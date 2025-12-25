Vì sao luỵ WeYoung 2025?

WeYoung 2025 đánh dấu năm đầu tiên sự kiện chính thức ra mắt, nhưng đã nhanh chóng tạo được dấu ấn như một “điểm hẹn năng lượng” trăm phần trăm trẻ. Được bảo trợ bởi WeChoice, WeYoung năm nay mang đến một không gian sáng tạo, kết nối trải nghiệm và hiện diện đúng với tinh thần của mình.

Từ chuỗi hoạt động tương tác sôi nổi bên ngoài, những màn giao lưu gần gũi cho đến đêm Gala rực rỡ, WeYoung dần mở ra một không gian hội tụ của nghệ sĩ, KOL, các đề cử và cộng đồng fandom. Tại đây, nguồn năng lượng trẻ trung, cởi mở cùng tinh thần bắt nhịp xu hướng được lan tỏa mạnh mẽ.

Cùng nhìn lại hành trình WeYoung 2025 qua những cột mốc đáng nhớ.

Loạt hoạt động bùng nổ phố đi bộ Nguyễn Huệ trước thềm Gala

Trước thềm đêm Gala, trong hai ngày 19 - 20/12, không khí sự kiện đã sớm “nóng” lên nhờ chuỗi hoạt động bên lề sôi động, mở ra không gian để người trẻ kết nối và tận hưởng trọn vẹn tinh thần của sự kiện.

Giữa phố đi bộ Nguyễn Huệ, khu vực booth IDOL14 nhanh chóng trở thành tâm điểm thu hút hàng trăm bạn trẻ. Từ trưa đến chiều, dòng người xếp hàng kín mít, biến một góc phố quen thuộc thành không gian lễ hội đúng nghĩa.

Không dừng lại ở những hoạt động check-in đơn thuần, booth IDOL14 được thiết kế như một sân chơi ngoài trời thực thụ - nơi người hâm mộ được bước vào thế giới của thần tượng, từ chụp ảnh, giao lưu cho đến khám phá các khu trưng bày mang đậm dấu ấn cá nhân.

Điểm nhấn lớn nhất trong chuỗi hoạt động này là màn giao lưu trực tiếp cùng hai gương mặt trẻ đang nhận được nhiều sự quan tâm: ca sĩ CONGB và diễn viên Nguyễn Đình Khang .

CONGB xuất hiện trong sự chào đón nồng nhiệt của người hâm mộ. Năm nay, nam ca sĩ nằm trong đề cử hạng mục Rising Artist tại WeYoung 2025. Trong khi đó, Nguyễn Đình Khang - gương mặt diễn viên đang lên sau bộ phim Mưa Đỏ và cũng là đề cử hạng mục Young ID tại WeYoung 2025, nhanh chóng thu hút đông đảo người hâm mộ.

CONGB cùng với fan

Nguyễn Đình Khang cũng có những khoảnh khắc đáng nhớ với người hâm mộ

Bên cạnh hoạt động giao lưu, booth IDOL14 còn mang đến một không gian fandom “cực cháy” thông qua khu vực photobooth và trưng bày fan project. Quầy photobooth được bố trí với 2 máy chụp, mỗi máy sở hữu 26 frame idol khác nhau, cho phép người tham gia thoải mái lựa chọn chụp cá nhân hoặc cùng bạn bè; những tấm ảnh vừa in xong, còn ấm tay, nhanh chóng trở thành “chiến lợi phẩm” nhỏ xinh nhưng đầy ý nghĩa trước giờ G của Gala WeYoung. Ở góc trưng bày fan project, văn hóa thần tượng quốc nội được thể hiện rõ nét qua từng chi tiết.

Với nhiều bạn trẻ, việc tham gia các hoạt động đồng hành cùng sự kiện không chỉ là một sân chơi cuối tuần, mà còn là cách họ hiện diện trong một không gian chung, nơi mọi người cùng chia sẻ và lan tỏa nguồn năng lượng “trăm phần trăm trẻ”, đúng với tinh thần của WeYoung 2025.

