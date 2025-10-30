Vợ trốn trong cốp xe để bắt quả tang chồng ngoại tình và cái kết

Cảnh sát giao thông đang kiểm tra tại trạm kiểm soát trên đường Avenida del Bicentenario, ở thành phố Salta, Argentina, thì phát hiện một tài xế taxi có hành vi kỳ lạ, có thể là lái xe trong tình trạng say rượu.

Tài xế taxi bị cảnh sát dừng xe kiểm tra nồng độ cồn. Ảnh: Khaosod

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn cho thấy tài xế đã say xỉn và khi cảnh sát yêu cầu anh ta giao nộp xe, anh ta đã chống cự. Cảnh sát quyết định mở cốp xe để điều tra, nhưng điều họ phát hiện đã khiến tất cả mọi người bất ngờ, một người phụ nữ đang ngủ bên trong.

Ban đầu, người phụ nữ nằm bất động và không trả lời câu hỏi, khiến cảnh sát nghi ngờ có thể đây là vụ bắt cóc và gọi hỗ trợ. Tuy nhiên, cô nhanh chóng đứng dậy và tiết lộ danh tính thực sự của mình là "vợ tài xế taxi".

Người vợ trẻ tiết lộ, lý do cô trốn trong cốp xe là vì nghi ngờ chồng mình có hành vi không đúng mực khi lái xe vào ban đêm.

"Tôi chỉ muốn biết liệu anh ấy có làm gì sau lưng tôi không thôi", người vợ nói.

Người phụ nữ được phát hiện trốn trong cốp xe để theo dõi chồng. Ảnh: Khaosod

Cảnh sát cho biết người vợ đã mang theo chăn và nước, cho thấy cô dự định trốn trong xe một thời gian dài để theo dõi chồng mình.

Mặc dù vụ việc không cấu thành tội hình sự, nhưng do vi phạm nồng độ cồn nên người chồng bị buộc tội lái xe khi say rượu và vi phạm quy định an toàn đối với hành khách.

Ngoài ra, cảnh sát cũng khuyến cáo người dân rằng nếu nghi ngờ người yêu, nên thẳng thắn trò chuyện và sử dụng các biện pháp kiểm tra hợp pháp, không nên mạo hiểm làm những việc nguy hiểm như vậy, vì có thể gây ra hiểu lầm hoặc các vấn đề pháp lý.

(t/h)