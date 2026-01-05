2 cuộc hôn nhân ồn ào của MC Thanh Bạch

MC Thanh Bạch từng là gương mặt quen thuộc của sóng truyền hình Việt Nam, đặc biệt nổi bật trong giai đoạn đầu những năm 2000. Ông để lại dấu ấn sâu đậm với khán giả qua loạt chương trình ăn khách như Nốt nhạc vui, Ký ức vui vẻ, Gương mặt thân quen…

Tuy nhiên, khi bước sang tuổi U70, MC Thanh Bạch hầu như không còn xuất hiện trong vai trò dẫn dắt các chương trình. Bên cạnh sự nghiệp, hôn nhân nhiều sóng gió của MC Thanh Bạch cũng không ít lần trở thành đề tài được dư luận quan tâm và bàn luận.

MC Thanh Bạch được đánh giá là người dẫn chương trình đa tài. Ảnh: FBNV

Ông là gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình những năm 2000. Những năm gần đây, MC Thanh Bạch ít xuất hiện trước truyền thông. Ảnh: FBNV

Cuộc hôn nhân đầu tiên của MC Thanh Bạch là với nghệ sĩ Xuân Hương. Cả hai về chung một nhà vào năm 1986. Sau 20 năm chung sống, cả hai thông báo ly hôn vào năm 2006. Trước khi đường ai nấy đi, MC Thanh Bạch và nghệ sĩ Xuân Hương đã có một người con trai chung.

Cuối năm 2019, nghệ sĩ Xuân Hương gây xôn xao dư luận khi bất ngờ công bố những góc khuất trong cuộc hôn nhân với MC Thanh Bạch. Gây sốc nhất chính là tin MC Thanh Bạch từng có mối quan hệ tình cảm đồng giới với một thợ cắt tóc. Theo lời kể của nữ nghệ sĩ, khi bà phát hiện mối quan hệ ngoài hôn nhân này, MC Thanh Bạch thậm chí thừa nhận việc kết hôn chỉ nhằm che mắt dư luận.

Trước loạt bài gây tranh cãi từ vợ cũ, MC Thanh Bạch không đưa ra bất kỳ phản hồi hay động thái đối chất nào, vẫn xuất hiện bình thản trên các chương trình truyền hình. Trong khi đó, nghệ sĩ Xuân Hương tuyên bố mong muốn chồng cũ không tiếp tục nhắc đến tên bà trong bất kỳ câu chuyện nào sau này.

Cuộc hôn nhân đầu với nghệ sĩ Xuân Hương MC Thanh Bạch và nghệ sĩ hài Xuân Hương. Cả hai kết hôn từ những năm 1986 và có một con trai chung. Ảnh: Tổng hợp

Năm 2016, Thanh Bạch tái hôn với bà trùm Thúy Nga - chủ trung tâm Thuý Nga Paris. Bà Thúy Nga hơn MC Thanh Bạch tới 16 tuổi. Không chí khiến dư luận bàn tán bởi khoảng cách tuổi tác, cả hai còn thú hút sự chú ý khi tổ chức đám cưới đến 10 lần và lần nào cũng rất hoành tráng, rình rang.

Đặc biệt trong lần thứ 10, MC Thanh Bạch và "bà trùm" Thuý Nga tổ chức đám cưới tại căn biệt thự rộng 10.000m2 của cả hai ở Long Thành, Đồng Nai. Trong một chương trình, MC Thanh Bạch từng chia sẻ về chuyện tình cảm. Ông cho hay: "Trong cuộc đời tôi và Thúy Nga không ai tán tỉnh ai hết, tự gặp nhau và cùng làm nên bản tình ca cho riêng mình.

Việc chúng tôi làm không ảnh hưởng xấu hay tổn thương đến bất kỳ ai thì không có việc gì phải ngại. Những ai đi dự đám cưới sẽ có cái nhìn khác và họ sẽ tự cảm nhận được sự chân thành của chúng tôi dành cho nhau chứ không phải là một sự tính toán". Tuy nhiên từ năm 2020, cả hai đã không còn xuất hiện chung. Khán giả cho rằng MC Thanh Bạch và vợ thứ 2 đã ly hôn trong âm thầm.

Năm 2016, MC Thanh Bạch tái hôn với bà chủ Thúy Nga Paris. Ảnh: Tổng hợp

Cả hai tổ chức đám cưới tới 10 lần, từ năm 2016 cho tới năm 2019. Ảnh: Tổng hợp

Vừa qua, chuyện tình cảm của MC Thanh Bạch một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý. Trong buổi cinetour của Lê Dương Bảo Lâm, MC Thanh Bạch gây chú ý khi xuất hiện bên cạnh một người lạ. Trước sự chứng kiến của đông đảo khán giả, nam MC công khai giới thiệu người ngồi cạnh chính là bạn đời của mình.

MC Thanh Bạch chia sẻ: "Xin nhường lời cho người bạn đời ngồi bên cạnh Thanh Bạch chính là Lý Huỳnh Hoa sẽ chia sẻ cảm xúc đặc biệt. Đây chưa bao giờ cầm micro nhé quý vị. Cho một tràng pháo tay cho Lý Huỳnh Hoa đi quý vị". Ngay lập tức, màn công khai này đã khiến khán phòng không khỏi xôn xao.

Trước đó, Lý Huỳnh Hoa nhiều lần đồng hành cùng MC Thanh Bạch tại các sự kiện giải trí nhưng danh tính luôn được giữ kín. Thậm chí, không ít khán giả từng nhầm tưởng người này chỉ là trợ lý của nam MC. Mỗi khi xuất hiện, Thanh Bạch thường sánh đôi cùng Lý Huỳnh Hoa trên thảm đỏ, thoải mái tạo dáng và chụp ảnh chung.