đề.

Giao tiếp khéo léo, giữ thái độ tích cực và biết đưa ra giải pháp chính là cách đơn giản nhất để ghi điểm tuyệt đối nơi công sở.