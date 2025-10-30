Con người thật của Đỗ Hà - vợ TGĐ Sơn Hải hé lộ qua tin nhắn mời bạn cấp 3 đi đám dự cưới

Không ngờ vì thân tình và giản dị cỡ này! "Cứ tưởng nàng hậu rồi lấy chồng đại gia là khác hoa ra bản chất người ta thế nào thì giờ vẫn vậy, thích mê", một cư dân mạng bình luận ngay dưới bài đăng của một netizen về tin nhắn với Đỗ Hà.

Đỗ Thị Hà và chồng - Viết Vương sẽ tổ chức đám cướ ở Hà Nội vào ngày 9/11 tới đây. Ảnh: Linh Chí Lê.

Rộ tin nhắn Đỗ Thị Hà mời cưới bạn cùng quê.

Đó là tin nhắn mời dự đám cưới vào ngày 9/11 tới đây ở Hà Nội. Theo như chủ nhân tấm ảnh này chia sẻ lên mạng xã hội thì hai người là bạn cùng quê. Kèm theo đó là lời nhận xét cũng là lời khen: "Cô hoa hậu giản dị không quên mời đám cưới các bạn ở cùng quê, dễ thương quá trời".

Theo như nội dung được chia sẻ, nàng hậu sinh năm 2001 gửi tin nhắn riêng tới bạn mời cưới qua tin nhắn, sau đó xin thêm địa chỉ và số điện thoại để gửi thiệp cứng tận tay. Cô cũng xưng hô rất thân thiết, dễ chịu. "Cứ như là đứa bạn thân ở quê mời cưới vậy", một cư dân mạng bình luận. Chưa dừng lại ở đó, cuối tin nhắn, Đỗ Hà còn gửi thêm câu: "Vợ chồng tui sẽ rất vui nếu bạn có mặt ngày hôm đó, hihi" cho thấy sự gần gũi, dễ thương.

Nhiều người bình luận cho rằng phần tin nhắn mời cưới này cho thấy Đỗ Hà không chỉ chân thành mà cũng phần nào thể hiện một phần con người đời thường của nàng hậu - giản dị, gần gũi. Hơn nữa, điều này cũng phần nào cho thấy sự chỉn chu, tinh tế và khéo léo của Hoa hậu Việt Nam năm 2020.

Bởi thông thường, nếu không gặp mặt nhau hoặc ở quá xa thì thường nhiều người sẽ nhờ bố mẹ gửi thiệp giùm, hoặc có nhắn qua tin nhắn thì thường sẽ đính kèm với ảnh chụp màn hình thiệp cưới. "Thấy okila quá trời luôn đó, người ta hoa hậu mà nhắn mời cưới thân thương, giản dị cỡ vậy. Nói chung một góc nhỏ nhưng cũng phần nào thể hiện tính cách con người bạn này. Thấy nhiều bạn bè cũng khen Hà, hôm cưới hàng xóm còn khen vừa ngoan vừa xinh từ bé giờ mà", một cư dân mạng bình luận.

Đỗ Thị Hà ghi điểm với cách mời cưới 0 điểm chê. Ảnh: Linh Chí Lê.

Bên dưới đăng cũng có nhiều bình luận tương tự. Hội những người "đi ăn cưới online Đỗ Hà" đến giờ này chưa về cho biết càng xem càng thêm phần yêu mến nàng hậu. "Người ta cỡ hoa hậu lấy chồng doanh nhân, bao nhiêu mối quan hệ mà luôn nhớ tới bạn cùng quê, còn nhắn tin cho bạn như vậy thì quá là ưng rồi", "Ui dễ thương vậy, bạn bè phải thế chứ",

"Tình ra xem đám cưới bạn này từ ở quê đến bây giờ ra Hà Nội là không chê được điểm nào luôn ấy", "Chả biết lâu rồi có liên lạc hay không vì nói thật lớn thì ai cũng nhiều việc mà ngày vui bạn nhớ bạn mời là quá ổn rồi",... là những bình luận của cư dân mạng.

Hơn nữa, điều cũng khiến cư dân mạng càng thêm phần quan tâm chính là vì đây là đám cưới hào môn giữa một nàng hậu và thiếu gia, đồng thời cũng là tổng giám đốc của một công ty xây dựng lớn nhưng gần gũi, ấm cúng và chân tình. Cả hai gia đình thoải mái chia sẻ hình ảnh lên mạng xã hội; ai nấy đều mê mẩn rủ nhau đi ăn cưới online.

Cái mà nhiều người thích không phải là đám cưới giữa một mỹ nhân - thiếu gia hay sự tò mò về độ hào nhoáng mà chính là sự tự nhiên, chỉn chu và đầy tình cảm.

Ảnh: Linh Chí Lê.

Ở lễ vu quy và đám cưới tổ chức ở Thanh Hóa và Quảng Trị trước đó, hai nhà làm đủ các nghi thức cưới truyền thống, mời cả làng đến chung vui,... Về phần mình, đôi vợ chồng son đi chào từng bàn ở đám tiệc nhà gái, có tiệc ngọt buổi tối ở nhà gái mời bà con làng xóm chia vui. Chú rể ra ngoài có thể là TGĐ, là doanh nhân nhưng ở quê vợ cũng hoà tan, cười nói tay bắt mặt mừng với tất cả mọi người,...

Sau đám cưới, Đỗ Hà cũng rất tinh tế khi đăng hai post liền kề nhau nhưng bài đăng đầu tiên là chào ba bài đăng sau mới chính thức giới thiệu chú rể.

Được biết đám cưới của cặp đôi tại Hà Nội sẽ diễn ra vào ngày 9/11 tới đây tại một khách sạn 5 sao.