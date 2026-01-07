Tình trạng hiện tại của "Cô Đẩu" Công Lý

"Cô Đẩu" Công Lý từng là một trong những gương mặt biểu tượng của Táo Quân, với lối diễn duyên dáng, tung hứng nhịp nhàng cùng Xuân Bắc, Tự Long, Vân Dung… giúp chương trình trở thành hiện tượng giải trí đặc biệt mỗi mùa Tết. Sau biến cố sức khỏe nghiêm trọng vào năm 2021, nam nghệ sĩ phải tạm rời xa sân khấu để điều trị và hồi phục. Trong Táo quân 2023, nghệ sĩ Công Lý chỉ xuất hiện vài phút nhưng cũng khiến khán giả vô cùng xúc động.

Công Lý gắn liền với hình ảnh "Cô Đẩu" trong Táo Quân (ảnh: FBNV)

Sau bạo bệnh, nghệ sĩ Công Lý từng xuất hiện trong Táo quân 2023 (ảnh: Táo Quân)

Dù thời điểm đó nghệ sĩ Công Lý không có quá nhiều thoại nhưng vẫn khiến khán giả xúc động (ảnh: Táo Quân)

Mới đây, Ngọc Hà còn chia sẻ lại hình ảnh nghệ sĩ Công Lý trong hậu trường chuẩn bị cho màn tái xuất ở Táo Quân 2023 kèm chia sẻ: "Ngọc Hà đang nâng khăn sửa túi cho bà cô xinh đẹp Công Lý phía sau hậu trường Táo Quân. Một kỉ niệm, một kí ức đẹp của Công Lý, của gia đình".

Chia sẻ gây chú ý của vợ nghệ sĩ Công Lý (ảnh: FBNV)

Ngọc Hà là người đồng hành, kề cận từ khi nghệ sĩ Công Lý lâm bệnh (ảnh: FBNV)

Hiện tại, khi thông tin Táo Quân dừng phát sóng, tình trạng hiện tại của nghệ sĩ Công Lý cũng được nhiều người quan tâm. Theo những chia sẻ gần đây từ phía gia đình, sức khỏe của nghệ sĩ Công Lý hiện đã ổn định hơn so với giai đoạn đầu, song vẫn cần thời gian dài để phục hồi hoàn toàn. Nam nghệ sĩ duy trì tập vật lý trị liệu đều đặn, sinh hoạt chậm rãi và hạn chế xuất hiện nơi đông người. So với thời điểm nhập viện và phải điều trị tích cực, tình trạng hiện tại được đánh giá là có nhiều tiến triển tích cực, dù chưa thể trở lại nhịp sinh hoạt, làm việc như trước.

Trong giai đoạn này, người đồng hành sát sao nhất với Công Lý chính là Ngọc Hà. Ngọc Hà từng cho biết, Công Lý vẫn giữ tinh thần lạc quan, hài hước, luôn mong muốn sớm được quay lại với công việc dù hiểu rõ cơ thể cần thêm thời gian để hồi phục.

Nghệ sĩ Công Lý dần hồi phục sau 4 năm bị đột quỵ (ảnh: FBNV)

Nghệ sĩ Công Lý bị đột quỵ tại nhà riêng vào tháng 7/2021, tuy nhiên thời điểm đó gia đình không chia sẻ thông tin này. Đến khi tình trạng nghệ sĩ Công Lý ổn định hơn thì Ngọc Hà mới công khai sự việc này. Con gái nghệ sĩ Công Lý từng kể rõ về ngày bố bị đột quỵ trong phim tài liệu do mình làm đạo diễn.

Thục Anh chia sẻ: "Hôm đó, bố rất vui, nên đi tắm để lên đài nhận kịch bản. Thì hôm đấy bố bị đột quỵ, vì cú ngã bố nằm viện suốt thời gian Covid -19, không ai vào thăm được cả, bố phải một mình. Với gia đình tôi, đó là bất hạnh, nhưng cũng chính biến cố đó khiến tôi nhận ra tôi yêu bố nhiều hơn tôi tưởng, tôi mới biết tôi cần bố nhiều ra sao, và tôi sợ mất bố đến nhường nào. Lúc được gặp bố, bố tôi đã không thể tự mình đứng dậy mà phải có người dìu. Bố bật khóc vì nhìn thấy tôi, nhận ra tôi nhưng không nhớ nỗi tên tôi".

Nghệ sĩ Công Lý vượt qua bạo bệnh một cách thần kỳ nhờ sự chăm sóc của gia đình (ảnh: FBNV)

Trong lần đưa NSND Công Lý sang Nhật trị bệnh vào tháng 12/2022, Ngọc Hà chia sẻ: "Thực sự anh Lý đi Nhật không phải du lịch sung sướng như một số người nghĩ đâu. May mắn là anh được trời thương, gặp được quý nhân để có cơ duyên được sang Nhật, dùng công nghệ sinh học tốt hỗ trợ cho việc phục hồi bệnh tật của anh. Theo bác sĩ Nhật đánh giá thì tiên lượng tốt. Anh Lý từng đi công tác nhiều nước nhưng chưa bao giờ 1 lần đặt chân đến đất Nhật. Huống chi, lần đầu tiên đi sang Nhật là chữa bệnh. Vì thế, cả vợ lẫn chồng đều mang một tâm trạng đầy nỗi âu lo, tiền của không dư dả, tiếng không biết, người thân quen cũng không. Ấy vậy, mọi thứ trôi qua may mắn. May mắn từ lúc bắt đầu 2 vợ chồng lên đường nhận được nhiều sự hỗ trợ, yêu thương, động viên của mọi người xung quanh".

Ngọc Hà cũng từng trải lòng về cuộc sống khó khăn sau biến cố: "Đến bây giờ, nhiều người hỏi mình có tiết kiệm được khoản nào không. Câu trả lời là không. Thậm chí, thời điểm này mình đang rơi vào con số âm. Mình từng là người có thu nhập tốt, nhưng năm nay thị trường và kinh tế thay đổi quá nhiều khiến mình gặp rất nhiều khó khăn. Thậm chí, hai tháng nay mình không có bất kỳ nguồn thu nhập nào. Anh Lý cũng đã thôi không còn đảm nhiệm chức vụ ở nhà hát. Mình thực sự lo lắng và cũng không biết Tết này rồi sẽ ra sao".

Ngọc Hà đồng hành cùng nghệ sĩ Công Lý vượt qua nhiều biến cố (ảnh: FBNV)