Không gian đậm chất đời sống giới trẻ ở phố đi bộ trong 2 ngày diễn ra WeYoung

Gala WeYoung 2025 chính thức bắt đầu: Quy tụ nhiều nghệ sĩ, KOL và cộng đồng fandom

Đêm 20/12, tâm điểm chú ý nhanh chóng đổ dồn về khu vực sân khấu chính, nơi Gala WeYoung 2025 chính thức diễn ra.

Gala năm nay ghi nhận sự hiện diện đông đảo của những gương mặt tiêu biểu đại diện cho tinh thần WeYoung: từ nghệ sĩ nổi tiếng, KOL - KOC có sức ảnh hưởng, đến các đề cử và cộng đồng fandom đồng hành xuyên suốt chương trình. Không khí thảm đỏ vì thế cũng mang màu sắc rất riêng: trẻ trung, cởi mở và giàu năng lượng. Một số nghệ sĩ giải trí, TikToker nổi bật tham dự sự kiện có thể kể đến như Chi Pu, Quỳnh Anh Shyn cho đến các KOL, KOC được yêu thích như Nàng Mơ, Khánh Vy, Quyên Qui, Ninh Dương Story,…

Chi Pu

Quỳnh Anh Shyn

"Anh Tạ" Nguyễn Phương Nam

"O Hồng" Lê Hạ Anh

Quyên Qui

Em Kim Pickleball

Nàng Mơ

"Vũ trụ" TikToker đổ bộ thảm đỏ Gala WeYoung 2025

Bên cạnh sự góp mặt của các khách mời, Gala WeYoung 2025 còn có sự xuất hiện của hội đồng thẩm định gồm nhiều gương mặt uy tín trong lĩnh vực nghệ thuật, truyền thông và sáng tạo nội dung.

Họ đồng hành cùng WeYoung để lựa chọn và trao giải cho những đề cử nổi bật, đại diện cho tinh thần dám làm, dám khác biệt của cộng đồng trẻ.

Hội đồng thẩm định năm nay quy tụ các tên tuổi như Chi Pu, Hứa Kim Tuyền, Quỳnh Anh Shyn (lĩnh vực Nghệ thuật); Aiden Nguyễn, Alex Fox, Khuất Năng Vĩnh, Phương Vũ (lĩnh vực Sáng tạo); cùng An Zuno, Nguyễn Thanh Hương (CEO AthenaCM),...

Và quan trọng nhất tại Gala WeYoung 2025 chính là sự xuất hiện của các đề cử - những cá nhân, những dự án, những cộng đồng đã góp phần định hình diện mạo văn hóa - giải trí của người trẻ trong suốt một năm qua, bao gồm: Biểu tượng Thế hệ Mới (Young ID), Rising Artist, Iconic Concert, Best Fandom Forever, Best Fan Project, Slang of 2025, Super FMCG Brand, Super B&F Brand, Super F&B Brand và Super Technology Brand.

Các đề cử Young ID tại WeYoung

Một trong những điểm nhấn dễ nhận thấy tại Gala WeYoung 2025 chính là sự hiện diện đông đảo của các fandom. Ngay từ đầu giờ tối, khu vực khán đài đã rực rỡ sắc màu banner, lightstick và tiếng hò reo quen thuộc đến từ các FC: KINGDOM, Flowers, DARLING, PiFam, Flash, CỪU CÓ CÁNH, CARROT, Rokin’, Khách Iu, MUSIK, Dopamine, RHYMER, Cẩm Chướng, Xa Xa, SUNDAYs, Embes, Tổ Cò, GOOSE, Bóng Đèn, LOVELY FAMILY.

Không chỉ đến để cổ vũ thần tượng, các fandom mang theo tinh thần kết nối rất rõ ràng: cùng chờ đợi, cùng hồi hộp, cùng vỡ òa khi tên người mình yêu mến được gọi lên sân khấu. Chính nguồn năng lượng ấy đã khiến Gala WeYoung 2025 trở nên sống động hơn, như một buổi gặp mặt lớn của cộng đồng người trẻ có chung đam mê và sự đồng hành.

Sân khấu vượt ngoài chữ ĐỈNH tại phố đi bộ

Không quá lời khi nói WeYoung 2025 đã bước ra khỏi khuôn mẫu quen thuộc để trở thành một không gian nơi đời sống âm nhạc của người trẻ được tái hiện trọn vẹn, sống động và giàu cảm xúc trong một không gian mở.

