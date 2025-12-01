Sếp nhắn tin giao việc ngoài giờ: Người EQ thấp bơ đẹp tin nhắn, người EQ cao sẽ làm 3 việc này

Trong môi trường làm việc hiện đại, ranh giới giữa công việc và đời sống cá nhân ngày càng mờ dần. Không ít nhân viên nhận được tin nhắn giao việc từ sếp vào buổi tối, cuối tuần hay thậm chí trong kỳ nghỉ. Phản ứng trước những tin nhắn này cũng phản ánh rất rõ EQ (trí tuệ cảm xúc) của mỗi người.

Nếu người EQ thấp dễ bỏ qua tin nhắn, cáu gắt hoặc phản ứng cảm tính, thì người EQ cao lại chọn cách xử lý khéo léo hơn nhiều. Dưới đây là 3 việc người EQ cao luôn làm, giúp họ giữ được ranh giới cá nhân nhưng vẫn không làm mất thiện cảm với cấp trên.

1. Giữ bình tĩnh và đánh giá mức độ khẩn cấp trước khi phản hồi

Người EQ cao không vội vàng phản ứng theo cảm xúc. Họ thường tự hỏi:

Công việc này có thật sự khẩn cấp không?

Nếu xử lý muộn hơn vài giờ hoặc sang ngày mai có ảnh hưởng lớn không?

Đây có phải tình huống bất khả kháng hay chỉ là thói quen làm việc của sếp?

Việc đánh giá nhanh mức độ ưu tiên giúp họ đưa ra hành động phù hợp: phản hồi ngay, hẹn thời gian xử lý, hoặc đề xuất cách sắp xếp hợp lý hơn. Người EQ cao sẽ không để cảm xúc chi phối, không phản ứng tiêu cực khi bị làm phiền ngoài giờ.

2. Phản hồi ngắn gọn, lịch sự, chuyên nghiệp

Người EQ cao sẽ không cố tình bơ đẹp tin nhắn. Họ hiểu rằng im lặng đôi khi gây khó chịu, khiến công việc gián đoạn và dễ tạo hiểu lầm.

Thay vào đó, họ sẽ phản hồi theo cách: Ngắn gọn nhưng rõ ràng; Tôn trọng ranh giới cá nhân; Thể hiện tinh thần hợp tác.

Ví dụ cách trả lời EQ cao: “Em đã nhận được thông tin. Nếu anh/chị cần gấp, em có thể xử lý trong tối nay. Nếu không quá khẩn cấp, em sẽ hoàn tất vào sáng mai lúc 9h.” hay “Em đang ở ngoài. Em sẽ xem chi tiết và phản hồi lại cho anh/chị sau khoảng 30 phút.”

Việc phản hồi này vừa giữ được hình ảnh chuyên nghiệp, vừa tránh tạo thói quen bị giao việc 24/7.

3. Thiết lập ranh giới một cách tinh tế, không căng thẳng

Người EQ cao hiểu rằng ranh giới không phải để đối đầu, mà để duy trì sự bền vững trong công việc. Họ thường chọn cách trao đổi lại với sếp vào một thời điểm phù hợp, ví dụ trong giờ làm việc để tinh tế thiết lập kỳ vọng.

Một số cách họ làm: Gợi ý quy trình làm việc rõ ràng; Chủ động báo cáo sớm để giảm tình huống phát sinh ngoài giờ; Sắp xếp lại thứ tự ưu tiên trong ngày để hạn chế bị “chen” thêm việc buổi tối.

Điều này giúp người EQ cao giữ được sự tôn trọng đôi bên, thiết lập ranh giới mà không khiến sếp khó chịu.

Vì sao EQ cao lại quan trọng trong những tình huống này?

Giữ hình ảnh chuyên nghiệp: Phản ứng cảm xúc, cáu gắt hoặc “bơ đẹp” tin nhắn có thể gây ảnh hưởng lâu dài đến sự tín nhiệm.

Tạo dựng niềm tin: Người EQ cao khiến sếp yên tâm vì họ biết cách xử lý tình huống hợp lý, không làm mọi thứ trở nên căng thẳng.

Bảo vệ sức khỏe tinh thần: Việc phản hồi phù hợp trước các yêu cầu ngoài giờ giúp hạn chế cảm giác bị ảnh hưởng đến ranh giới cá nhân và giảm áp lực không cần thiết.

Duy trì hiệu suất dài hạn: Làm việc thông minh chứ không phải làm việc quá sức.

Kết luận

Không phải lúc nào sếp nhắn tin ngoài giờ cũng là điều “khó chịu”, nhưng cách bạn phản hồi sẽ thể hiện rõ EQ và sự trưởng thành của bạn.

Người EQ thấp dễ phản ứng theo cảm xúc, nhưng người EQ cao biết giữ bình tĩnh, phản hồi khéo léo và thiết lập ranh giới một cách thông minh.

Đó cũng là lý do họ luôn được đánh giá là chuyên nghiệp, đáng tin cậy và dễ được trọng dụng trong môi trường làm việc.