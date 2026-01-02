Triệu người lần đầu thấy cô gái Việt lấy chồng Mông Cổ: 12 tráp ăn hỏi, sinh lễ có giày hiệu, tiền, vàng

Đó là hôn lễ của cô dâu Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc (SN 2001, quê Khánh Hòa) và chú rể Khosbayar (SN 1999, Mông Cổ) diễn ra vào ngày 29/12 vừa qua.

Trên trang TikTok cá nhân với 30N follower, cô dâu quê Khánh Hòa cứ đăng clip nào trong đám cưới của chính mình là hút triệu view và nghìn bình luận tới đó.

Có những clip lúc làm dễ gia tiên, trao vàng hút tới 8 triệu lượt xem chỉ trong vài chục giây. Và điều hút lượng view khủng này chính là chú rể người Mông Cổ.

Chú rể cùng đoàn gia đình 12 người từ Mông Cổ qua Việt Nam.

Một số hình ảnh gia đình hai bên trong lễ ăn hỏi.

Nhiều người cho biết đây là lần đầu tiên họ thấy, xem nhưng phong tục trong đám cưới giữa cô gái Việt Nam và bạn trai người Mông Cổ. Trên thực tế có nhiều cuộc hôn nhân tương tự nhưng hiếm khi đăng tải lên MXH.

Qua những hình ảnh trên MXH, có thể thấy, chú rể người Mông Cổ mang sính lễ được thiết kế đẹp mắt đến nhà gái. Cô dâu diện áo dài truyền thống, cùng chú rể thực hiện nhiều nghi thức như lễ gia tiên, lễ xin dâu, tri ân hai bên cha mẹ.

"Sống 25 năm trên cuộc đời lần đầu được thấy đám cưới với người Mông Cổ đó", "Đáng yêu vậy, nhà chồng nhìn thấy dễ thương lắm, trang phục của họ cũng đẹp ha", "Sính lễ thấy nhiều thứ cũng khác mình nữa nè, hình như có cả sữa bò", "Tui đi dự đám cưới online này từ qua đến giờ không thoát ra được, nó lạ, nó mới là nó đáng yêu",... là những bình luận của cư dân mạng.

Chia sẻ với Vietnamnet, theo chia sẻ của Bảo Ngọc, trong ngày trọng đại của mình, không chỉ chú rể mà còn có 12 người thân trong gia đình anh, gồm bố mẹ, bà nội cùng các cô chú, dì… đã bay từ Mông Cổ sang Việt Nam để chung vui. Lễ hỏi được tổ chức theo nghi thức truyền thống của người Việt, nhưng vẫn được khéo léo điểm xuyết những nét văn hoá đặc trưng của Mông Cổ, tạo nên không khí vừa quen vừa lạ.

Cô dâu xinh đẹp trong ngày trọng đại.

Ngọc cho biết, trước ngày diễn ra lễ hỏi, chú rể cùng gia đình đã dành nhiều thời gian tìm hiểu kỹ các phong tục cưới hỏi của Việt Nam để thực hiện cho đúng và trọn vẹn. Bên cạnh đó, nhà trai cũng mong muốn mang theo một phần văn hoá quê hương mình, như một cách thể hiện sự tôn trọng và gắn kết giữa hai gia đình.

Cụ thể, nhà trai chuẩn bị tổng cộng 12 tráp sính lễ. Trong đó, một nửa là các lễ vật quen thuộc theo phong tục Việt như trầu cau, bánh trái…, nửa còn lại mang đậm dấu ấn Mông Cổ với các sản phẩm làm từ sữa, rượu truyền thống và đồ thủ công tượng trưng cho thảo nguyên. Đặc biệt, chú rể còn dành tặng riêng cô dâu một tráp lễ với đôi giày hàng hiệu như một món quà ý nghĩa trong ngày trọng đại.

Một số hình ảnh tráp ăn hỏi, sính lễ nhà trai mang qua Việt Nam.

Đại diện nhà trai cầm chiếc khăn và một chén sữa bò kính ba tôi uống để xin phép được đón dâu.

"Đến nhà gái, đại diện nhà trai cầm chiếc khăn và một chén sữa bò kính ba tôi uống để xin phép được đón dâu. Trong lễ đính hôn, nhà trai gửi sính lễ gồm vàng, tiền mặt”, Ngọc kể.

Theo tìm hiểu, sữa là biểu tượng văn hóa quan trọng của người Mông Cổ du mục, đại diện cho sự tinh khiết, hiếu khách, thịnh vượng và nuôi dưỡng. Trong đám hỏi, đại diện nhà trai thường dâng một chén sữa bò (hoặc sữa tươi) kèm khăn khata (khăn lụa lễ nghi) cho cha mẹ nhà gái để xin phép đón dâu hoặc cầu phúc. Đây là cử chỉ kính trọng và tượng trưng cho sự chào đón. Sính lễ thường bao gồm sản phẩm từ sữa như phô mai khô, bơ, rượu sữa truyền thống,...

Cô dâu cũng cho biết rất vui và bất ngờ khi đón nhận được rất nhiều tình cảm, lời chúc phúc từ cả những người trên MXH.

Theo Phụ nữ Mới, Bảo Ngọc và Khosbayar hiện đang sinh sống và làm việc lâu dài tại Nhật Bản nên không gặp vấn đề về khoảng cách địa lý - đây cũng là nơi mà cặp đôi gặp gỡ và nên duyên với nhau.

Bảo Ngọc cho biết đàng trai là người "cảm nắng" trước và chủ động cưa cẩm cô nàng khi đều đi du học ở Nhật Bản. "Người Mông Cổ một khi đã yêu ai là sẽ thể hiện cho tất cả mọi người cùng biết. Chồng tôi cũng vậy.

Cả hai quen nhau khi cùng đi du học Nhật Bản, từ năm 2021. Ảnh: FBNV.

Thời gian đầu mới theo đuổi, anh ngồi cạnh tôi trong mọi tiết học. Anh dùng chiêu ‘mưa dầm thấm lâu’ để cho mọi người hiểu tôi là của anh ấy. Khi mới gặp, anh Khosbayar chỉ nặng 50kg. Yêu tôi, được tôi nấu cho nhiều món ăn Việt, anh ấy đã tăng lên 80kg”, Ngọc cười chia sẻ. Cô cũng cho biết đã về gia đình chồng ở Mông Cổ, đặc biệt ấn tượng với văn hóa, và sự đón tiếp nồng hậu, dễ mến của các thành viên trong gia đình chồng.

Sau 4 năm tìm hiểu, cặp đôi quyết định về chung một nhà. Đám cưới của cặp đôi dự kiến được tổ chức trong thời gian tới.

