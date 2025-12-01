"Gia đình nhà Cọp" nổi tiếng trong Người Ấy Là Ai chia tay sau 10 năm bên nhau

Hành trình của tụi mình đã dừng lại rồi.

1/12/2025

Hôm nay, Lĩnh và Bắc muốn chia sẻ với mọi người một điều mà cả hai đã suy nghĩ rất nhiều trước khi quyết định nói ra.

Quãng đường gần 10 năm tụi mình đã đi cùng nhau thật sự rất đẹp. Đó là những ngày tháng mà tụi mình đã cười, đã khóc, đã cố gắng, và đã học được nhiều điều về tình yêu và về chính mình. Những kỷ niệm ấy, dù không còn ở hiện tại, vẫn sẽ ở lại trong lòng tụi mình như một phần thanh xuân đẹp nhất.

Tụi mình nắm tay nhau đi qua cả 1 hành trình, đi qua hàng vạn thử thách giông bão. Biết ơn vì đã cùng nhau trưởng thành.

Đây không phải là quyết định được đưa ra đột ngột và bồng bột. Tụi mình đã dừng lại 1 thời gian trước khi đưa ra thông báo chính thức này đến mọi người để mọi thứ được rõ ràng, nhẹ nhàng ở thời điểm thích hợp nhất.

Tụi mình vẫn dành cho nhau sự tôn trọng, vẫn cầu chúc cho nhau hạnh phúc và thành công trên hành trình sắp tới. Những hình ảnh, video, và ký ức đã qua tụi mình quyết định vẫn giữ lại không xoá.

Về các hoạt động khác của các kênh bao gồm Fanpage, TikTok, Youtube, Instagram Gia đình nhà Cọp sẽ có thông báo cập nhật sau khi hoàn tất các thủ tục chuyển đổi.

Cảm ơn mọi người đã thương, đã ủng hộ tụi mình trong suốt thời gian qua. Sự quan tâm và tình cảm dành cho Gia đình nhà Cọp nói chung và 2 tụi mình nói riêng đến từ mọi người luôn là điều tụi mình trân trọng. Mong rằng trong chặng đường mới, tụi mình vẫn sẽ tiếp tục nhận được sự yêu thương ấy - nhưng theo một cách khác.

Cảm ơn vì đã luôn bên cạnh tụi mình. Thượng lộ bình an.

Thành Lĩnh & Nguyên Bắc đã dừng lại vào 1/12/2025. Từ nay Thành Lĩnh là Thành Lĩnh, Nguyên Bắc là Nguyên Bắc.