Tình trạng hiện tại của Minh Triệu

Sau khi "đứt gánh" với Hoa hậu Kỳ Duyên, cuộc sống của Minh Triệu từng có giai đoạn trở thành tâm điểm chú ý của mạng xã hội. Không chỉ bởi mối quan hệ khép lại gây nhiều tiếc nuối, mà còn vì những màn "liên hoàn đáp trả", bóng gió qua lại giữa hai bên khiến dư luận xôn xao trong một thời gian dài. Những động thái dù nhỏ trên mạng xã hội cũng dễ dàng bị đặt dưới lăng kính soi xét, khiến cái tên Minh Triệu liên tục xuất hiện trong các cuộc bàn luận.

Minh Triệu từng có thời gian như hình với bóng với Hoa hậu Kỳ Duyên (ảnh: FBNV)

Sau khi "đường ai nấy đi", Kỳ Duyên nay thân thiết bên Thiên Ân (ảnh: FBNV)

Ở thời điểm hiện tại, khi Kỳ Duyên công khai mối quan hệ thân thiết với Thiên Ân, sự quan tâm của công chúng lại một lần nữa hướng về Minh Triệu. Tuy nhiên, trái với những suy đoán tiêu cực, Minh Triệu không chọn cách lên tiếng hay tham gia vào bất kỳ cuộc so sánh nào. Thay vào đó, cô thể hiện một trạng thái khá rõ ràng là bình thản và tập trung vào cuộc sống riêng.

Trên mạng xã hội, Minh Triệu xuất hiện đều đặn với hình ảnh một người phụ nữ năng động, yêu bản thân. Cô chăm chỉ cập nhật những chuyến du lịch, khoảnh khắc tập luyện và tận hưởng cuộc sống theo cách riêng. Bên cạnh đó, Minh Triệu dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, bạn bè thân thiết.

Dạo này, Minh Triệu dành nhiều thời gian tận hưởng cuộc sống riêng (ảnh: FBNV)

Minh Triệu chăm chỉ cập nhật MXH, khoe cuộc sống hằng ngày (ảnh: FBNV)

Nữ siêu mẫu thường xuyên "flex" vóc dáng nóng bỏng (ảnh: FBNV)

Minh Triệu dần thoải mái, tích cực hơn (ảnh: FBNV)

Nữ siêu mẫu dành thời gian cho gia đình, bạn bè (ảnh: FBNV)

Không còn những dòng trạng thái ẩn ý hay cảm xúc tiêu cực, hình ảnh Minh Triệu hiện tại gắn liền với tinh thần tích cực, kỷ luật và tự chủ. Song song đó, Minh Triệu vẫn đều đặn tham gia những hoạt động showbiz, xuất hiện ở vị trí quan trọng trên sàn diễn. Nhìn chung, cuộc sống hiện tại của cô không quá phô trương nhưng đủ để thấy sự ổn định và trưởng thành.

Cách đây không lâu, Minh Triệu chia sẻ về cuộc sống: "Sẽ không ai hiểu hành trình của bạn bằng chính bạn. Nếu tự nhìn lại, bạn thấy mãn nguyện thì nghĩa là bạn đã, đang đi đúng, càng vui vì dạo này mình có dc những giấc mơ ý nghĩa ghê, giấc mơ này có mẹ. Mọi người có tin sau mỗi giấc mơ lun là 1 cách tiềm thức trò chuyện cùng bạn không? Mình tin".

Minh Triệu đều đặn có mặt trong các show diễn thời trang (ảnh: FBNV)

Cư dân mạng mong Minh Triệu có cuộc sống vui vẻ, cân bằng hơn sau những ồn ào đã qua (ảnh: FBNV)



