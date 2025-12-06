Các nữ bác học đẹp và ngầu như thế này đấy!

Có những vẻ đẹp bắt đầu từ khí chất, từ trí tuệ, sự điềm tĩnh và những năm tháng miệt mài theo đuổi tri thức. Đó chính là điều để mô tả về các nữ bác học tại Lễ trao giải Khoa học - Công nghệ toàn cầu VinFuture 2025 tối 5/12 vừa qua chính là ví dụ điển hình.

Trong một đêm rực sáng bởi những phát minh khoa học công nghệ đột phá có tiềm năng tạo ra những thay đổi ý nghĩa trong cuộc sống, giải thưởng VinFuture 2025 còn khẳng định một lần nữa: Vẻ đẹp của tri thức là đẹp nhất!

Giải thưởng Chính của VinFuture năm 2025 trị giá 3 triệu đô la (hơn 79 tỷ đồng) đã được trao cho nhóm các nhà khoa học: TS Gouglas Lowy, TS John Schiller, TS Amiee Kreimer (váy hoa) và GS Maura L. Gillison (ngoài cùng bên phải) vì những khám phá và phát triển vaccine HPV nhằm phòng ngừa các khối u do virus papilloma ở người gây ra (Ảnh: Như Hoàn)

Giữa sân khấu lung linh ánh đèn, nhiều nhà khoa học nữ với trang phục giản dị, gương mặt rạng ngời đã trở thành tâm điểm theo cách rất riêng. Nét đẹp không phải nhờ váy áo lộng lẫy, mà đến từ khí chất của những người dành cả đời cho tri thức.

Điểm chung dễ thấy ở các nhà khoa học là sự giản đơn. Được vinh danh tại sự kiện công nghệ hàng đầu thế giới nhưng họ chỉ chọn váy xanh tối màu, bộ vest, chiếc khăn khoác hờ,… tất cả đều không mang ý định phô trương. Nhưng càng nhìn, người ta càng bị cuốn vào sự tự tin, ánh mắt sáng sau nhiều năm nghiên cứu và nụ cười hạnh phúc khi được nhận giải thưởng - biểu tượng vinh danh cho những đóng góp thay đổi cuộc đời hàng triệu người.

Giải đặc biệt dành cho nhà khoa học nữ thuộc về GS. Mary-Claire King (Ảnh: Như Hoàn)

Giải đặc biệt dành cho nhà khoa học đến từ các nước đanh phát triển được trao cho Giáo sư Esperanza Martínez-Romero (Ảnh: Như Hoàn)

Vẻ đẹp của các nhà khoa học đến từ trí tuệ biết tìm kiếm lời giải cho những câu hỏi lớn của nhân loại, từ sự bền bỉ vượt qua thất bại trong phòng thí nghiệm, và từ niềm tin rằng khoa học có thể cứu sống ai đó, ở đâu đó trên thế giới. Chính điều đó tạo nên thần thái riêng mà khó có bất kỳ món đồ hàng hiệu nào thay thế được.

Và không chỉ đẹp các nhà khoa học này còn ngầu. Ngầu vì đứng giữa một khán phòng sang trọng và vẫn giữ được sự khiêm nhường. Ngầu vì dám theo đuổi con đường nghiên cứu suốt hàng chục năm, cho dù nó cô độc và nhiều hy sinh. Và ngầu vì chính họ - những người phụ nữ tưởng như rất bình dị - lại đang nắm trong tay những phát hiện có thể thay đổi cả tương lai nhân loại.

Giải Đặc biệt dành cho các nhà khoa học nghiên cứu lĩnh vực mới vinh danh nhóm các nhà khoa học: Giáo sư Venkatesan Sundaresan, Giáo sư Raphaël Mercier, Tiến sĩ Emmanuel Guiderdoni, Tiến sĩ Imtiyaz Khanday, Tiến sĩ Delphine Mieulet (thứ 2 từ trái sang) với những đổi mới cây trồng lai có khả năng tự nhân giống (Ảnh: Như Hoàn)