Sự kiện được tổ chức ngay giữa phố đi bộ Nguyễn Huệ, sân khấu WeYoung không chỉ chứng kiến những khoảnh khắc vinh danh, mà còn mở ra một “bữa tiệc” âm nhạc đã tai, đã mắt kéo dài hơn 3 tiếng - nơi các nghệ sĩ trẻ “cháy” hết mình dưới ánh sáng sân khấu, tiếng vỗ tay không ngớt của khán giả.

Toàn cảnh sân khấu WeYoung 2025

Không gian phố đi bộ Nguyễn Huệ trở thành sân khấu mở, nơi ranh giới giữa nghệ sĩ và khán giả được thu hẹp đến mức tối đa. Visual, ánh sáng và bố cục được đầu tư chỉn chu, mang đến những cảm xúc thú vị, hào hứng. Âm nhạc cũng trở thành “món ăn tinh thần” đặc sắc, bùng nổ, thể hiện đúng tinh thần của WeYoung.

Mở đầu là sân khấu tràn đầy năng lượng với tiết mục có chủ đề WeYoung - bản mashup tất cả những âm thanh trendy nhất với giới trẻ năm qua. Tiếp đến là các tiết mục với chủ đề Fanchant Fan chat, Muôn Vũ Trụ - Một Bản Sắc và cuối cùng là set diễn Thích XMAS, mang không khí Giáng sinh bao trùm toàn bộ sân khấu.

Không chỉ khiến khán giả trầm trồ về visual, led đầy màu sắc trên sân khấu mà sự kết hợp giữa các nghệ sĩ cũng là điều được nhiều người mong đợi. Từ những cái tên “tân binh” của Vpop như Jaysonlei, LEZII, Vương Bình đến những nghệ sĩ có nhiều thâm niên hoạt động như Bảo Anh, Trọng Hiếu, Gigi Hương Giang,... đều đứng chung sân khấu. Một số cái tên khác cũng được người trẻ đón nhận cực nhiệt tại WeYoung có thể kể đến như: GDUCKY, Chi Xê, The Flob, RIO,...

Có thể nói, WeYoung 2025 cho thấy một tư duy rõ ràng trong việc xây dựng một không gian đậm chất trẻ. Tất cả đều tập trung vào việc tạo “đất diễn” cho nghệ sĩ trẻ, thoải mái sáng tạo và tỏa sáng. Dưới sự dẫn dắt âm nhạc của Kai Đinh và dàn dựng sân khấu của đạo diễn Linh Nguyễn, WeYoung 2025 trở thành minh chứng rằng khi được đặt đúng bối cảnh và mạch kể phù hợp, âm nhạc trẻ không chỉ viral trên mạng xã hội mà còn đủ sức chinh phục khán giả trong không gian trực tiếp.

Giây phút đáng nhớ của các nghệ sĩ tại WeYoung 2025

Khoảnh khắc vinh danh trên sân khấu WeYoung 2025: Khi tinh thần trẻ được khích lệ đúng lúc!

Sau 7 ngày mở cổng bình chọn (từ 13/12 đến 19/12), các hạng mục tại WeYoung đã nhận về hàng trăm nghìn lượt vote từ cộng đồng trẻ. Không ít những “cuộc đua ngầm” diễn ra với số lượng bình chọn rượt đuổi sát sao, có đề cử lên tới cả triệu bình chọn.

Tại đêm Gala WeYoung 2025, hạng mục đầu tiên được công bố là Young Slang - Slang of 2025. Với lượng bình chọn áp đảo, Hẹ Hẹ Hẹ chính thức trở thành cụm từ viral, được người trẻ yêu thích nhất trong năm vừa qua.

Hẹ Hẹ Hẹ chiến thắng Slang of 2025

Tiếp đến là chuỗi nội dung tôn vinh các thương hiệu trẻ nổi bật gồm: Thương Hiệu F&B Đỉnh của năm (Super F&B Brand); Thương hiệu nằm lòng giới trẻ (Super FMCG Brand); Thương hiệu thời trang và làm đẹp đỉnh của năm (Super B&F Brand) và Thương hiệu công nghệ được giới trẻ yêu thích (Super Technology Brand).

