Cuộc sống hiện tại ít ai ngờ của nam MC đẹp trai chỉ dẫn đúng 1 mùa Đường lên đỉnh Olympia rồi… "mất tích"!

Đặng Quốc Hiệp từng là gương mặt quen thuộc với những khán giả yêu thích chương trình Đường lên đỉnh Olympia. Anh lần đầu xuất hiện trên sóng vào năm 2005, dẫn cặp cùng Nguyễn Kiều Anh. Nhờ sự ăn ý, linh hoạt và khả năng xử lý tình huống khéo léo, cả hai nhanh chóng trở thành bộ đôi được nhiều học sinh yêu mến.

Dù rất được lòng khán giả nhưng Đặng Quốc Hiệp lại chỉ gắn với Đường lên đỉnh Olympia đúng 1 mùa rồi... "mất tích". Nam MC sống kín tiếng, ít khi chia sẻ về đời tư hay công việc nên khán giả không rõ sau khi rời sân chơi học thuật này, anh đi đâu, làm công việc gì.

MC Đặng Quốc Hiệp thời còn dẫn chương trình Đường lên đỉnh Olympia

Học vấn cực đỉnh của cựu MC Đường lên đỉnh Olympia

Được biết, Đặng Quốc Hiệp rời vị trí MC để tập trung cho việc học. Anh theo học chương trình Cao học Quản trị Kinh doanh Quốc tế (MBA-HSB). Thành tích xuất sắc đã giúp anh nhận học bổng Chính phủ Australia năm 2009, sau đó hoàn thành chương trình thạc sĩ tại Đại học Melbourne. Cũng trong giai đoạn này, anh vượt qua CFA cấp độ 3, đánh dấu bước tiến quan trọng trong sự nghiệp tài chính.

Trước đó, khi còn là sinh viên Đại học Ngoại thương Hà Nội, Quốc Hiệp đã nổi bật với nhiều thành tích đáng nể, bao gồm: giải Vàng “Thắp sáng tài năng kinh doanh” năm 2003 và giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Bộ.

Sau khi về nước, anh tích lũy kinh nghiệm tại các ngân hàng và quỹ đầu tư lớn, tham gia nhiều dự án đa ngành từ bất động sản, sản xuất, phân phối đến công nghệ thông tin.

Hiện, Đặng Quốc Hiệp đang giữ vị trí Giám đốc điều hành của một ngân hàng Nhật Bản tại Việt Nam, đồng thời giảng dạy và chia sẻ kiến thức với sinh viên các trường kinh tế.

(Tổng hợp)