Tối 4/1, Pháo bất ngờ đăng tải hình ảnh ôm bó hoa khủng và viết dòng trạng thái ẩn ý: "Him" (tạm dịch: Anh ấy). Dưới phần bình luận, nhiều sao Việt là Văn Mai Hương, Phương Mỹ Chi... còn công khai trêu đùa tới nữ rapper.

Giữa lúc thông tin Pháo được cho là đã có bạn trai mới còn chưa hạ nhiệt, cư dân mạng đã nhanh chóng vào cuộc, liên tục soi loạt chi tiết để truy tìm danh tính nhà trai. Và cái tên được nhắc đến nhiều nhất chính là Richie D. ICY.

Rappr Pháo ẩn ý đã có người yêu mới. Ảnh: FBNV

Trên mạng xã hội, netizen lan truyền loạt hint rõ mồn một giữa Pháo và Richie D. ICY. "Thám tử mạng" soi được chi tiết Richie D. ICY bất ngờ đăng lại bài viết ẩn ý về việc có bạn trai mới của Pháo về trang cá nhân. Khi cư dân mạng còn tiếp tục "đào sâu" vào tài khoản TikTok của Richie D. ICY và phát hiện thêm một điểm trùng hợp đáng chú ý.

Theo đó, từ khoảng tháng 8/2025, nam rapper đã nhiều lần đăng lại các đoạn clip của Pháo lên trang cá nhân. Dù không kèm theo chú thích hay lời giải thích cụ thể, nhưng việc Richie D. ICY chủ động repost các bài đăng có Pháo trong suốt một thời gian dài khiến netizen càng thêm nghi ngờ về mức độ thân thiết giữa cả hai.

Richie D. ICY đăng lại bài viết ẩn ý có tình mới của Pháo. Ảnh: Instagram nhân vật

Trang TikTok của Richie D. ICY đã bắt đầu đăng lại video có Pháo từ tháng 8/2025. Ảnh: TikTok nhân vật

Chưa dừng lại ở đó, một bức ảnh do team qua đường chụp lại cũng nhanh chóng được lan truyền. Trong khung hình, Pháo ngồi cạnh Richie D. ICY tại một địa điểm công cộng, cả hai trò chuyện thân mật, khoảng cách gần gũi không khác gì một cặp đôi. Dù chất lượng ảnh không quá rõ nét, nhưng nhiều người nhận xét vóc dáng, kiểu tóc và trang phục thì không ai không nhận ra Pháo và Richie D. ICY.

Từ loạt động thái trên TikTok cho đến bức ảnh bị bắt gặp ngoài đời, cộng đồng mạng càng có thêm cơ sở để đặt nghi vấn Pháo và Richie D. ICY đang trong một mối quan hệ trên mức đồng nghiệp. Tuy nhiên, giống như nhiều câu chuyện hẹn hò khác của Vbiz, mọi suy đoán hiện vẫn chỉ dừng lại ở phía cộng đồng mạng, còn câu trả lời cuối cùng vẫn phải chờ người trong cuộc lên tiếng.

Cư dân mạng lan truyền chóng mặt bức ảnh tóm dính Pháo và Richie D. ICY. Ảnh: Threads

Pháo tên thật Nguyễn Diệu Huyền, sinh năm 2003, nổi tiếng nhờ bản hit Hai Phút Hơn. Pháo bén duyên với rap từ năm 2018 nhưng đến khi tham gia chương trình King Of Rap mới được biết đến nhiều hơn. Với chất giọng đặc biệt, ngôn từ ấn tượng, Pháo cho ra đời hàng loạt ca khúc hit như: Một Ngày Chẳng Nắng, Trúc Xinh, Sợ Quá Cơ...

Tháng 3/2025, lùm xùm tình cảm giữa Pháo - Ngọc Kem - ViruSs được bàn tán rầm rộ trên mạng xã hội. Trên sóng livestream, nữ rapper sinh năm 2003 trực tiếp đối chất với ViruSs về chuyện tình cảm, tố anh ngoại tình.

Richie D. ICY tên thật Dương Minh Đức Anh, sinh năm 1996, là nam rapper trẻ người Việt sống tại Melbourne (Úc). Trước khi tham gia chương trình Rap Việt mùa 3, anh từng là một lập trình viên. Richie D. ICY nổi lên từ bản hit Rolling - ca khúc này tạo nên tiếng vang lớn trong giới Underground Việt Nam. Richie D. ICY sở hữu phong cách âm nhạc catchy, dễ gây nghiện. Tại Rap Việt mùa 3, Richie D. ICY vào đội của Andree.