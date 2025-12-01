"Gia đình nhà Cọp" nổi tiếng trong Người Ấy Là Ai chia tay sau 10 năm bên nhau

Với kênh Gia đình nhà Cọp gần 336k người theo dõi và từng lên sóng Người Ấy Là Ai, Nguyên Bắc (38 tuổi) - Thành Lĩnh (35 tuổi) là một trong những cặp đôi đồng tính khá nổi tiếng trên MXH. Song sáng 1/12, Thành Lĩnh bất ngờ đăng thông báo chia tay và tag Nguyên Bắc khiến nhiều người bất ngờ.
Cặp đôi nhấn mạnh quyết định chia tay không vội vàng, được cân nhắc kỹ lưỡng để thông báo một cách rõ ràng và nhẹ nhàng. Dù không còn là mối quan hệ tình cảm, cả hai vẫn giữ sự tôn trọng và cầu chúc cho nhau hạnh phúc, thành công trong chặng đường riêng sắp tới. Toàn bộ hình ảnh, video liên quan vẫn sẽ được giữ lại, trong khi hoạt động của các tài khoản MXH Gia đình nhà Cọp được cập nhật sau khi hoàn tất thủ tục chuyển đổi.
Cuối cùng, cặp đôi gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ đã đồng hành, yêu thương và ủng hộ suốt thời gian qua, hy vọng tình cảm ấy vẫn tiếp tục tồn tại theo một cách khác, khi mỗi người bước tiếp trên con đường riêng.
Nguyên văn thông báo của cặp đôi:
Hành trình của tụi mình đã dừng lại rồi.
1/12/2025
Hôm nay, Lĩnh và Bắc muốn chia sẻ với mọi người một điều mà cả hai đã suy nghĩ rất nhiều trước khi quyết định nói ra.
Quãng đường gần 10 năm tụi mình đã đi cùng nhau thật sự rất đẹp. Đó là những ngày tháng mà tụi mình đã cười, đã khóc, đã cố gắng, và đã học được nhiều điều về tình yêu và về chính mình. Những kỷ niệm ấy, dù không còn ở hiện tại, vẫn sẽ ở lại trong lòng tụi mình như một phần thanh xuân đẹp nhất.
Tụi mình nắm tay nhau đi qua cả 1 hành trình, đi qua hàng vạn thử thách giông bão. Biết ơn vì đã cùng nhau trưởng thành.
Đây không phải là quyết định được đưa ra đột ngột và bồng bột. Tụi mình đã dừng lại 1 thời gian trước khi đưa ra thông báo chính thức này đến mọi người để mọi thứ được rõ ràng, nhẹ nhàng ở thời điểm thích hợp nhất.
Tụi mình vẫn dành cho nhau sự tôn trọng, vẫn cầu chúc cho nhau hạnh phúc và thành công trên hành trình sắp tới. Những hình ảnh, video, và ký ức đã qua tụi mình quyết định vẫn giữ lại không xoá.
Về các hoạt động khác của các kênh bao gồm Fanpage, TikTok, Youtube, Instagram Gia đình nhà Cọp sẽ có thông báo cập nhật sau khi hoàn tất các thủ tục chuyển đổi.
Cảm ơn mọi người đã thương, đã ủng hộ tụi mình trong suốt thời gian qua. Sự quan tâm và tình cảm dành cho Gia đình nhà Cọp nói chung và 2 tụi mình nói riêng đến từ mọi người luôn là điều tụi mình trân trọng. Mong rằng trong chặng đường mới, tụi mình vẫn sẽ tiếp tục nhận được sự yêu thương ấy - nhưng theo một cách khác.
Cảm ơn vì đã luôn bên cạnh tụi mình. Thượng lộ bình an.
Thành Lĩnh & Nguyên Bắc đã dừng lại vào 1/12/2025. Từ nay Thành Lĩnh là Thành Lĩnh, Nguyên Bắc là Nguyên Bắc.
Sau bài đăng này, cặp đôi đồng loạt thông báo tạm dừng hoạt động MXH cho đến khi có thông báo mới và xin phép không chia sẻ thêm với truyền thông.
Được biết Nguyên Bắc và Thành Linh gặp nhau lần đầu gặp nhau từ năm 2013 - thời điểm đó Nguyên Bắc là HR còn Thành Lĩnh và ứng viên. Song khi đó Lĩnh đang có người yêu.
Sau đó một thời gian, bạn trai Lĩnh không may qua đời trong một tai nạn, Lĩnh chuyển lên Đà Lạt để tìm bình yên và bất ngờ gặp lại Bắc ở hồ Xuân Hương. Cuộc gặp gỡ này đánh dấu sự nối lại mối quan hệ giữa họ và chính thức hẹn hò vào ngày 24/10/2016.
Tình yêu của họ cũng đối mặt với nhiều sóng gió. Lĩnh từ có mối quan hệ với một người bạn gái, dẫn đến việc cô này sinh một bé trai tên Cọp. Bắc quyết định tha thứ và đồng ý nuôi bé Cọp như con ruột khi mẹ bé qua đời vì Covid-19. Câu chuyện của cặp đôi từng gây xúc động khi lên sóng Người Ấy Là Ai mùa 4, tập 8.
Tháng 10/2022, Nguyên Bắc và Thành Lĩnh tổ chức một bữa tiệc thân mật dành cho bạn bè và người thân. Từ đó đến nay, cặp đôi vẫn thường xuyên chia sẻ cuộc sống cùng với bé Cọp trên kênh Gia đình nhà Cọp nên khi thông báo chia tay, cư dân mạng không khỏi ngỡ ngàng.
(Tổng hợp)