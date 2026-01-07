Trong suốt nhiều năm, khi thế giới nhắc đến Việt Nam, câu chuyện thường bắt đầu bằng chiến tranh. Bằng những thước phim đen trắng, những cánh rừng bị cày xới bởi bom đạn, những người lính nhỏ bé và kiên cường. Việt Nam đi vào trí nhớ nhân loại như một đất nước liên tục bị thử thách bởi lịch sử, nhưng chưa bao giờ chịu khuất phục. Một dân tộc thuộc địa dám đối đầu với những đế quốc hùng mạnh nhất thế kỷ, không phải bằng sức mạnh vượt trội, mà bằng ý chí sống còn và khát vọng tự do không thể dập tắt.

Độc lập, tự do, chủ quyền không phải là những khái niệm trừu tượng, mà là những giá trị được đánh đổi bằng máu, bằng tuổi trẻ, bằng cả những mất mát không thể bù đắp. Đó là một câu chuyện lớn. Một câu chuyện đã khiến cả thế giới chấn động. Một câu chuyện đủ mạnh mẽ để trở thành biểu tượng, đủ dữ dội để được ghi nhớ suốt nhiều thế hệ.

Ở thời điểm hiện đại, Việt Nam đang đứng trước thềm ngưỡng cửa bước chân vào một kỷ nguyên mới. Một kỷ nguyên thay da đổi thịt. Một kỷ nguyên vươn mình. Để mạnh mẽ bước đi trên hành trình này và chinh phục những cột mốc mới, Việt Nam sẽ lại viết một câu chuyện hoàn toàn mới. Và lần này, người tiếp nối những di sản của thế hệ cha ông, sẽ là chúng ta.

Cả đất nước đang đứng trước một ngưỡng cửa khác của lịch sử. Không còn là khoảnh khắc đứng dậy sau đổ nát, cũng không chỉ là hành trình bắt kịp thế giới, mà là hành trình vươn mình vào một kỷ nguyên đầy những thách thức và cơ hội.

Công nghệ, trí tuệ nhân tạo, kinh tế sáng tạo và toàn cầu hóa đang tái định hình cách con người sống, làm việc và kết nối. Tốc độ lan truyền của tri thức và ý tưởng trở nên gần như tức thời. Cơ hội để bứt phá, để rút ngắn khoảng cách phát triển, để những cá nhân bình thường có thể tạo ra ảnh hưởng vượt ra ngoài không gian quen thuộc. Nhưng cũng là áp lực của cạnh tranh toàn cầu, của những chuẩn mực mới, của câu hỏi luôn hiện hữu: Làm thế nào để không bị hòa tan giữa dòng chảy dữ dội của thời đại.

Sự chuyển mình hôm nay không chỉ đo bằng tốc độ tăng trưởng hay những con số ấn tượng. Giữa những thay đổi chóng mặt, bản sắc không còn là một khái niệm tĩnh, mà là khả năng giữ được những giá trị cốt lõi trong khi vẫn sẵn sàng mở lòng với cái mới. Đó là cách người Việt học cách đổi mới mà không đánh mất mình, tiến về phía trước mà vẫn biết mình đến từ đâu.









Khi một kỷ nguyên mới mở ra, câu hỏi không còn nằm ở việc Việt Nam sẽ đi nhanh đến đâu, mà ở chỗ ai sẽ là người cầm bút để viết tiếp câu chuyện ấy. Câu trả lời không thuộc về một nhóm tinh hoa, cũng không dành riêng cho những cái tên đã quen xuất hiện trên các bảng xếp hạng thành tích. Người cầm bút trong kỷ nguyên này chính là thế hệ hôm nay - những con người lớn lên giữa ký ức của quá khứ và áp lực của tương lai, mang trên vai di sản cha ông, đồng thời đối diện với những lựa chọn chưa từng có tiền lệ.

"Viết tiếp" không đơn thuần là lặp lại những câu chuyện đã được kể. Nó không chỉ là niềm tự hào được thừa hưởng, hay việc nhắc lại những thành tựu đã đạt được như những dấu mốc cố định. Viết tiếp là khi thế hệ hôm nay đối diện với một trang giấy mới, nơi không còn sẵn khuôn mẫu để đi theo, cũng không có sẵn câu trả lời đúng cho mọi ngã rẽ. Đó là khoảnh khắc mà mỗi người buộc phải tự hỏi mình muốn góp phần vào câu chuyện này bằng cách nào, và sẵn sàng chịu trách nhiệm cho câu trả lời ấy.

