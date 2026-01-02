Lê Tuấn Khang, Ninh Dương Story và top những gương mặt nổi bật “Dám Mở Lối Riêng” tại WeChoice Awards 2024 giờ ra sao?

Một năm đã trôi qua kể từ WeChoice Awards 2024, và mùa WeChoice Awards mới đang cận kề. Nhìn lại nhóm đề cử Dám Mở Lối Riêng thuộc hạng mục Gen Z Area, không khó để nhận ra đây đều là những gương mặt trẻ hoạt động đa dạng trong nhiều lĩnh vực, từ sáng tạo nội dung, nghệ thuật, thời trang đến diễn xuất.

Điểm chung của họ bền bỉ theo đuổi đam mê và tạo ra sức ảnh hưởng tích cực tới cộng đồng người trẻ Việt. Sau một năm, những cái tên từng được vinh danh giờ đây đang ở đâu, làm gì?

Nhà sáng tạo nội dung Ninh Dương Story

Tại đêm Gala WeChoice Awards 2024, Ninh Anh Bùi và Nguyễn Tùng Dương đã trở thành người chiến thắng đề cử Dám Mở Lối Riêng với gần 1 triệu lượt bình chọn - một kết quả thuyết phục sau hành trình bứt phá mạnh mẽ trong năm 2024.

Thời điểm này, Nguyễn Tùng Dương có những chia sẻ gây chú ý, gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ khi lên nhận giải.

Từ những người trẻ bình thường, Ninh Dương Story vươn lên trở thành cặp đôi sáng tạo nội dung được yêu mến nhờ chia sẻ câu chuyện tình yêu, cuộc sống đời thường một cách chân thật, gần gũi. Những tình huống giản dị như đi mua cây, giận dỗi vu vơ, nhảy trend, cắm hoa, về quê, thăm gia đình hai bên… đã giúp họ lan tỏa năng lượng tích cực về tình yêu và tình bạn.

Khi nhận giải, cả hai cho biết đây là động lực lớn để tiếp tục nỗ lực và phát triển trên hành trình phía trước. Bước sang năm 2025, Ninh Anh Bùi và Nguyễn Tùng Dương không chỉ hoạt động trên mạng xã hội mà còn lấn sân showbiz, tham gia chương trình Hàng Xóm Mới và xuất hiện tại nhiều sự kiện.

Hiện tại, cặp đôi sở hữu fanpage riêng với khoảng 1,4 triệu follower trên TikTok, cùng nhiều fanpage do người hâm mộ lập nên, thu hút lượng tương tác lớn. Sức hút của Ninh Dương Story còn thể hiện qua các sự kiện offline, nơi người hâm mộ xếp hàng dài chờ giao lưu, chụp ảnh, xin chữ ký. Nhiều thương hiệu cũng mời bộ đôi làm gương mặt đại diện.

Bộ đôi trong chương trình Hàng Xóm Mới.

Cả hai tham gia nhiều sự kiện.

Đáng chú ý, Ninh Anh Bùi đã nghỉ công việc văn phòng, chuyển sang làm nhà sáng tạo nội dung toàn thời gian. Anh hiện là Giám đốc Công ty TNHH Quảng cáo và Truyền thông NDS, đồng thời phát triển thêm các hoạt động kinh doanh homestay và studio.

Vĩ Khang

Là một Art Director trẻ, Vĩ Khang ghi dấu ấn mạnh mẽ khi đảm nhiệm vai trò định hình thẩm mỹ cho nhiều dự án lớn, nổi bật nhất là chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2024. Những sản phẩm của anh không chỉ mãn nhãn về hình ảnh mà còn truyền tải được giá trị cốt lõi, tạo sức ảnh hưởng rõ rệt trong cộng đồng yêu nghệ thuật.

Art Director trẻ - Vĩ Khang

Tại WeChoice Awards 2024, Vĩ Khang thu về hơn 756 nghìn lượt bình chọn ở đề cử Dám Mở Lối Riêng, cho thấy sức hút của cựu sinh viên Đại học Văn Lang trong cộng đồng người trẻ.

Sang năm 2025, Vĩ Khang tiếp tục đồng hành cùng nhiều dự án lớn với vai trò Art Director như: Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Tân Binh Toàn Năng, cùng loạt concert lớn gồm Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai Day 3,4,5,6,7, 8, SOOBIN: ALL-ROUNDER, Quốc Thiên - Skynote, Sao Nhập Ngũ Concert, Y Concert… khẳng định vị trí vững chắc trong lĩnh vực sáng tạo hình ảnh.

