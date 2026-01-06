Thanh Duy phản ứng khi bị hỏi chuyện nhạy cảm

Thanh Duy được khán giả biết đến sau vị trí á quân Việt Nam Idol 2008. Năm 2015, anh giành chiến thắng Gương mặt thân quen. Ngoài ca hát, Thanh Duy Idol còn làm MC, đóng các phim Đập cánh giữa không trung, Dream man - Lời kết bạn chết chóc...

Mới đây, nam ca sĩ sinh năm 1986 đã thẳng thắn phản pháo khi bị phán xét về chuyện giới tính. Cụ thể, một cư dân mạng viết: "Chán nhỉ, đang trai thẳng bình thường, tự dưng vậy". Thanh Duy liền đáp trả gắt: "Trời ơi, cho dù thẳng hay không thì cũng không có thích chị đâu mà chán hay tiếc".

Vào năm 2022, Thanh Duy từng khẳng định không thuộc cộng đồng LGBT. “Tôi khẳng định mình hoàn toàn không có ý định chuyển giới dù tôi bắt đầu sự nghiệp với hình ảnh mới, là một drag queen. Ở nước ngoài, có những drag queen rất nổi tiếng, dù họ là con trai hay trong hình ảnh drag queen thì họ vẫn rất đẹp. Tôi nghĩ họ rất tài năng vì có thể sống trọn vẹn cả hai thế giới, hai cuộc đời. Tôi được truyền cảm hứng từ họ. Dù ở phiên bản nào thì tôi vẫn tự tin, tài năng và xinh đẹp”, anh cho hay.

Thanh Duy lên tiếng đáp trả khi bị hỏi về chuyện giới tính. Ảnh: Chụp màn hình

Trong liveshow kỷ niệm 15 năm ca hát, Thanh Duy từng gây bất ngờ khi hóa thân thành drag queen Delilah. Thời điểm đó, nam ca sĩ nhận về không ít những ý kiến trái chiều. Thanh Duy từng khẳng định không lấy chuyện giới tính ra để thu hút sự chú ý. "Thậm chí có người còn hỏi mình có ý định chuyển giới không, Thanh Duy xin trả lời thẳng rằng mình không có, vẫn muốn giữ hình tượng con trai cả về tâm lý lẫn sinh lý, tôi tự tin về mình, hoàn toàn là một quý ông đích thực.

Thanh Duy cũng không muốn mang chuyện giới tính ra để PR cho show hay gì khác, mình đã làm việc cực kỳ vất vả và mong muốn được đón nhận theo đúng những khía cạnh nghệ thuật. Thanh Duy chỉ đơn thuần muốn giới thiệu đến cho công chúng về nghệ thuật, về drag cũng như một bản dạng giới đa dạng của người khác mà thôi", anh cho hay.

Thanh Duy từng khẳng định không thuộc cộng đồng LGBT. Ảnh: FBNV

Thanh Duy không chỉ ghi dấu ấn trong vai trò ca sĩ mà còn hoạt động sôi nổi với nhiều vai trò khác nhau như diễn viên, MC. Sở hữu giọng hát cao vút đặc trưng, Thanh Duy luôn chinh phục khán giả bằng hình ảnh trẻ trung, năng động cùng nguồn năng lượng tích cực lan tỏa. Nam ca sĩ còn được yêu mến bởi tính cách hài hước, vui nhộn và độ lầy lội khó lẫn, tạo dấu ấn riêng mỗi khi xuất hiện.