Phát hiện biệt thự 19 tỷ đồng khoá kín có mùi hôi bất thường, người đàn ông "chết lặng" khi bước xuống hầm, vội báo công an

Mới đây, người đàn ông họ Trần ở tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) đã trình báo công an địa phương về việc biệt thự của gia đình ông có dấu hiệu bị chiếm dụng trái phép.

Căn biệt thự này được xây dựng vào khoảng năm 2000, gồm vườn, tường bao, bể bơi và nội thất hoàn chỉnh, với tổng giá trị hơn 5 triệu NDT (gần 19 tỷ đồng). Gia đình ông từng sinh sống tại đây vài năm trước, sau đó căn nhà bị bỏ trống do người thân lớn tuổi qua đời và các thành viên đều đi làm xa. Trong suốt thời gian đó, toàn bộ cửa ra vào và cửa sổ đều được khóa cẩn thận.

Khuôn viên biệt thự gia đình ông Trần

Vào dịp cuối năm, khi trở về quê hương, ông Trần bàng hoàng phát hiện căn biệt thự có dấu hiệu bất thường. “Ngay khi mở cửa, tôi đã ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc, kèm theo tiếng gà gáy phát ra từ trong nhà”, người đàn ông kể lại.

Khi xuống tầng hầm kiểm tra, ông Trần phát hiện không gian vốn gọn gàng trước đây đã bị cải tạo thành ba đến bốn chuồng nuôi gia cầm, với khoảng 40–50 con gà và vịt. Thức ăn thừa và rác bẩn phủ kín tường, sàn nhà, đồ đạc bị vứt bừa bãi khắp khiến người đàn ông “chết lặng”.

Tầng hầm được cải tạo thành không gian nuôi gia cầm

Sau khi ông Trần trình báo vụ việc với công an địa phương, lực lượng chức năng đề nghị ông lắp thêm khóa mới. Tuy nhiên, chỉ một ngày sau, toàn bộ đàn gà vịt trong tầng hầm bất ngờ biến mất. Kiểm tra tiếp, ông Chen phát hiện một phòng kho liền kề cũng bị chiếm dụng trái phép và thay khóa mà không có sự đồng ý của ông. Đến ngày thứ ba, nhiều vật dụng trong kho như dụng cụ, bình gas và lồng chứa đã bị chuyển đi.

Điều khiến ông Trần phẫn nộ là việc xâm nhập vẫn tiếp diễn ngay cả sau khi công an đã lập hồ sơ vụ việc. Dựa trên tình trạng hư hỏng nghiêm trọng của tầng hầm, ông cho rằng việc chiếm dụng này không diễn ra trong thời gian ngắn.

Theo kết quả điều tra ban đầu của công an địa phương, người chiếm dụng trái phép biệt thự là hàng xóm sát vách nhà ông Trần. Người này từng nhờ người trung gian xin lỗi, nhưng ông Trần cho rằng thái độ của họ không đủ thiện chí nên đã từ chối hòa giải.

Do hậu quả của việc chăn nuôi gia cầm kéo dài, tầng hầm và toàn bộ căn biệt thự hiện xuống cấp nghiêm trọng, mùi hôi lan khắp nhà, không thể sinh sống. Ông Trần cho biết sẽ thuê đơn vị chuyên nghiệp để khử trùng, diệt côn trùng và lắp đặt hệ thống giám sát an ninh.

“Đây không chỉ là thiệt hại tài sản, mà còn là sự xúc phạm nghiêm trọng đối với ngôi nhà tổ tiên của chúng tôi”, ông Trần nhấn mạnh. Ông khẳng định sẽ theo đuổi trách nhiệm pháp lý đến cùng, yêu cầu bồi thường chi phí dọn dẹp, sửa chữa và các tổn thất liên quan.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an Trung Quốc tiếp tục điều tra. Luật sư đại diện cho ông Chen cho biết hành vi của người hàng xóm có thể cấu thành tội xâm phạm trái phép chỗ ở của người khác theo quy định pháp luật hiện hành của đất nước tỷ dân.

Theo Guangming Daily