Một hạng mục được đông đảo bạn trẻ mong chờ cũng là nơi “cạnh tranh” vote căng thẳng nhất là IDOL14.

Tại WeYoung 2025, IDOL14 là hạng mục có đường đua vote sôi động. Bởi lẽ trong bối cảnh văn hóa thần tượng Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ, IDOL14 trở thành nơi hội tụ của những nghệ sĩ trẻ, cộng đồng fan năng động và các concert âm nhạc tạo dấu ấn, góp phần thúc đẩy sự phát triển của nền công nghiệp văn hóa - giải trí trong nước. IDOL14 gồm 4 hạng mục chính: Rising Artist, Best Fandom Forever, Best Fan Project, Iconic Concert.

Trong đó, Best Fandom Forever là một bảng xếp hạng vô cùng nhộn nhịp. Đây chính là sân chơi dành cho những người hâm mộ, chứng minh "sức mạnh" tập thể của các fandom của nghệ sĩ. Và chiến thắng gọi tên KINGDOM - FC chính thức của nghệ sĩ SOOBIN.

Không dừng lại ở đó, KINGDOM - FC của SOOBIN còn “ẵm” luôn giải Best Fan Project với Dự án Fan Support cho chuỗi concert ALL-ROUNDER. Đây là một trong những hoạt động nổi bật và rực rỡ nhất của cộng đồng KINGDOM, góp phần làm nên thành công của ALL-ROUNDER và lan tỏa những giá trị đẹp của cộng đồng người hâm mộ.

Với giải thưởng hạng mục Iconic Concert, SOOBIN tiếp tục “thắng lớn” khi Live Concert ALL-ROUNDER chính thức được gọi tên. Vì lịch trình nên không thể có mặt tại lễ vinh danh và trao giải, SOOBIN đã gửi video chia sẻ đến WeYoung và người hâm mộ: "SOOBIN rất vui khi mình cùng fandom giành được 3 giải thưởng tại WeYoung 2025. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã dành niềm vui cho mình vào ngày cuối năm như vậy. Yêu mọi người nhiều!".

SOOBIN và FC KINGDOM của mình có cú "ăn ba" tại WeYoung 2025

Không khí đêm Gala càng “nóng” hơn khi hạng mục Rising Artist được công bố. Đây là giải thưởng dành cho những nghệ sĩ mới, trẻ tuổi, giàu tiềm năng và có sức ảnh hưởng tích cực tới giới trẻ.

Sự bùng nổ của các chương trình truyền hình thực tế trong năm 2025 khiến cuộc đua Rising Artist trở nên thú vị hơn bao giờ hết, phần lớn đề cử đều bước ra từ những sân chơi đình đám như Anh Trai Say Hi, Em Xinh Say Hi, Tân Binh Toàn Năng. Với gần 1 triệu lượt bình trọn, CONGB chính thức được xướng tên ở hạng mục Rising Artist.

CONGB được gọi tên tại hạng mục Rising Artist

Phần trao giải và chia sẻ của CONGB

Điều đặc biệt nhất tại sân khấu Gala WeYoung 2025 phải kể đến màn vinh danh, trao giải và sự xuất hiện của các đề cử thuộc hạng mục Young ID. Đây là hạng mục quy tụ 20 đề cử gồm nhiều cái tên cá nhân, đội nhóm xuất sắc trong mọi lĩnh vực từ giải trí đến thể thao, đời sống. Họ đều là những người trẻ dám lên tiếng, dám hành động và tạo ra ảnh hưởng tích cực tới đời sống giới trẻ Việt Nam. Có thể nói, hạng mục Young ID không chỉ là câu chuyện của độ nổi tiếng, mà là hành trình của những người trẻ đang âm thầm hoặc rất bền bỉ góp phần định hình tinh thần, xu hướng và giá trị cho thế hệ mình.

Trong đêm Gala, 20 đề cử đều được vinh danh, nhận kỷ niệm chương từ WeYoung 2025. Bên cạnh đó, 10 Young ID do cộng đồng bình chọn nhiều nhất và do Hội đồng thẩm định lựa chọn cũng chính thức lộ diện.