Anh chàng có một năm 2025 bùng nổ với nhiều dự án lớn.

Tina Thảo Thi

Tina Thảo Thi đã trở thành gương mặt ấn tượng tại Dám Mở Lối Riêng, thuộc hạng mục Gen Z Area của WeChoice Awards 2024 chủ đề “Việt Nam tôi đó”. Nam Tiktoker thu về gần 290 nghìn lượt bình chọn.

Tina Thảo Thi.

Từ câu khẩu hiệu quen thuộc “Peekaboo dui dẻ dui dẻ nha bà” đến các series hỗ trợ người lao động khó khăn, nội dung của Tina Thảo Thi ghi điểm bởi sự ấm áp, tích cực. Sang năm 2025, anh tiếp tục duy trì phong cách làm nội dung lành mạnh và được đề cử hạng mục Nhà sáng tạo nội dung của năm (Creator of the Year) tại TikTok Awards Việt Nam 2025.

Hiện tại, Tina Thảo Thi sở hữu kênh TikTok với 4,9 triệu follower.

Tina Thảo Thi có một năm với nhiều hoạt động ấn tượng.

Nhà sáng tạo nội dung Lê Tuấn Khang

Năm 2024, Lê Tuấn Khang là một trong những cái tên bùng nổ mạnh mẽ nhất trên mạng xã hội. Với loạt clip mang đậm màu sắc miền Tây, kịch bản cuốn hút và chất liệu đời sống mộc mạc, anh đưa hình ảnh quê hương, xóm làng đến gần hơn với đông đảo khán giả.

Lê Tuấn Khang từng lập kỷ lục với video “đám cưới” (chàng trai ế vợ) đạt hơn 100 triệu lượt xem chỉ sau 15 giờ, đồng thời phá kỷ lục livestream với hơn 600.000 lượt xem cùng lúc vào tháng 12/2024. Tại WeChoice Awards 2024, anh thu về hơn 165 nghìn lượt bình chọn ở đề cử Dám Mở Lối Riêng. Trong năm 2024, Lê Tuấn Khang cũng giành giải Nhà sáng tạo nội dung giải trí của năm tại TikTok Awards Việt Nam 2024.

Lê Tuấn Khang đã được vinh danh ở hạng mục "Nhà sáng tạo nội dung giải trí của năm".

Bước sang năm 2025, Lê Tuấn Khang tiếp tục duy trì phong độ làm nội dung trên MXH, và sức nóng của mình, khi tính đến cuối năm 2025, kênh TikTok của Lê Tuấn Khang thu về hơn 13,5 triệu follower, hơn 150 triệu lượt yêu thích. Tại TikTok Awards Việt Nam 2025, Lê Tuấn Khang nằm trong đề cử hạng mục "Video ấn tượng của năm".

Vào tháng 7 vừa qua, anh chàng cũng vinh dự nhận về nút bạc YouTuber. Hiện tại, nền tảng mạng xã hội này của Lê Tuấn Khang thu về hơn 774 nghìn người đăng ký.

Lê Tuấn Khang cũng lấn sân sang điện ảnh khi tham gia một vai diễn trong phim Lật Mặt 8: Vòng tay nắng của Lý Hải (ra rạp tháng 4/2025). Tuấn Khang được coi là minh chứng cho "content sạch", nội dung mộc mạc, đầu tư kịch bản vẫn có thể tạo ra xu hướng và thành công vượt bậc.

Lê Tuấn Khang tiếp tục có một năm 2025 thành công.

Long Vũ

Với gần 74 nghìn lượt bình chọn tại đề cử Dám Mở Lối Riêng thuộc hạng mục Gen Z Area WeChoice Awards 2024, Long Vũ đánh dấu năm 2024 như một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp. Vai nam chính trong phim Đi Giữa Trời Rực Rỡ giúp nam diễn viên Gen Z ghi điểm nhờ lối diễn xuất cảm xúc, tự nhiên và nhanh chóng trở thành gương mặt được giới trẻ quan tâm.

Năm 2025, Long Vũ tiếp tục hoạt động nghệ thuật, tham gia một số gameshow truyền hình và hiện đang góp mặt trong dự án Tường Lửa Tràng An, phát sóng trên Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội. Bộ phim khai thác đề tài tội phạm công nghệ cao, lừa đảo tiền ảo và cuộc đấu trí giữa lực lượng công an với các băng nhóm tinh vi.

Hiện tại, Long Vũ sở hữu hơn 1,4 triệu follower trên TikTok và vẫn được xem là một trong những gương mặt diễn viên trẻ tiềm năng trên màn ảnh Việt.