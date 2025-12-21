Độc lạ Chương Mỹ: Cô dâu lên mạng mời người lạ đến đám cưới, kết quả bê cỗ mỏi tay, chắc chỉ Việt Nam mới có!

Cô dâu lên mạng than thở vì lo đám cưới ít bạn, lập tức hơn 11 nghìn người vào "đáp trả"

Mở đầu câu chuyện có lẽ là một chia sẻ hơi "buồn buồn" của cô dâu tên Giang (Chương Mỹ, Hà Nội, kênh TikTok @giang_chuaseo). Vài ngày trước lễ cưới, cô dâu đăng có một bức ảnh cưới lên kênh TikTok kèm dòng trạng thái nghe mà thương: "Ngày 13/12 tới là ngày cưới của mình. Hai vợ chồng đều ít bạn bè, có ai đi đám cưới mình không?".

Tưởng đâu chỉ là lời tâm sự vu vơ trước ngày trọng đại, ai ngờ… cư dân mạng nghe xong là nhiệt liệt hưởng ứng. Chỉ trong thời gian ngắn, bài đăng của Giang thu hút hơn 11 nghìn bình luận, người thì chúc mừng, người thì hỏi địa chỉ, người còn hào hứng tuyên bố: "Chốt kèo nha cô dâu, đi đủ mâm đủ quà!"

Cư dân mạng rần rần trước ngày cưới của Giang, có tới hơn 11 nghìn bình luận sau khi cô dâu đăng status kêu gọi.

Ban đầu, chắc cô dâu cũng chỉ nghĩ: "Mọi người đùa cho vui thôi mà". Nhưng không! Cộng đồng mạng đã nói là làm.

Đội nhà mạng đã nói là làm: Khách đến quẩy suốt 2 ngày, ngót 10 mâm cỗ... vẫn mừng cưới đầy đủ

Chưa hết, câu chuyện còn hài hước hơn khi đội khách "nhà mạng" thậm chí không chờ nổi đến ngày cưới chính thức. Trước lễ cưới của Giang gần 10 ngày, một số cư dân mạng đã… rủ nhau offline trước để "khởi động tinh thần ăn cưới".

Chưa tới ngày trọng đại mà không khí đã rôm rả như tiệc cưới thu nhỏ, đúng kiểu chưa phát thiệp đã có người đến mừng. Dân tình đùa vui: "Đây là đám cưới hiếm hoi mà khách còn háo hức hơn cả cô dâu chú rể. "

Giang háo hức khoe ảnh offline cùng đội nhà mạng trước ngày trọng đại.

Đến đúng ngày cưới, từ nỗi lo "không có khách vì ít bạn", đám cưới của Giang bỗng nhiên đông vui không thua hội làng. Khách tới nườm nượp, cười nói rộn ràng, quẩy xuyên suốt… tận 2 ngày làm lễ. Đông tới mức cô dâu phải ngỡ ngàng thốt lên: " Đội khách nhà mạng ngót nghét cả chục mâm, mà quà mừng thì vẫn đầy đủ!".

Khách đến dự đám cưới, ngoài khách nhà trai, khách nhà gái, còn có thêm khách "nhà mạng". Nhưng đã tới là tới cho trọn nghĩa trọn tình: Ăn cưới nghiêm túc, quẩy nhiệt tình suốt hai ngày mà, quà mừng vẫn chuẩn bị đầy đủ dù chẳng hề quen biết cô dâu chú rể trước đó. Đúng kiểu: Quen online nhưng đi đám cưới offline rất có tâm.

Thậm chí đội nhà mạng còn có màng tặng quà cưới độc nhất vô nhị, khiến cô dâu không thể nhịn cười.

Hài hước hơn nữa là sau đám cưới thú vị ấy, hàng loạt cô dâu chú rể tương lai bắt đầu nhen nhóm ý tưởng: "Hay mình cũng lên mạng kêu gọi khách nhà mạng cho đám cưới thêm vui nhỉ?". Thậm chí Giang còn vui vẻ tuyên bố luôn: "Hôm nào ai cưới, báo mình trước, mình rủ đội nhà mạng đi chung cho tưng bừng!".

Ngoài quan khách hai bên nhà trai - nhà gái, nay còn có thêm quan khách "nhà mạng" đến từ TikTok, Facebook... comment dạo nhưng đi ăn cưới tưng bừng và mừng cưới tận tayt. Nhân lực ngót cả chục mâm, mà không khí thì khỏi bàn, cô dâu chú rể đã có một đám cưới tưng bừng ngoài sức tưởng tượng.

Biết đâu trong tương lai gần, thiệp cưới sẽ có thêm dòng: "Trân trọng kính mời họ hàng hai bên và toàn thể anh em nhà mạng gần xa…"

Và đám cưới không còn là chuyện "ít bạn thì buồn", mà là: Chỉ cần 1 status là vui nguyên ngày.

(Nguồn: @giang_chuaseo)