Top 5 Young ID được cộng đồng người trẻ yêu thích nhất, bình chọn nhiều nhất bao gồm: Ca sĩ Phương Mỹ Chi, Diễn viên Nguyễn Đình Khang, Game thủ LazyFeel - Trần Bảo Minh, Nghệ sĩ Nguyễn Hùng, Nghiên cứu sinh Hà Hải Dương.

Và top 5 Young ID do Hội đồng thẩm định bình chọn gồm: Ca sĩ Phương Mỹ Chi, Đoàn Việt Nam tại kỳ thi Olympic trí tuệ nhân tạo quốc tế (IOAI) năm 2025, Nhóm bạn biến AI thành "công cụ cứu người", Nghệ sĩ Nguyễn Hùng, "Vũ trụ content" Hồng Thơ.

Từ trái qua: Diễn viên Nguyễn Đình Khang, đại diện ca sĩ Phương Mỹ Chi, Nghiên cứu sinh Hà Hải Dương, Nghệ sĩ Nguyễn Hùng.

Từ trái qua: Đại diện ca sĩ Phương Mỹ Chi, Nghệ sĩ Nguyễn Hùng, Nhóm bạn biến AI thành "công cụ cứu người", "Vũ trụ content" Hồng Thơ

Nhóm các nhà sáng tạo nội dung của "Vũ trụ Hồng Thơ" cũng vẫn giữ sự hóm hỉnh, hài hước trên sân khấu Gala vinh danh và trao giải WeYoung 2025. Đại diện cho những người bạn, Ngọc Thiệp (vai cô Dung) và Mai Hương (vai chú Hùng) bày tỏ: "Xin phép mọi người mình được xả vai để dành đôi lời chia sẻ. Chúng mình cảm ơn tình cảm của mọi người đã dành cho nhóm thời gian qua, cảm ơn BTC WeYoung đã tạo ra một sân chơi ý nghĩa cho những người trẻ. Chúng mình cũng xin cảm ơn khán giả vì đã luôn tương tác, nhập vai cùng chúng mình trong suốt series này. Giải thưởng mà chúng mình nhận hôm nay cũng là để cả nhóm cố gắng hơn nữa, sáng tạo những nội dung với tiêu chí vui - khỏe - có ích trong thời gian tới. Và chắc chắn chúng mình đều có tinh thần trăm phần trăm trẻ!".

Hà Hải Dương - nghiên cứu sinh Gen Z với thành tích đỗ 11 chương trình năm 22 tuổi cũng khiến không ít người chú ý khi có những chia sẻ vừa hài hước vừa ý nghĩa, truyền thêm nhiều cảm hứng đến các bạn trẻ.

“Tuy mình không quá thành công nhưng mình vẫn muốn nhắn nhủ đến các bạn trẻ là: Không có gì là không thể. Tất cả những thứ như khoa học hay kỹ thuật là những thứ hiện hữu xung quanh cuộc sống hàng ngày của chúng ta nên nếu các bạn có ước mơ hay ý tưởng thì cứ đam mê và theo đuổi chúng. Bạn có thể thất bại, thậm chí thất bại rất nhiều lần nhưng rồi sẽ có lúc bạn thành công và bạn sẽ được chú ý", Hà Hải Dương chia sẻ trên sân khấu Gala WeYoung 2025.

Top 5 đề cử chiến thắng hạng mục Young ID do cộng đồng bình chọn chia sẻ cảm nhận khi được vinh danh

Với tất cả những điều đó, WeYoung 2025 khép lại như một dấu ấn đáng nhớ, không chỉ bởi sự rực rỡ của một sự kiện giải trí, mà còn bởi tinh thần tích cực và nguồn cảm hứng mà nó mang lại cho người trẻ.

WeYoung không dừng ở việc tôn vinh, mà còn là sự khích lệ để mỗi người trẻ dám nghĩ, dám làm và dám bước tiếp trên con đường mình lựa chọn. Như chia sẻ của Hà Hải Dương: “Nếu các bạn có ước mơ hay ý tưởng thì cứ đam mê và theo đuổi chúng… rồi sẽ có lúc bạn thành công và bạn sẽ được chú ý.”

Một thông điệp giản dị nhưng đúng với tinh thần WeYoung - nơi người trẻ được tin tưởng, được tiếp sức và được tỏa sáng theo cách của riêng mình.