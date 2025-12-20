Công bố 10 “Young ID” tại Gala WeYoung 2025: Chân dung những người trẻ ấn tượng

Cuối cùng sau nhiều ngày mong chờ, Gala vinh danh và trao giải WeYoung 2025 đã chính thức diễn ra tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM). Tại đây, cộng đồng người trẻ được trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, gặp gỡ những nhân tố trẻ nổi bật trong năm vừa qua.

Năm 2025, WeYoung bao gồm nhiều hạng mục trải dài trên các lĩnh vực quen thuộc với giới trẻ: Young ID, Next Gen CEO, IDOL14, Young Slang và Super Brand For The Youth. Mỗi hạng mục không chỉ phản ánh thị hiếu, sở thích của người trẻ mà còn cho thấy cách họ tạo ra, dẫn dắt và lan tỏa giá trị trong cộng đồng.

Trong đó, hạng mục Young ID nhận được đông đảo sự quan tâm khi quy tụ 20 đề cử tạo ra nhiều ảnh hưởng tích cực tới cộng đồng người trẻ Việt Nam. Mỗi gương mặt là minh chứng sống động cho sự sáng tạo, dám nghĩ và dám làm của những người trẻ.

20 đề cử tại hạng mục Young ID

20 đề cử trong hạng mục Young ID bao gồm: Nhà sáng tạo nội dung Jenny Huỳnh, “Vũ trụ content” Hồng Thơ, Ca sĩ Phương Mỹ Chi, Hoa Hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc, Nghệ sĩ Nguyễn Hùng, Diễn viên Nguyễn Đình Khang, Nghiên cứu sinh Hà Hải Dương, Nghệ sĩ Visual LED Trần Việt Hoàng (Vịt Bầu), Creator Director Ba Thanh Nguyen (Bếp), Đoàn Việt Nam tại kỳ thi Olympic trí tuệ nhân tạo quốc tế (IOAI) năm 2025, marisa0704 - Tác giả game Tiệm Phở của Anh Hai, “Giám đốc 13 tuổi” Nguyễn Nam Long, Game thủ LazyFeel - Trần Bảo Minh, NTK Phan Đăng Hoàng, Nhóm bạn biến AI thành “công cụ cứu người”, Cầu thủ Trần Gia Bảo, Quán quân Đường Lên Đỉnh Olympia 2025 Trần Bùi Bảo Khánh, VĐV Nguyễn Huy Hoàng, Team OHQUAO, Đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt.

Tại sân khấu đêm Gala, 20 đề cử đều được vinh danh, nhận được kỷ niệm chương từ WeYoung 2025.

20 đề cử nhận kỷ niệm chương vinh danh hạng mục Young ID của WeYoung 2025

Trong đó, top 5 đề cử được cộng đồng bình chọn nhiều nhất gọi tên: Diễn viên Nguyễn Đình Khang, Ca sĩ Phương Mỹ Chi, Nghệ sĩ Nguyễn Hùng, Game thủ LazyFeel - Trần Bảo Minh và Nghiên cứu sinh Hà Hải Dương.

Bên cạnh đó, Hội đồng thẩm định cũng lựa chọn ra 5 đề cử ấn tượng là: Ca sĩ Phương Mỹ Chi, Nghệ sĩ Nguyễn Hùng, Nhóm bạn biến AI thành “công cụ cứu người”, Đoàn Việt Nam tại kỳ thi Olympic trí tuệ nhân tạo quốc tế (IOAI) năm 2025 và “Vũ trụ content” Hồng Thơ.

Đây đều là những cá nhân, hội nhóm trẻ có những hoạt động nổi bật, ghi dấu ấn trong năm 2025 vừa qua.

Là 1 trong 5 đề cử được cộng đồng bình chọn hạng mục Young ID, nghiên cứu sinh Hà Hải Dương chia sẻ: "Trước khi lên sân khấu mẹ hỏi có sợ không nhưng mình thì không vì công việc hằng ngày là chụp ảnh - phóng tia laze đến các phân tử. Mình có một lời khuyên tới các bạn trẻ, không có gì là không thể, cứ làm đi, có thể sẽ thất bại nhiều lần nhưng có lúc mình sẽ thành công và được chú ý".

Nhóm các nhà sáng tạo nội dung của "Vũ trụ Hồng Thơ" cũng vẫn giữ sự hóm hỉnh, hài hước trên sân khấu Gala vinh danh và trao giải WeYoung 2025. Đại diện cho những người bạn, Ngọc Thiệp (vai cô Dung) và Mai Hương (vai chú Hùng) nói: "Xin phép mọi người mình được xả vai để dành đôi lời chia sẻ. Chúng mình cảm ơn tình cảm của mọi người đã dành cho nhóm thời gian qua, cảm ơn BTC WeYoung đã tạo ra một sân chơi ý nghĩa cho những người trẻ. Chúng mình cũng xin cảm ơn khán giả vì đã luôn tương tác, nhập vai cùng chúng mình trong suốt series này. Giải thưởng mà chúng mình nhận hôm nay cũng là để cả nhóm cố gắng hơn nữa, sáng tạo những nội dung với tiêu chí vui - khoẻ - có ích trong thời gian tới. Và chắc chắn chúng mình đều có tinh thần trăm phần trăm trẻ!".

Trong khi đó, đại diện đội ngũ phát triển dự án Thongtincuuho.org - được Hội đồng thẩm định lựa chọn có mặt trong Top 5 Young ID, Nguyễn Thị Mai Anh bày tỏ trên sân khấu Gala: "Chúng mình rất bất ngờ và vinh dự khi nhận đề cử và giải thưởng này từ HĐTĐ. Đây chính là nguồn động lực to lớn cho chúng mình tiếp tục xây dựng dự án trong tương lai. Chúng mình chưa từng nghĩ những điều đã làm là gì điều gì to tát. Đấy là điều mà bất cứ ai đang ngồi ở dưới đây, các bạn trẻ ngoài kia cũng có thể làm và xây dựng được. Qua đây, chúng mình cũng mong Thongtincuuho có thể truyền cảm hứng cho các bạn trẻ dám làm, dám đóng góp cho các dự án cho cộng đồng".

Tất Huân - Mai Anh và Đặng Long là những bạn trẻ phát triển dự án Thongtincuuho.org, là 1 trong 5 đề cử Young ID được Hội đồng thẩm định bình chọn

Nghiên cứu sinh Hà Hải Dương (thứ 2 từ phải sang) phát biểu cảm nghĩ khi được cộng đồng bình chọn trong Top 5 Young ID

"Vợ chồng" Đỗ Hùng (Mai Hương) - Nguyễn Dung (Ngọc Thiệp) đại diện nhóm Mèo Hoang - "Vũ trụ Hồng Thơ" hóm hỉnh chia sẻ trên sân khấu Gala WeYong 2025