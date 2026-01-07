Không có Táo Quân 2026, dàn nghệ sĩ quen mặt tối Giao thừa đang làm gì?

Sau thông tin xác nhận chương trình Táo Quân không lên sóng dịp Tết Nguyên đán 2026, khán giả không giấu được cảm giác hụt hẫng. Trên mạng xã hội, nhiều người tiếp tục dõi theo nhất cử nhất động của dàn nghệ sĩ gắn bó với chương trình suốt nhiều năm qua, khi mỗi cá nhân đều có những cập nhật rất riêng giữa thời điểm Táo Quân vắng bóng.

Gây chú ý là bài đăng chia sẻ của NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục nghệ thuật biểu diễn trên trang cá nhân. NSND Xuân Bắc đã khoe diện mạo mới sau màn "tút tát" mái tóc. Bức ảnh ghi lại kiểu tóc lạ lẫm của NSND Xuân Bắc nhanh chóng thu hút hơn chục nghìn lượt yêu thích cùng hàng loạt bình luận rôm rả từ bạn bè, đồng nghiệp lẫn khán giả.

Theo chia sẻ của Xuân Bắc, trong những ngày đi họp và làm việc cuối năm, anh luôn ở trạng thái tinh thần sẵn sàng, sức khỏe ổn định, nhưng vẫn liên tục được đồng nghiệp hỏi han vì trông có vẻ… khác thường. Đến khi ngồi trước gương, nam nghệ sĩ mới giật mình nhận ra mái tóc đã "mất trật tự" nghiêm trọng. Quyết định ghé tiệm quen để chỉnh trang lại diện mạo, Xuân Bắc bước vào một cuộc đối thoại đầy hài hước với thợ cắt tóc. Kết quả là một kiểu tóc mới khiến chính chủ cũng phải bật cười vì độ bất ngờ, còn cộng đồng mạng thì được phen thích thú trước màn kể chuyện duyên dáng rất đúng "chất" Xuân Bắc.

Diện mạo trước và sau khi "tân trang" của Cục trưởng Xuân Bắc. Ảnh: FBNV

Không biết trùng hợp thế nào, mà trước đó trên trang cá nhân, NSND Tự Long cũng chia sẻ một khoảnh khắc chung với người bạn thân - NSND Xuân Bắc - khi cả hai hóa thân thành cặp đôi ông bà cụ trong chương trình Tết quen thuộc 12 Con Giáp của VTV. Kèm theo đó, nghệ sĩ Tự Long nhắn nhủ bà con nhớ giữ sức khoẻ kẻo ốm vì trời rét.

Việc bất ngờ đăng ảnh hậu trường của NSND Tự Long nhanh chóng dấy lên nhiều suy đoán. Giữa thời điểm cuối năm âm lịch cận kề, nhiều khán giả cho rằng nam nghệ sĩ đang úp mở về chương trình 12 Con Giáp sẽ lên sóng trong dịp Tết này. Dù chưa có bất kỳ xác nhận chính thức nào, bức ảnh vẫn đủ để khơi lên sự háo hức của khán giả. Nhiều người hâm mộ bày tỏ khi không có Táo Quân 2026 nhưng nếu được bù lại một chương trình có bộ đôi Xuân Bắc - Tự Long cũng là một điều an ủi đáng mong chờ trong những ngày đầu xuân.

NSND Tự Long đăng ảnh trong chương trình 12 Con Giáp. Ảnh: FBNV

Trong khi đó, các nghệ sĩ quen mặt của Táo Quân như NS Công Lý, Quang Thắng, Chí Trung cũng đã có những chia sẻ trên trang cá nhân. NSND Công Lý đăng lại ảnh cũ khi hoá thân thành "cô Đẩu", kèm theo đó là dòng trạng thái khá tâm trạng. Trong khi đó, NS Quang Thắng và NS Chí Trung đăng tải đoạn clip cập nhật những hoạt động thường nhật từ hậu trường cho đến khoảnh khắc đàn hát nhẹ nhàng.

NSND Công Lý đăng lại ảnh hoá thân thành "cô Đẩu". Ảnh: FBNV

NSƯT Quang Thắng chia sẻ đoạn clip nhép nhạc dí dỏm. Ảnh: FBNV

NSND Chí Trung check-in khoảnh khắc cực chill khi đàn hát nhẹ nhàng. Ảnh: FBNV

Vào tối 6/1, trên trang cá nhân, nghệ sĩ Vân Dung - gương mặt gạo cội tạo nên linh hồn cho vai diễn "Táo Y Tế" - chia sẻ cảm xúc buồn bã khi Táo Quân năm nay không thể diễn ra. Dù vậy, trong lời nhắn gửi của mình, Vân Dung vẫn dành sự tôn trọng và tình cảm cho khán giả khi tin rằng đêm giao thừa năm nay vẫn sẽ có nhiều chương trình ý nghĩa khác. Chia sẻ của nghệ sĩ Vân Dung làm dấy lên nghi vấn chương trình năm nay thật sự không được thực hiện.

Trưa 7/1, theo VTV, sau 22 năm gắn bó với khán giả, Táo quân sẽ tạm nghỉ. Thay vào khung giờ đặc biệt và quen thuộc hàng năm trong đêm Giao thừa, trong thời điểm chuyển giao sang năm mới Bính Ngọ 2026, khán giả của VTV sẽ được thưởng thức một chương trình mới. Ban Văn hóa - Giải trí của VTV hiện đang thực hiện một chương trình đặc biệt cho đêm 29 Tết với format hiện đại, trẻ trung. Chương trình kết hợp các yếu tố nội dung hài kịch thú vị.