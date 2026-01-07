Sao Việt chỉ tham gia Táo Quân đúng 1 lần giờ ra sao?

Suốt nhiều năm liền, Táo Quân vẫn được xem là món ăn tinh thần không thể thiếu mỗi dịp Tết Nguyên đán. Không chỉ là chương trình hài kịch tổng kết năm, Táo Quân còn trở thành biểu tượng văn hóa đại chúng, nơi khán giả chờ đợi những màn tung hứng, châm biếm sâu cay của dàn nghệ sĩ gạo cội. Chính vì vậy, thông tin Táo Quân không lên sóng dịp Tết năm nay đã khiến không ít khán giả xôn xao, tiếc nuối và bắt đầu nhắc lại những gương mặt từng xuất hiện trong chương trình, trong đó có Lâm Vỹ Dạ, dù nữ diễn viên chỉ góp mặt đúng một lần.

Năm 2021, Lâm Vỹ Dạ bất ngờ xuất hiện trong Táo Quân với vai trò diễn viên tham gia tuyến phụ. Thời điểm đó, chương trình có sự điều chỉnh về cấu trúc, mở rộng đất diễn cho một số nghệ sĩ trẻ nhằm mang đến màu sắc mới. Lâm Vỹ Dạ đảm nhận vai robot, một phiên bản nữ của Bắc Đẩu. Cô được tạo ra để hỗ trợ công việc cho Ngọc Hoàng.

Lâm Vỹ Dạ từng xuất hiện trong Táo Quân 2021 (ảnh: Táo Quân)

Lâm Vỹ Dạ chỉ tham gia với vai trò khách mời, diễn chung với dàn "Táo" kỳ cựu (ảnh: Táo Quân)

Lâm Vỹ Dạ được lựa chọn nhờ lối diễn duyên dáng, biểu cảm tốt và kinh nghiệm dày dạn ở các gameshow, sitcom truyền hình. Tuy nhiên, do thời lượng không nhiều và không thuộc tuyến nhân vật trung tâm, vai diễn của cô chỉ dừng lại ở mức tạo không khí, chưa đủ để trở thành điểm nhấn. Sau Táo Quân 2021, Lâm Vỹ Dạ cũng không tiếp tục xuất hiện trong các mùa sau.

Lâm Vỹ Dạ là gương mặt quen thuộc của các chương trình truyền hình, giải trí (ảnh: FBNV)

Nữ diễn viên gây ấn tượng khi là 1 trong những thành viên của 7 Nụ Cười Xuân (ảnh: FBNV)

Nhìn lại hành trình của Lâm Vỹ Dạ, việc chỉ tham gia Táo Quân một lần không phải là dấu chấm lửng, mà giống như một lát cắt trong sự nghiệp. Dù không gắn bó lâu dài với Táo Quân, Lâm Vỹ Dạ lại có sự nghiệp truyền hình khá ổn định. Những năm qua, Lâm Vỹ Dạ là gương mặt quen thuộc ở loạt gameshow ăn khách như 7 Nụ Cười Xuân, Thời Tới Rồi, Ơn Giời Cậu Đây Rồi... Không ồn ào scandal, không chạy theo hình ảnh gây sốc, Lâm Vỹ Dạ chọn cách xuất hiện đều đặn, giữ vị trí an toàn trong làng giải trí.

Song song với công việc, cuộc sống gia đình của Lâm Vỹ Dạ cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Cô và ông xã Hứa Minh Đạt thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên hai con, xây dựng hình ảnh gia đình nghệ sĩ gần gũi, vui vẻ.

Lâm Vỹ Dạ có cuộc sống hôn nhân bình yên, hạnh phúc bên Hứa Minh Đạt (ảnh: FBNV)

Khi đối diện với những ý kiến tiêu cực, Lâm Vỹ Dạ chia sẻ: "Tôi là một người hướng về gia đình, nên chỉ có những chuyện liên quan đến người nhà mới có thể ảnh hưởng đến tôi. Hứa Minh Đạt và Lâm Vỹ Dạ có quy tắc chung là dù có bất cứ chuyện gì xảy ra bên ngoài thì về đến nhà cũng để lại trước cửa chứ không suy nghĩ nhiều. Mỗi khi gặp mệt mỏi bên ngoài, gia đình là nơi tôi có thể chia sẻ để được động viên, an ủi. Có lần, khi tôi áp lực, anh Đạt đã nói rằng: 'Cho dù cuộc sống này có khó khăn đến đâu hay cả thế giới này có quay lưng lại với em, thì anh vẫn sẽ bên em, không bao giờ để em một mình'. Đây là câu nói của chồng khiến tôi rất xúc động và hạnh phúc. Tôi luôn tin rằng, dù mọi thứ có đổi thay vẫn sẽ có 1 người bên cạnh tôi".

Lâm Vỹ Dạ cho biết cô có mong muốn được tu tại gia khi chạm ngưỡng 40 tuổi. Vợ Hứa Minh Đạt từng khiến nhiều người bất ngờ khi tâm sự với Lý Nhã Kỳ về chuyện này: "Tôi đi làm, lúc nào cũng nghĩ để có tiền nuôi con chứ không tìm kiếm hào quang, sự nổi tiếng. Tôi ấp ủ mở một quán cơm chay, hoặc sang hơn là một nhà hàng chay và cả quán chay 0 đồng. Đến năm 40 tuổi, tôi sẽ buông bỏ mọi thứ để đi tu, tu tại gia".