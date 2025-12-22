Biệt thự rộng 2000m2 của nhân vật đình đám trong showbiz Việt, nghệ sĩ nào cũng nể

NTK Đỗ Mạnh Cường là nhân vật mà có lẽ cả showbiz, giới nghệ sĩ không ai không biết. Anh không chỉ yêu mến bởi tài năng trong lĩnh vực thiết kế, mà còn được nể trọng vì tinh thần nhân văn khi nuôi 10 em bé mồ côi, cơ nhỡ.
Về đời tư, Đỗ Mạnh Cường gắn bó với bạn đời, doanh nhân Huy Cận, cùng chăm sóc 10 người con nuôi là Nhím,Tít, Linda, My My, Gấu, Én, Rồng, Sóc, Voi và Thiên Nga.
Hôm 20/12, NTK Đỗ Mạnh Cường cùng 10 con chuyển đến sống trong căn biệt thự sân vườn ở thành phố Thủ Đức cũ, TP.HCM. Đỗ Mạnh Cường đã mất gần 1 năm chuẩn bị, giám sát xây sửa và trang trí nội thất để hoàn thiện tổ ấm trước năm mới.
Anh nói mình gần như kiệt sức sau thời gian dài nỗ lực, nhưng hạnh phúc vì đã đến đích và các con giờ có nơi sống được anh miêu tả "không thể tuyệt vời hơn".
Được biết, Đỗ Mạnh Cường mua căn biệt thự này vào đầu năm 2025. Anh chọn nơi đây vì có khuôn viên rộng khoảng 2000m2, nhiều không gian xanh mát, yên tĩnh và đảm bảo an ninh.
Nhà thiết kế nổi tiếng cho biết từ lâu đã ấp ủ kế hoạch tìm một nơi hưởng tuổi già, tận hưởng sự bình yên bên các con.
Sau khi mua nhà, Đỗ Mạnh Cường tiến hành sửa sang căn biệt thự, trồng nhiều cây xanh. Anh tiết lộ không tính khu vực sân vườn, diện tích sử dụng của biệt thự tầm 500m2, với 6 phòng ngủ, đủ cho cả gia đình đông con sống.
Bên trong căn biệt thự của nhà thiết kế sinh năm 1981 được bài trí vô cùng sang trọng, không khác gì một phòng tranh nghệ thuật.
Đỗ Mạnh Cường sinh năm 1981 tại Hà Nội, hiện sống và làm việc ở TP.HCM. Anh nổi tiếng với các show thời trang có quy mô lớn, hội tụ toàn sao hạng A. Anh cũng là một trong số ít nhà thiết kế Việt từng làm show thời trang ở Mỹ, Australia.
Nhà thiết kế sinh năm 1981 cũng sở hữu 2 thương hiệu thời trang đắt đỏ. Các thiết kế của anh được nhiều sao Việt yêu thích và chọn lựa.
Ca sĩ Bích Tuyền - bà xã của tỷ phú công nghệ Gerard Richard Williams là một trong những “khách ruột” của Đỗ Mạnh Cường. Theo tiết lộ từ phía Đỗ Mạnh Cường, Bích Tuyền hiện sở hữu hơn 1000 thiết kế của anh. Ước tính mỗi năm, cô mạnh tay chi hàng tỷ đồng để mua trang phục từ nhà thiết kế họ Đỗ.
Đỗ Mạnh Cường chia sẻ, có những bộ sưu tập vừa ra mắt đã được Bích Tuyền sở hữu toàn bộ. Thậm chí, cô còn mua đầy đủ các màu sắc trong bộ sưu tập. Nữ ca sĩ cũng sở hữu rất nhiều mẫu túi độc đáo do Đỗ Mạnh Cường thiết kế và sản xuất.