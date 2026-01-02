Phát hiện tiếng động lạ trong kho hàng 1 công ty, thanh niên mặc đồ shipper hành động nhanh chưa từng thấy

Một phụ nữ họ Trần, sinh sống tại tỉnh Hồ Nam (miền Trung Trung Quốc), đã trải qua khoảnh khắc sinh tử khi bị mắc kẹt trong kho đông lạnh của một công ty logistics chuỗi lạnh vào tối 31/8.

Theo quy định an toàn, hàng hóa trong kho phải được vận chuyển qua ô cửa nhỏ gắn trên cánh cửa chính, cần ít nhất hai người phối hợp. Tuy nhiên, do làm việc một mình, bà Trần đã dùng cửa lớn để chuyển hàng. Bà cũng khép cửa kho nhằm ngăn hơi nóng bên ngoài ảnh hưởng bên trong kho lạnh, khiến các thùng carton bị ẩm.

Sau khi hoàn tất công việc, bà Trần quay ra và phát hiện cửa kho bất ngờ đóng kín, không thể mở trở lại, trong khi công tắc mở khẩn cấp cũng không hoạt động. Thời điểm ấy, bà chỉ mặc trang phục mùa hè, không mang theo điện thoại. Kho đông lạnh rộng khoảng 20 m², nằm ở khu vực vắng người, với nhiệt độ bên trong xuống tới âm 20°C.

Nhận ra nguy cơ không thể sống sót nếu chờ người khác phát hiện, bà Trần rơi vào hoảng loạn. Do kho được thiết kế cách âm, việc kêu cứu gần như vô vọng. Ban đầu, bà dùng một thùng bánh bao đông lạnh đập vào cửa nhưng nhanh chóng kiệt sức. Sau đó, bà phải dùng dép gõ vào cửa để cầu cứu.

May mắn, một shipper giao hàng tên Lưu Húc đi ngang qua đã nghe thấy âm thanh bất thường. Anh cho biết đặc thù công việc khiến mình luôn chú ý đến những tiếng động xung quanh, nhờ đó kịp thời phát hiện và mở cửa giải cứu.

“Ngay khi nghe tiếng động lạ trong khi văn phòng công ty không một bóng người, thì tôi đã để ý rồi. Sau đó, thấy tiếng động có vẻ phát ra từ phía kho lạnh, tôi nhận ra mình phải hành động nhanh hết sức có thể”, anh Lưu cho biết.

Thời điểm đó, bà Trần đã bị mắc kẹt trong kho khoảng 20 phút. Khi được đưa ra ngoài, cơ thể bà vẫn run rẩy vì lạnh và phải mất gần hai giờ mới dần ổn định trở lại.

Để bày tỏ sự cảm kích, bà Trần đã tặng anh Lưu Húc cờ lưu niệm vinh danh – hình thức tri ân phổ biến tại Trung Quốc – cùng hoa, quà, tiền mặt, thậm chí mong muốn chia cổ phần công ty cho anh. Bà cho biết, trong những phút bị nhốt giữa giá lạnh, điều khiến bà sợ hãi nhất là nghĩ đến hai con: một cháu đang học trung học cơ sở, cháu còn lại mới 5 tuổi.

“Nếu không có người nghe thấy tiếng kêu cứu, tôi chắc chắn đã chết cóng”, bà Trần chia sẻ. Sau sự việc, bà cam kết sẽ sửa chữa hệ thống cửa kho, đồng thời nhắc nhở mọi người thường xuyên kiểm tra thiết bị và tuyệt đối tuân thủ các quy định an toàn lao động để tránh những tai nạn tương tự.

Những việc cần làm khi không may mắc kẹt trong kho lạnh

Khi không may bị mắc kẹt trong kho đông lạnh, điều quan trọng nhất là giữ được sự bình tĩnh để đưa ra những quyết định đúng đắn. Việc hoảng loạn có thể khiến cơ thể mất nhiệt nhanh hơn và làm tình huống trở nên nguy hiểm.

Giữ bình tĩnh và kiểm soát hơi thở

Trước tiên, hãy cố gắng trấn tĩnh, hít thở chậm và đều. Việc giữ nhịp thở ổn định giúp hạn chế thất thoát nhiệt và giúp bạn tỉnh táo hơn để xử lý tình huống.

Kiểm tra cơ chế mở cửa an toàn

Quan sát kỹ mặt trong cánh cửa kho. Nhiều kho lạnh được trang bị chốt dạ quang hoặc nút mở khẩn cấp từ bên trong. Hãy dùng tay ấn mạnh hoặc thao tác theo hướng dẫn để thử mở cửa.

Giữ ấm, hạn chế mất nhiệt

Tìm các vật liệu như bìa carton, túi nylon, vải, màng bọc hoặc thùng xốp để tạo lớp cách nhiệt. Quấn chúng quanh cơ thể nhằm giảm tiếp xúc trực tiếp với không khí lạnh. Nếu có thể, hãy ngồi hoặc đứng trên bìa carton để tránh hơi lạnh từ sàn truyền lên cơ thể.

Phát tín hiệu cầu cứu

Dùng bất kỳ vật cứng nào gõ vào cửa, tường hoặc kim loại để tạo âm thanh lớn. Khi nghe thấy tiếng người hoặc xe cộ bên ngoài, hãy cố gắng phát ra tiếng động để thu hút sự chú ý.

Khuyến nghị phòng ngừa

Luôn kiểm tra kỹ bên trong kho trước khi đóng cửa.

Khi làm việc trong kho lạnh, cần mặc đầy đủ quần áo giữ nhiệt, găng tay và ủng khô.

Đảm bảo kho đông lạnh được lắp đặt chốt mở an toàn từ bên trong và được kiểm tra định kỳ.

Chuẩn bị kiến thức và tuân thủ quy định an toàn có thể giúp ngăn ngừa những tình huống nguy hiểm và bảo vệ tính mạng trong môi trường nhiệt độ thấp.

(Tổng hợp)