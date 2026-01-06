Thái độ của Phan Hiển trước lời đá xéo "như mẹ con" khi đứng cạnh Khánh Thi

Sau hơn 10 năm bên nhau, Khánh Thi và Phan Hiển đã về chung một nhà vào tháng 12/2022. Thời điểm công khai mối quan hệ tình cảm, cặp đôi nhận về không ít lời bàn tán vì chênh lệch nhau tới 11 tuổi. Hiện tại cả hai đã có 3 con chung gồm 1 trai và 2 gái.

Trên trang cá nhân có 1,5 triệu người theo dõi, Khánh Thi - Phan Hiển mới đăng tải hình ảnh chung. Nữ hoàng dancesport chia sẻ: "Giờ Thi hiểu câu nói anh sẽ là người che chở cho em. Dạ vâng ông cầm ô che nắng cho vợ. Bởi vậy mấy chị em đừng vội nghe mật ngọt". Dưới phần bình luận, nhiều người đã dành lời khen ngợi cho sự tình cảm của cặp đôi.

Tuy nhiên, 1 cư dân mạng bất ngờ công khai chê bai, cho rằng Phan Hiển - Khánh Thi giống như mẹ con: "Con che cho mẹ suốt đời bóng râm". Trước lời nhận xét kém duyên từ netizen, Phan Hiển không ngần ngại đáp trả: "Bàn tay bấm phím bình luận của anh thật đẹp. Ngôn từ viết xuống cũng đẹp như tâm hồn anh. Chúc anh thật bình an".

Phan Hiển và Khánh Thi đăng tải hình ảnh tình cảm trên Facebook có 1,5 triệu người theo dõi. Nguồn: FBNV

Khi bị netizen nhận xét kém duyên, Phan Hiển liền đáp trả thẳng thắn. Ảnh: Chụp màn hình

Phan Hiển từng cho biết anh không hề cảm thấy áp lực khi yêu và công khai mối quan hệ với Khánh Thi. Nam kiện tướng chia sẻ, giữa hai người chưa từng tồn tại suy nghĩ so sánh về mức độ nổi tiếng, tài chính hay xuất thân gia đình. Với họ, điểm khởi đầu và sợi dây gắn kết duy nhất chính là tình yêu.

Phan Hiển từng viết: “Ngay từ đầu khi đến với nhau thì cả 2 người đều tự nguyện đến với nhau hay nói đúng hơn là Hiển luôn chủ động trong việc tiến đến với Thi. Khi yêu Thi thì Hiển đã không quan tâm đến chuyện tuổi tác, nhan sắc hay gia thế của Thi, cái Hiển yêu là con người của Thi”.

Khánh Thi - Phan Hiển tổ chức hôn lễ vào tháng 12/2022. Ảnh: FBNV

Cặp đôi thường xuyên đăng tải những hình ảnh tình tứ trên mạng xã hội. Ảnh: FBNV

Khánh Thi và Phan Hiển chính thức về chung một nhà bằng lễ cưới diễn ra vào tháng 12/2022. Chuyện tình của cặp đôi từng không ít lần đối mặt sóng gió, áp lực dư luận và sự phản đối từ phía gia đình. Tuy nhiên, bằng sự kiên định và tình cảm chân thành, Khánh Thi – Phan Hiển đã vượt qua mọi rào cản để tiếp tục đồng hành cùng nhau.

Ở thời điểm hiện tại, cả hai sở hữu sự nghiệp ổn định, cuộc sống hôn nhân viên mãn khiến nhiều người ngưỡng mộ. Cặp đôi cùng sáng lập một trung tâm đào tạo dancesport tại TP.HCM, trực tiếp đứng lớp giảng dạy và góp phần ươm mầm, phát triển thế hệ trẻ cho bộ môn này.