Trong kỷ nguyên này, viết tiếp đồng nghĩa với dám thử nghiệm. Dám bước ra khỏi những lối mòn quen thuộc để tìm cách làm mới tư duy, cách làm việc và cách tạo ra giá trị. Đó cũng là dám khác - khác trong cách nhìn thế giới, trong cách kể câu chuyện của chính mình, trong việc lựa chọn con đường riêng giữa vô vàn áp lực phải giống nhau. Và trên hết, viết tiếp là dám chịu trách nhiệm, không đổ lỗi cho hoàn cảnh, không chờ đợi ai đó viết thay, mà chủ động đứng vào vị trí của người kiến tạo.









Mỗi người Việt, trong hành trình này, đều là một mảnh ghép không thể thay thế. Có người góp vào câu chuyện bằng trí tuệ, bằng sáng tạo, bằng những phát minh và ý tưởng mới. Có người góp bằng sự tử tế bền bỉ, bằng những hành động nhỏ nhưng lặp đi lặp lại mỗi ngày. Có người chọn cách đi xa để mang về những trải nghiệm mới, có người ở lại để giữ cho những giá trị quen thuộc không bị mai một. Dù ở vị trí nào, sự hiện diện của mỗi cá nhân đều làm cho câu chuyện Việt Nam trở nên đầy đặn hơn.

Viết tiếp, vì thế, không phải là một đặc quyền, mà là một lời mời chung. Một lời mời để mỗi người bước vào câu chuyện bằng chính cuộc đời mình, và cùng nhau tạo nên một bản thảo đang tiếp tục được viết, từng ngày, bởi tất cả chúng ta.

"Viết tiếp" không bao giờ là hành động của một con người đứng tách rời khỏi phần còn lại. Nó không bắt đầu từ việc phủ định những gì đã có, cũng không đòi hỏi phải cắt đứt với quá khứ để chứng minh sự mới mẻ của mình. Viết tiếp, trước hết, là khả năng đứng bên cạnh những thế hệ đi trước, nhìn thẳng vào di sản họ để lại, và lựa chọn cách bước tiếp một cách có ý thức. Quá khứ là điểm tựa để hiện tại không bị trôi dạt giữa vô vàn biến động.

Câu chuyện Việt Nam chưa bao giờ được viết bởi một thế hệ đơn độc. Mỗi giai đoạn lịch sử đều là kết quả của sự tiếp nối - khi những giá trị cốt lõi được di dưỡng, điều chỉnh, và được làm mới để phù hợp với hoàn cảnh mới. Những gì ông bà, cha mẹ đã xây dựng không kết thúc khi một thế hệ khép lại, mà tiếp tục sống trong cách con cháu suy nghĩ, làm việc và lựa chọn. Chính sự tiếp nối ấy tạo nên sự phát triển đầy màu sắc của câu chuyện Việt Nam, khiến chúng ta chẳng thể đoán được điều diệu kỳ nào sẽ diễn ra vào ngày mai, hay những phép màu nào sẽ được người Việt hiện thực hoá trong tương lai.

Viết cùng nhau còn là cách người Việt giữ lấy những giá trị bền vững giữa dòng chảy thay đổi không ngừng. Đó là văn hóa được nuôi dưỡng qua đời sống thường nhật, là lòng nhân ái thể hiện trong những hành động giản dị, là tinh thần cộng đồng luôn hiện diện mỗi khi xã hội đối mặt với thử thách. Trong những khoảnh khắc khó khăn hay chuyển mình, chính sự gắn kết ấy giúp Việt Nam không tan rã thành những cá thể rời rạc, mà trở thành một tập thể biết nâng đỡ lẫn nhau.

Tinh thần viết cùng nhau cũng là sự thừa nhận rằng không ai nắm giữ toàn bộ câu chuyện. Mỗi người chỉ viết một phần, từ góc nhìn, trải nghiệm và khả năng của mình. Khi những phần ấy được đặt cạnh nhau, câu chuyện chung mới trở nên đầy đủ. Sự bền bỉ của Việt Nam không đến từ những khoảnh khắc rực rỡ nhất, mà từ việc nhiều thế hệ âm thầm đi cùng nhau qua thời gian, không bỏ lại ai phía sau.

Chính từ tinh thần đó, thông điệp Viết Tiếp Câu Chuyện Việt Nam chính thức được lựa chọn cho mùa WeChoice 2025. Sau một năm đầy cảm xúc mà mỗi chúng ta đều phải cùng nhau thốt lên: "Tự hào vì được làm người Việt Nam!", chúng tôi muốn gửi gắm vào thông điệp này thật nhiều niềm tin, sự động viên, tinh thần nhiệt huyết của tất cả người Việt trên mọi miền đất nước và ở khắp năm châu. Để mạnh mẽ bước đi trên hành trình này và chinh phục những cột mốc mới, Việt Nam sẽ lại viết một câu chuyện hoàn toàn mới. Và lần này, người tiếp nối những di sản của thế hệ cha ông, sẽ là chúng ta.

