Sản phẩm “Nhìn lại” 30 năm rực rỡ của Hoàng Thùy Linh ra mắt vào dịp Tết Nguyên Đán





Gây chú ý ngay từ khi công bố poster, Rực Rỡ 30 mang đến một cơn gió xuân nhẹ nhàng nhưng hàm chứa nhiều ý nghĩa. Thông qua âm nhạc và hình ảnh, Hoàng Thùy Linh khéo léo kết hợp kỷ niệm và cảm xúc để kể câu chuyện về hành trình trưởng thành, gắn bó và đồng hành bền bỉ.

Thay vì tập trung vào mô típ "năm cũ - năm mới", Hoàng Thùy Linh mang đến câu chuyện Tết xưa - Tết nay. Lát cắt về Tết xưa hiện lên với nhiều chi tiết gợi nhắc quá khứ như phích nước, chiếc TV màu hình hộp, tủ gỗ… vốn thịnh hành từ những năm 90. Trong khi đó, không gian Tết nay lại thể hiện sự đủ đầy, phát triển với sự xuất hiện của tủ lạnh, máy giặt, robot hút bụi, TV hiện đại… Câu chuyện trong MV của nữ ca sĩ vừa chứa đựng những kỷ niệm cá nhân, cũng là ký ức chung của cả một thế hệ đã chứng kiến cả thời kỳ đổi mới lẫn kỷ nguyên vươn mình của đất nước. Điều này khiến các khán giả 8X, 9X tìm thấy sự thân thuộc, còn Gen Z được khám phá những nét khác biệt trong dòng chảy của Tết suốt 3 thập niên. Yếu tố thời gian đặc biệt trong MV Rực rỡ 30 hứa hẹn tạo nên điểm chạm cảm xúc cũng như sự khác biệt lớn cho sản phẩm này giữa nhiều ca khúc nhạc Tết khác.

Cách sắp xếp các bối cảnh trong MV không nhằm phô trương sự thay đổi vật chất, mà tập trung vào cảm xúc gắn kết. Dù ở không gian truyền thống hay hiện đại, Hoàng Thùy Linh vẫn hiện diện như một điểm nối xuyên suốt, cho thấy sự tiếp nối liên tục giữa quá khứ và hiện tại. Đây cũng là cách nữ ca sĩ khắc họa hành trình "rực rỡ" không đến từ một khoảnh khắc bùng nổ, mà được hình thành qua từng giai đoạn sống và trải nghiệm khác nhau.

Về mặt âm nhạc, Rực Rỡ 30 mang màu sắc tươi sáng, tiết tấu vừa phải, dễ tiếp cận. Phần ca từ được xây dựng như một lời nhắn nhủ gửi đến những người bạn tri âm đã đồng hành cùng Hoàng Thùy Linh trong suốt hành trình làm nghề và cuộc sống. Hai chữ "luôn luôn" ngân nga tiếp nối trong điệp khúc còn là sự khắc ghi và khẳng định mối liên kết bền chặt. Đó là sự hiện diện âm thầm nhưng kiên định của những khán giả, cộng sự và người thân, những yếu tố tạo nên động lực để nữ ca sĩ vượt qua áp lực, hoài nghi và những giai đoạn nhiều thử thách.

Ca khúc do nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền chắp bút, cho thấy sự ăn ý trong cách kể chuyện âm nhạc giữa hai nghệ sĩ dù lần đầu tiên kết hợp. Giai điệu mượt mà, ca từ tiết chế nhưng giàu cảm xúc giúp ca khúc không sa vào tính tự sự cá nhân quá nặng, mà mở ra một không gian cảm xúc đủ rộng để người nghe có thể nhìn thấy chính mình trong dòng chảy thời gian ấy.

Ca khúc này như một nét dịu dàng, tươi tắn trong hành trình nghệ thuật của Hoàng Thùy Linh, người nghệ sĩ yêu văn hoá Việt, gắn liền hành trình âm nhạc của mình với văn hoá đại chúng và tinh thần dân tộc. Hơi thở văn hóa Việt Nam hiện diện tự nhiên nhưng đậm đà không chỉ trong âm nhạc, hình ảnh, mà còn trong nhịp sống và mối quan hệ gia đình, cộng đồng xuyên suốt MV. Đó là hành trình mà Hoàng Thùy Linh đã kiên trì theo đuổi qua nhiều giai đoạn, như một người tiên phong đầy tình yêu, tận hiến cho nghệ thuật, song hành cùng sự thay đổi của xã hội Việt Nam và thị hiếu khán giả.

Rực Rỡ 30 còn có sự đồng hành của Samsung, "một người bạn tâm giao" của Hoàng Thuỳ Linh cũng như bao gia đình Việt Nam trong suốt 30 năm qua. Hành trình bền bỉ kiến tạo và phát triển của Samsung tại Việt Nam mang cùng "tần số" với chặng đường nghệ thuật nhiều cảm xúc và truyền cảm hứng mà Hoàng Thuỳ Linh đã đi qua. Đó không chỉ là sự kết hợp, mà là một màn "hóa thân" rực rỡ giữa hai người phụng sự đầy nỗ lực và đam mê, mang dấu ấn Việt Nam đầy ý nghĩa và tự hào.

Từ một nhà máy sản xuất TV tiên phong vào năm 1995 đến nhà đầu tư FDI lớn bậc nhất tại Việt Nam hiện nay, hành trình trưởng thành của Samsung có sự ủng hộ mạnh mẽ của người tiêu dùng Việt. Thông qua Rực Rỡ 30, Samsung xuất hiện như một phần quen thuộc trong đời sống hằng ngày của các gia đình Việt suốt ba thập kỷ qua. Từ những khoảnh khắc sum vầy giản dị của ngày Tết xưa đến nhịp sống hiện đại ngày nay, các sản phẩm của Samsung hiện diện tự nhiên trong không gian sinh hoạt. Không phô trương hay chiếm lĩnh, Samsung đồng hàng và san sẻ, góp phần giúp mỗi gia đình có thêm thời gian dành cho nhau và gìn giữ những giá trị kết nối theo năm tháng.

Rực Rỡ 30 vì thế không chỉ là sản phẩm âm nhạc mà Hoàng Thùy Linh gửi đến công chúng, mà còn là một bản ghi chép cảm xúc về hành trình trưởng thành, về những mối quan hệ được gìn giữ theo năm tháng. Trong bối cảnh thị trường nhạc Việt đang sôi động với nhiều màu sắc cạnh tranh, MV chọn cách đứng chậm lại, kể một câu chuyện vừa riêng tư vừa mang tính cộng hưởng. Chính sự tiết chế đó tạo nên điểm nhấn, biến ca khúc thành một tác phẩm không quá phô trương nhưng vẫn đủ để khán giả nhận ra dấu ấn đặc trưng của Hoàng Thùy Linh trên hành trình sáng tạo của mình. MV Rực Rỡ 30 hiện đã phát hành trên kênh YouTube chính thức của Hoàng Thùy Linh cùng các nền tảng nhạc số.