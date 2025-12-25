"Dáng xinh" tràn ngập newsfeed ngày Giáng sinh: Nhan sắc ai cũng vuýp vậy trời!

Tầm này chẳng cần lướt điện thoại 180 phút/ ngày mà chỉ cần 5 phút thôi cũng đủ thấy không khí Giáng Sinh rần rần cỡ nào trên MXH. Những hình ảnh khoe góc decor ấm cùng trong nhà, những bàn tiệc cuối năm cầu kỳ, ấm cúng và cả những khoảnh khắc tụ tập bên người thân, bạn bè đều được mọi người chia sẻ rầm rộ vào dịp này.

Tuy nhiên, một điều khiến netizen chú ý hơn cả chính là màn khoe dáng, đọ sắc của hội gái đẹp. Năm nay, đường đua "dáng xinh" cũng cực kỳ nhộn nhịp, bất phân thắng bại vì nhìn visual ai cũng xịn!

"Mở bát" đường đua năm nay là Khánh Vy khi cô nàng "xả" liền một lúc gần 10 tấm ảnh, khoe không khí Giáng Sinh. Visual của nữ MC sinh năm 1999 thì khỏi phải bàn bởi càng ngày càng thăng hạng, nhìn góc nào cũng mê!

Tăng Mỹ Hàn - bạn gái HIEUTHUHAI vẫn duy trì phong độ nhan sắc, không bao giờ khiến người hâm mộ thất vọng. Cô nàng thả nhẹ vài tấm ảnh hẹn hò chill chill trong đêm Noel với visual cực ngọt ngào, cuốn hút.

Nàng hậu Gen Z - Huỳnh Nguyễn Mai Phương cũng khiến dân tình thả tim rần rần với vibe trẻ trung, năng động, siêu trendy. Năm nay "mùa đông không lạnh" nên Mai Phương có phần thoải mái hơn trong việc lựa chọn outfit. Không cần quá cầu kỳ vẫn được khen xinh lung linh!

Ngôi sao của show hẹn hò Đảo Thiên Đường bày tỏ đây là lần đầu tiên đón Giáng Sinh tại Việt Nam. Sau 1 năm bước ra khỏi chương trình, Rayeon Lee có một lượng người hâm mộ đông đảo. Cô cũng gia nhập vào công ty giải trí của Chi Pu và hoạt động mạnh mẽ tại Việt Nam.

Không làm nhiều người thất vọng, Sĩ Thanh vẫn khoe body "nét nèn nẹt", sang chảnh trong mùa Giáng Sinh. Được biết, Sĩ Thanh có buổi tụ tập cùng hội chị em toàn các người đẹp nên ai nấy đều lên đồ cực "chặt chém", bùng nổ nhan sắc.

Từ khi chuyển vào TP.HCM sinh sống và làm việc, Nàng Mơ thay đổi phong cách thấy rõ. Cô nàng sinh năm 2005 nhận nhiều lời khen vì ngày càng dễ thương, diện đồ đúng lứa tuổi và EQ cao ngút.

Hot girl Lê Khanh - vợ Quân A.P cũng không chịu thua trong "đường đua dáng xinh" năm nay. Mỹ nhân gốc Hà Nội thả nhẹ một vài tấm ảnh cũng đủ khiến netizen phải trầm trồ.

Lâu lắm mới thấy Bé Quyên xuất hiện trong đường đua đọ sắc song phong độ của mỹ nhân sinh năm 2k1 thì không hề giảm sút. Cô nàng lựa chọn một chiếc đầm đen sang chảnh, ôm sát khoe body và pose dáng cùng thú cưng trong đêm Giáng sinh.

Gon Pink xứng danh "gái một con trông mòn con mắt"! Dù đã làm mẹ bỉm sữa nhưng cô nàng vẫn giữ được sự trẻ trung, cute không lối thoát!

"Nữ dancer xinh nhất Việt Nam" Kidu Phạm cũng góp mặt trong đường đua xả ảnh Noel năm nay. Cô nàng vốn được yêu thích với gương mặt đẹp, vóc dáng bốc lửa nên chỉ cần xuất hiện cũng đủ khiến cả cõi mạng rần rần.

Nruburn (Trần Đoàn Bảo Ngọc, SN 2001) gây bất ngờ với không khí Giáng sinh cực lạ. Cô nàng đem cây thông ra biển, thả dáng siêu ngầu khiến netizen bình luận: "Điều ai cũng nghĩ nhưng giờ mới có người làm".

Yên Đan khoe ảnh đi làm cây thông Noel cho riêng mình. Năm 2025 vừa qua, Yên Đan cũng là người đẹp liên tục được nhắc đến với visual chuẩn "công chúa" khiến ai cũng "xin vía".

TikToker Hoa Xù "chơi lớn" khi diện chiếc váy được thiết kế từ các bức ảnh polaroid của chính mình. Vẫn đúng style cá tính, táo bạo, Hoa Xù nhận nhiều lời khen vì lúc nào cũng độc lạ, thu hút.

Cô Em Trendy Khánh Linh năm nay "dịu keo", diện dồ basic nhưng không "dìm" được nhan sắc xinh đẹp.

Hot girl Lê Chi lên outfit cực sexy với chiếc đầm lóng lánh, chuẩn theme Noel. Cô nàng "thả dáng" đơn giản, không quá cầu kỳ nhưng vẫn cực cuốn, khoe trọn sắc vóc ấn tượng.

Hot girl Trang Kiến cũng "bốc lửa" không kém với bộ đồ nửa kín nửa hở. Song nhiều người cho rằng cô nàng "thắng đời" khi đón Giáng sinh bên cạnh người yêu lâu năm.

Ảnh: IGNV