Câu chuyện Việt Nam của kỷ nguyên này sẽ là những màu sắc rực rỡ niềm vui và sự tự hào. Những người trẻ tiên phong với ý tưởng làm thay đổi cuộc sống. Những người hùng thầm lặng bảo vệ cuộc sống bình yên mỗi ngày. Ai đó vẫn đang bền bỉ cho đi tình yêu thương. Những người bình thường vẫn âm thầm cống hiến sự nhiệt huyết của mình cho công việc. Mỗi người Việt đều là một mảnh ghép quan trọng trong hành trình mới này. Người mang trí óc, người mang trái tim, người tạo ra thành tựu chuyên môn, người đem niềm vui và giá trị tinh thần. Dù là vĩ đại hay nhỏ bé, người Việt Nam đều đang cùng nhau viết chương tiếp theo của một đất nước đầy sức sống và sự tự tin để hòa nhập vào dòng chảy mãnh liệt của thời đại mà không đánh mất đi bản sắc văn hóa của mình.

Biểu tượng của WeChoice Awards năm 2026 bắt đầu từ một câu hỏi rất giản dị, nhưng không hề đơn giản: làm thế nào để một ký tự mang tính quốc tế có thể nói được bằng tinh thần Việt Nam. Chữ "W" là chữ cái đầu trong tên giải thưởng, quen thuộc trong ngôn ngữ toàn cầu, nhưng lại không tồn tại trong bảng chữ cái tiếng Việt. Nếu giữ nguyên cách đọc theo nghĩa phương Tây, "W" dễ trở thành một ký hiệu xa lạ, đứng ngoài đời sống ngôn ngữ và cảm thức văn hóa của người Việt. Một biểu tượng như thế sẽ khó có thể chạm tới cảm xúc, càng khó trở thành nơi gửi gắm tinh thần của một câu chuyện mang tên Việt Nam.

Tuy nhiên, khi nhìn "W" bằng cách rất Việt, một cách đọc khác xuất hiện. Người Việt không gọi "W" bằng tên gốc của nó, mà gọi là "V kép". Hai chữ V đứng cạnh nhau tạo thành chữ W. Và chính từ cách gọi giản dị ấy, một tầng nghĩa mới được mở ra. "W" không còn là một ký tự xa lạ du nhập từ bên ngoài, mà trở thành hình ảnh của sự đứng cạnh, của hai thực thể song song tồn tại, cùng nhau tạo nên một hình hài lớn hơn.









Hai chữ V ấy có thể được nhìn như hai thế hệ. Một chữ V là thế hệ ông bà, cha mẹ - những người đã viết nên câu chuyện Việt Nam của hôm qua và hôm nay bằng lao động, hy sinh và sự bền bỉ không cần gọi tên. Chữ V còn lại là thế hệ con cháu - những người đang và sẽ tiếp tục viết nên câu chuyện của ngày mai, với những lựa chọn mới, cách nghĩ mới và những khát vọng phù hợp với thời đại của mình. Hai thế hệ ấy không thay thế nhau, cũng không lấn át nhau. Họ đứng cạnh nhau, nâng đỡ nhau, cùng tồn tại trong một dòng chảy liên tục của thời gian.

Khi V đứng cạnh V, một "chúng ta" được hình thành. Không phải một tập thể đồng nhất, mà là một cộng đồng đa dạng, nơi mỗi thế hệ giữ vai trò riêng trong cùng một câu chuyện. Đó là tinh thần của WeChoice: Không tách rời quá khứ khỏi hiện tại, không đặt tương lai đối lập với truyền thống, mà để tất cả cùng hiện diện trong một biểu tượng giản dị nhưng giàu ý nghĩa. Một chữ W được đọc bằng tiếng Việt, và được hiểu bằng tinh thần Việt - như một lời khẳng định rằng câu chuyện này luôn được viết từ bên trong, bởi những con người đứng cạnh nhau qua nhiều thế hệ.









Từ tinh thần "V đứng cạnh V", WeChoice được hình dung như một cuốn sách mở - không phải cuốn sách đã được viết sẵn nội dung, mà là một cuốn sách luôn dang dở, chờ được tiếp tục qua từng năm. Hai chữ V ghép lại không chỉ tạo nên hình hài của chữ W, mà còn như hai trang giấy đặt cạnh nhau, nơi những câu chuyện khác nhau có thể cùng tồn tại, soi chiếu và bổ sung cho nhau. Một cuốn sách không khép lại ở chương cuối, mà liên tục được mở ra, để đón nhận những dòng chữ mới.

