Cô gái xinh đẹp bốc vác trên thùng xe tải 30 tấn: Hé lộ thân phận phía sau

Trong những ngày vừa qua, nhiều nữ tài xế gây chú ý khi lái xe hàng khổng lồ đi hỗ trợ người dân miền Trung sau mưa lũ lịch sử. Nhân vật gây chú ý gần đây là Minh Nguyệt (29 tuổi, đến từ Tuyên Quang) - người cầm lái chiếc xe tải nặng 30 tấn vào miền Nam cứu trợ.

Mới đây, khoảnh khắc dỡ hàng từ trên xe xuống của Minh Nguyệt viral trên MXH, nhận về 1,5 triệu lượt xem sau chưa đầy 1 ngày đăng tải.

Hình ảnh cô gái trực tiếp dỡ hàng cùng mọi người khi đi cứu trợ gây ấn tượng (Nguồn: Minh Nguyệt Yêu Xe)

Trong clip này, Minh Nguyệt cùng với một số chiến sĩ hỗ trợ chuyển hàng xuống phát cho bà con. Cô không ngại vất vả, trèo lên thẳng thùng xe để dỡ đồ xuống cùng mọi người. “Tổ quốc ta 1 lòng! Xe to nên phải đi mười mấy điểm, mỗi nơi san sẻ 1 chút!” - Minh Nguyệt chia sẻ.

Phía dưới đoạn clip, cư dân mạng để lại nhiều bình luận ủng hộ và bày tỏ sự yêu quý với nữ tài xế. Bởi lẽ lái những chiếc xe lớn như vậy chưa bao giờ là chuyện dễ dàng, dù tài xế là nam hay nữ và lái xe chở hàng cứu trợ thì càng xứng đáng được khen ngợi hơn.

“Minh Nguyệt vừa xinh đẹp vừa giỏi”, “Mỹ nhân, tâm rộng mở sẻ chia với bà con lúc hoạn nạn. Thật đáng quý!”, “Nhìn lực, ngầu ghê”, “Minh Nguyệt quá tuyệt vời! Chúc bạn nhiều sức khỏe thượng lộ bình an! Chúc các anh em chiến sĩ nhiều sức khỏe và bình an”,... là một số lời nhắn từ netizen.

Được biết Minh Nguyệt khá nổi tiếng trong cộng đồng tài xế và với cư dân mạng. Năm 2024, chia sẻ trên Dân trí, cô cho biết mình lớn lên trong gia đình làm kinh doanh gạch ốp lát và vận tải. Gia đình cô sở hữu đội xe tải riêng, chuyên chở hàng hóa đến khắp các tỉnh thành. Ngay từ khi còn nhỏ, Nguyệt thường xuyên theo chân bố mẹ trên những chuyến đi xa, dần trở nên quen thuộc với từng cung đường.

Sau khi tốt nghiệp THPT, Nguyệt bắt đầu phụ giúp công việc kinh doanh của gia đình với vai trò phụ xe. Năm 2020, cô thi đỗ bằng lái xe hạng C, bắt đầu sự nghiệp lái xe tải, đến nay đã được 5 năm.

Cũng tại đây, Nguyệt chia sẻ thêm rằng lái xe tải là một công việc đòi hỏi không chỉ đam mê mà còn cả sự bền bỉ về thể chất và tinh thần. Công việc này yêu cầu sức khỏe tốt, khả năng chịu đựng cao, và không ngại những công việc nặng nhọc liên quan đến máy móc.

Minh Nguyệt sau vô lăng (Ảnh: FBNV)

Chia sẻ thêm trên kênh Độc lạ Bình Dương, Minh Nguyệt cho biết mình có thể thao tác, thực hiện các công việc từ lái xe, rửa xe... thậm chí là sửa xe khi không may gặp những sự cố nhẹ trên đường. "Đi trên đường mà xe hỏng hóc, cái nào mình xử lý được thì mình tự làm còn không sẽ gọi cứu trợ. Mình tự nâng cabin xe tải lên kiểm tra để phát hiện lỗi".

Với những ý kiến trái chiều, đặc biệt từ những người cho rằng phụ nữ không phù hợp với nghề này, cô chia sẻ rằng mình không hề bận tâm. Thay vào đó, Nguyệt kiên nhẫn thuyết phục mọi người bằng chính những chuyến đi an toàn và thành công suốt thời gian dài cầm lái.

Tận dụng sự nổi tiếng trên tài khoản TikTok có 757 nghìn người theo dõi, cô mở cửa hàng bán phụ kiện, đồ chơi cho xe, được đông đảo tài xế trên cả nước ủng hộ, kinh tế ngày càng phát triển.

"Ban đầu mình chỉ đăng một vài video trong hành trình lái xe của mình. Sau được mọi người quan tâm và yêu thích nên mình có kinh doanh thêm một số đồ chơi, nội thất trên xe như bọc vô lăng, bọc ghế, đèn led…” - Minh Nguyệt chia sẻ.

Hiện tại, Minh Nguyệt cũng không còn chạy xe với tần suất nhiều như trước mà còn phụ giúp thêm gia đình trong công việc kinh doanh.

Ngoài lái xe, Nguyệt còn phụ bốc, dỡ hàng hóa, sửa xe khi gặp sự cố

Nguyệt cũng đảm việc nhà, có thể làm được đủ thứ việc khác nhau

Bình thường có thể làm nhiều việc nặng nhọc nhưng khi đi "trẩy hội", cô nàng cũng rất dịu dàng và nữ tính

