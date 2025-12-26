Đám cưới cháu nội danh ca Chế Linh: Nhan sắc cô dâu không một điểm trừ, thân thế chú rể gây bất ngờ lớn

Mới đây, đám cưới của con trai nghệ sĩ Tấn Beo - Tấn Lộc và cô dâu Quỳnh Anh được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội nhận về nhiều sự quan tâm. Khoảnh khắc cô dâu xuất hiện thu hút hơn cả, không chỉ bởi ngoại hình xinh đẹp mà còn vì sự lộ diện của bố cô dâu - ca sĩ Chế Phong, con trai danh ca Chế Linh.

Cô dâu Quỳnh Anh được bố Chế Phong dắt vào lễ đường. Nguồn: Chumchum.

Gia thế của cô dâu khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Bởi trước đó, ca sĩ Chế Phong vốn khá kín tiếng trong đời sống cá nhân, hiếm khi chia sẻ hình ảnh về con gái trên mạng xã hội. Bản thân cháu nội danh ca Chế Linh cũng không hoạt động showbiz,.

Danh ca Chế Linh là một trong những giọng ca nổi tiếng nhất của dòng nhạc vàng và bolero Việt Nam từ thập niên 1960 đến nay. Ông được xem là một trong “tứ trụ nhạc vàng” cùng với những giọng ca lão làng khác, và tên tuổi ông vẫn giữ vị trí quan trọng trong lòng khán giả trong nước cũng như cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Vài tháng trở lại đây, Chế Linh trở về Việt Nam, chia sẻ những hình ảnh du lịch, trải nghiệm tại Hà Giang.

Bố của cô dâu - Chế Phong là con trai của danh ca Chế Linh, sinh năm 1973, theo đuổi nhạc trữ tình và bolero giống cha mình.

Quỳnh Anh nên duyên cùng Tấn Lộc, con trai nghệ sĩ Tấn Beo. Do cả hai gia đình đều có mối liên hệ với giới nghệ thuật, hôn lễ quy tụ sự góp mặt của nhiều đồng nghiệp trong showbiz, khiến những hình ảnh trong ngày trọng đại nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ truyền thông. Hiện tại, Tấn Lộc hoạt động với vai trò rapper, nghệ danh là TAPLOW, trong khi Quỳnh Anh theo đuổi công việc kinh doanh.

Nhan sắc cô dâu gây chú ý. Nguồn ảnh: FBNV.

Nguồn ảnh: mariebridal.hcm, Chumchum.



Bên cạnh gia thế, nhan sắc của Quỳnh Anh trong ngày trọng đại cũng nhận về nhiều lời khen ngợi. Cô xuất hiện với diện mạo rạng rỡ, phong thái tự tin, được nhận xét là xinh xắn, tươi tắn.

Dưới các bài đăng chia sẻ hình ảnh đám cưới, nhiều cư dân mạng bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho cặp đôi “trai tài gái sắc”, cho rằng cô dâu vừa có visual nổi bật vừa sở hữu nền tảng gia đình đáng chú ý. “Cháu gái danh ca Chế Linh đây sao, xinh quá, nhìn như hot girl, lại còn cao nữa”, “Biết con trai Tấn Beo cưới mà giờ mới biết là lấy cháu nội Chế Linh, xem đoạn Chế Phong dắt tay lên lễ đường mới để ý”, hay “Xinh quá, vừa đẹp vừa có gia thế”, “Cặp đôi nhìn rất đẹp”,... những bình luận của cư dân mạng.

Hiện Quỳnh Anh sinh sống và làm việc tại TP.HCM. Trên trang Facebook cá nhân, cô thỉnh thoảng chia sẻ hình ảnh đời thường bên gia đình, trong đó có những khoảnh khắc chụp cùng bố và ông nội - danh ca Chế Linh.

Quỳnh Anh và ông nội - danh ca Chế Linh.

Quỳnh Anh với bố.

Quỳnh Anh sở hữu gu thời trang cá tính, phong cách hiện đại. Ngoài công việc, cô thường dành thời gian cho các chuyến du lịch và gặp gỡ bạn bè. Trước khi công bố thông tin tổ chức hôn lễ, cháu gái danh ca Chế Linh khá kín tiếng về chuyện tình cảm, hiếm khi chia sẻ hình ảnh về nửa kia trên mạng xã hội.