Suốt một thập kỷ qua, WeChoice Awards đã lặng lẽ làm công việc ấy: Tìm kiếm, ghi nhận và lan tỏa những niềm cảm hứng hiện diện ở khắp mọi nơi trong đời sống người Việt. Đó không chỉ là những thành tựu lớn lao hay những gương mặt quen thuộc trên truyền thông, mà còn là những con người bình thường, những hành động nhỏ, những lựa chọn tử tế diễn ra mỗi ngày. WeChoice Awards đi qua nhiều không gian sống khác nhau: Từ sáng tạo, khoa học, giáo dục, nghệ thuật, đến những góc rất đời thường của xã hội - để nhặt nhạnh những câu chuyện tưởng chừng rời rạc, rồi đặt chúng cạnh nhau trong cùng một cuốn sách chung.









Chính vì thế, WeChoice Awards được xây dựng như một tấm toan trắng. Ở đó, không có sẵn nội dung phải điền, không có sẵn nhân vật được định nghĩa trước. Không ai bị buộc phải trở thành hình mẫu, cũng không ai bị loại trừ vì quá bình thường. Mỗi câu chuyện xuất hiện đều mang theo ngôn ngữ, nhịp điệu và giá trị riêng của nó. Khi được đặt cạnh nhau, những câu chuyện ấy không cạnh tranh, mà cộng hưởng, tạo nên một cuốn sách nhiều lớp lang về đời sống Việt Nam đương đại.

Mỗi năm trôi qua, cuốn sách WeChoice lại dày thêm. Thêm những trang mới được viết bằng nỗ lực, sáng tạo và lòng nhân ái. Thêm những lớp nghĩa mới phản ánh sự chuyển động của xã hội, của thế hệ, của thời đại. Không có năm nào giống năm nào, bởi người Việt luôn thay đổi, và cách họ viết tiếp câu chuyện của mình cũng không ngừng biến chuyển.

WeChoice Awards, vì thế, không chỉ là nơi tôn vinh, mà là nơi kết nối. Kết nối những con người chưa từng gặp nhau, những thế hệ chưa từng đứng chung một không gian, những câu chuyện tưởng như riêng lẻ thành một dòng chảy chung. Một cuốn sách được viết bởi nhiều bàn tay, nhiều giọng nói, nhiều góc nhìn - và chính sự đa dạng ấy làm nên sức sống bền bỉ của câu chuyện Việt Nam, được viết tiếp qua từng năm, bởi chính những người đang sống trong nó.









Việt Nam đã bước vào một kỷ nguyên mới, không ồn ào, cũng không cần những dấu mốc kịch tính, mà bằng sự chuyển động lặng lẽ của đời sống mỗi ngày. Cùng với kỷ nguyên ấy, câu chuyện Việt Nam cũng đang sang một chương khác - một chương không còn được viết chủ yếu bằng ký ức chiến tranh hay những năm tháng gian khó, mà bằng những lựa chọn rất cụ thể của hiện tại. Những lựa chọn trong cách sống, cách làm việc, cách đối xử với nhau và với tương lai chung.

Ở chương mới này, lịch sử trở thành nền tảng để người Việt bước tiếp với một tâm thế đầy sự tự hào. Câu chuyện Việt Nam hôm nay được viết bằng hành động thay vì khẩu hiệu, bằng trách nhiệm thay vì lời hứa. Mỗi việc làm tử tế, mỗi sáng tạo nhỏ, mỗi quyết định dám nghĩ khác, làm khác đều góp thêm một dòng chữ mới vào bản thảo chung của đất nước.

Khi hai chữ V đứng cạnh nhau, đó không chỉ là một biểu tượng, mà là một lựa chọn. Lựa chọn đứng bên cạnh nhau thay vì đối lập, lắng nghe thay vì phán xét, tiếp nối thay vì phủ nhận. Khi người Việt đứng cạnh người Việt, câu chuyện không còn thuộc về riêng ai, mà trở thành tài sản tinh thần chung, được bồi đắp bởi nhiều thế hệ, nhiều giọng nói, nhiều cách sống khác nhau.

Viết tiếp câu chuyện Việt Nam, vì thế, không phải là một lời kêu gọi lớn lao, mà là một hành động chung, diễn ra âm thầm mỗi ngày. Một hành động bắt đầu từ việc tin vào giá trị của con người, trân trọng những nỗ lực bình dị và dám chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình. Khi mỗi người sẵn sàng đặt câu chuyện riêng vào câu chuyện chung, Việt Nam không chỉ tiếp tục đi tới, mà đi tới cùng nhau - với sự tử tế, tự tin và một niềm tin bền bỉ vào tương lai đang được viết nên từ chính hiện tại này.

Một bình minh đang rực hồng phía chân trời. Và khi Mặt trời gọi tên, là khi mỗi người bước ra ánh sáng để cùng viết tiếp câu chuyện Việt Nam.