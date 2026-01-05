Gia đình thông báo tình trạng của Thuỳ Tiên

Từng là Hoa hậu có sức ảnh hưởng trong showbiz Việt, Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên rơi vào lao lý. Sau phiên toàn xét xử sơ thẩm diễn ra vào tháng 11/2025, Thuỳ Tiên bị tuyên phạt 2 năm tù về tội "Lừa dối khách hàng". Luật sư bào chữa cho Nguyễn Thúc Thùy Tiên cho biết Thùy Tiên không nộp đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Cho đến mới đây, mẹ của Thuỳ Tiên có động thái liên quan đến con gái. Theo đó, bà đăng tải clip cập nhật cuộc sống đời thường bên con trai. Bên dưới bình luận, khi nhiều người gửi lời hỏi tình hình sức khoẻ thì mẹ Thuỳ Tiên "thả tim". Khi cư dân mạng nhắc đến chuyện đã được vào thăm Thuỳ Tiên hay chưa thì mẹ cô chia sẻ: "Chưa nè". Kể từ khi ồn ào nổ ra, đây cũng là lần hiếm hoi mẹ Thuỳ Tiên nhắc đến con gái công khai trên MXH.

Mẹ Thuỳ Tiên trở lại sử dụng mạng xã hội, tiết lộ chưa được đi thăm con gái (Ảnh: TikTok nhân vật)

Vào tháng 4/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) bắt tạm giam Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs cùng hai người khác về tội Lừa dối khách hàng. Đến tháng 5/2025, Bộ Công an đã khởi tố và bắt tạm giam Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên về tội "Lừa dối khách hàng" theo khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự. Theo điều tra, Thùy Tiên biết rõ sản phẩm kẹo rau củ Kera có hàm lượng chất xơ rất thấp (chỉ 0,935%) và không rõ nguyên liệu sản xuất cụ thể, nhưng vẫn tham gia quảng bá. Đến tháng 2/2025, Thùy Tiên chủ động đề nghị chuyển đổi vai trò từ cổ đông sang người hợp tác quảng bá.

Trước khi phiên toà xét xử sơ thẩm, Thuỳ Tiên đã chủ động nhờ gia đình, cụ thể là bố nộp tiền khắc phục hậu quả. Cụ thể, liên quan đến vụ việc này, Thùy Tiên đề nghị bố ruột nộp 3,2 tỷ đồng, Nguyễn Thị Thái Hằng nộp hơn 2,1 tỷ đồng, Phạm Quang Linh nộp 1,2 tỷ đồng, Lê Tuấn Linh nộp 600 triệu đồng và Lê Thành Công nộp 1,6 tỷ đồng.

Sau phiên toà xét xử ngày 19/11, TAND TP HCM đã tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục; cựu chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt), Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021) 2 năm tù cùng về tội "Lừa dối khách hàng". Các bị cáo đều bị phạt bổ sung mỗi người 50 triệu đồng.

Thuỳ Tiên không kháng cáo, chấp nhận mức án 2 năm tù sau phiên toà sơ thẩm (Ảnh: Viết Thanh)

Tại phiên toà sơ thẩm này, Thuỳ Tiên nói: "Bị cáo muốn gửi lời xin lỗi chân thành và sâu sắc nhất tới những khác hàng đã luôn yêu thương tin tưởng bị cáo nhưng lại sử dụng sản phẩm ảnh hưởng đến sức khoẻ của mình. Hội đồng xét xử có hỏi bị cáo là nếu biết thì bị cáo có làm hay không, bị cáo hiểu được rằng, trước pháp luật thì không có chữ 'nếu', nên bị cáo hiểu những sai lầm của mình.

Bị cáo làm từ thiện để giúp đỡ mọi người chứ không phải để đỡ cho những cái sai của mình. Bị cáo chỉ chia sẻ thêm để hội đồng xét xử có thể xem xét, giảm nhẹ cho cổ đông trong Tập đoàn Chị Em Rọt khi bắt đầu dự án này với mục đích tốt đẹp, ý tưởng làm ra trang trại riêng để giúp đồng bào dân tộc thiểu số lân cận, giúp họ trồng, canh tác và được trả lương hàng tháng. Mọi người cũng mong muốn có một dự án kinh doanh giúp cho mình và giúp cho người. Chỉ vì biện pháp triển khai quá non nớt, vội vàng và thiếu trách nhiệm. Đây là bài học rất lớn cho bị cáo cũng như tất cả mọi người. Bị cáo cảm ơn Đảng, Nhà nước và cơ quan điều tra đã phát hiện kịp thời khiến sản phẩm kém chất lượng không tràn lan trên thị trường nhiều thêm để ảnh hưởng đến sức khoẻ mọi người".