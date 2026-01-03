Thêm "Hồng tỷ" gây sốc, tự xưng quan hệ mập mờ với loạt mỹ nam

Bê bối chấn động showbiz Trung Quốc đầu năm 2026

Rạng sáng 3-1, "Hồng tỷ" Tư Hiểu Địch tự khoe trên tài khoản mạng xã hội weibo rằng cô có mối quan hệ tình ái riêng tư, mập mờ với loạt sao nam đình đám của làng giải trí.

"Hồng tỷ" Tư Hiểu Địch gây sốc showbiz Trung Quốc

Bức ảnh được cô tung ra và sau đó cộng đồng mạng xác nhận người nằm ngủ là Lộc Hàm. Tuy nhiên, phòng làm việc của ngôi sao này đã lên tiếng bác bỏ.

"Tôi đã 30 tuổi và ngủ với tất cả những người đó, không còn gì phải tiếc nuối" - Tư Hiểu Địch viết. Cô còn đăng tải một số hình ảnh và các đoạn "chat" để làm bằng chứng.

Trong số những nam ngôi sao được nhắc tên gồm: Lộc Hàm, Phạm Thừa Thừa, Lâm Canh Tân, Đàn Kiện Thứ, Thái Từ Khôn, Hoàng Minh hạo, Chu Kỳ, Trương Nhất Sơn, Lý Vấn Hàn… Ngô Diệc Phàm đang ngồi tù cũng được nhắc tên trong danh sách.

Tư Hiểu Địch đăng bức ảnh "giường chiếu" được cộng đồng mạng soi rằng đó là Lộc Hàm.

Tuy nhiên, sau đó, Tư Hiểu Địch lên tiếng rằng cả hai là bạn. Lúc chụp ảnh, Lộc Hàm say rượu nên ngủ quên ở nhà cô, cả hai không làm gì khác.

Ngoài ra, "Hồng tỷ" này còn thông tin hiện Quan Hiểu Đồng đang hẹn hò cùng tài tử Vương An Vũ.

Hàng loạt ê-kíp các ngôi sao lên tiếng bác bỏ, dọa kiện

Ngay khi thông tin lan tỏa, hàng loạt ê-kíp (studio) lên tiếng bác bỏ. Ê-kíp của Lộc Hàm phủ nhận toàn bộ thông tin, cho biết đã khởi động các thủ tục pháp lý để bảo vệ danh dự và quyền lợi hợp pháp.

Các ê kíp của Phạm Thừa Thừa, Lâm Canh Tân, Hoàng Minh Hạo, Vương An Vũ, Đàn Kiện Thứ đều phủ nhận, gọi là "bịa đặt vô căn cứ", ủy thác luật sư xử lý.

Lộc Hàm

Đàn Kiện Thứ

Lâm Canh Tân

Êkíp làm việc Quan Hiểu Đồng cũng phủ nhận tin đồn hẹn hò cùng Vương An Vũ, cho rằng đây là bịa đặt ác ý.

Trong lúc những thông tin tiếp tục cập nhật, Tư Hiểu Địch đã xóa tất cả bài đăng và hình ảnh liên quan đến các ngôi sao khác trên weibo. Cô giữ lại bài đăng tố Lâm Canh Tân lừa dối tình cảm mình nhưng để chế độ bạn bè xem.

Tuy không đăng tải thông tin ở các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc, "Hồng tỷ" này lại tương tác mạnh về vụ việc ở các nền tảng nước ngoài như X.

Vụ việc vẫn tiếp tục gây xôn xao và liên tục dẫn đầu tìm kiếm nóng.