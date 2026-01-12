Kylie Jenner và Timothée Chalamet có cần đến mức này không?

Vào ngày 12/1 (giờ Việt Nam), lễ trao giải danh giá Golden Globe Awards 2026 (Quả Cầu Vàng) đã chính thức diễn ra tại Mỹ, thu hút sự chú ý lớn từ người hâm mộ khắp nơi trên thế giới. Trong số những mỹ nhân đổ bộ Quả Cầu Vàng năm nay, Kylie Jenner có thể nói là người chịu chơi và đầu tư nhất. Xuất hiện tại lễ trao giải cùng bạn trai Timothée Chalamet, Kylie Jenner gây chú ý khi diện bộ váy vàng ánh kim, tôn trọn đường cong cơ thể nóng bỏng. Không chỉ vậy, Kylie Jenner còn khiến người đối diện lóa mắt khi nâng tầm diện mạo bằng loạt trang sức kim cương, với tổng giá trị hơn 100 carat. Trong đó, đôi hoa tai kim cương cô đeo đã là 75 carat.

Tuy nhiên, điều khiến dân tình chú ý nhất là dù Timothée Chalamet và Kylie Jenner cùng nhau đến sự kiện, nhưng nam diễn viên lại xuất hiện lẻ bóng trên thảm đỏ. Việc Kylie Jenner dát đầy kim cương lên người, song cuối cùng không đồng hành cùng Timothée Chalamet gây bàn tán. Nhiều khán giả thắc mắc phải chăng cặp sao đã có giây phút dỗi nhau trước giờ G nên Kylie Jenner mới bỏ mặc bạn trai đi thảm đỏ Quả Cầu Vàng 1 mình.



Kylie Jenner lên đồ nóng bỏng, dát trang sức kim cương đi dự Quả Cầu Vàng 2026. Nguồn: X

Timothée Chalamet đơn độc trên thảm đỏ lễ trao giải. Nguồn: X.

Việc Kylie Jenner lên đồ lồng lộn, nhưng không đi thảm đỏ cùng Timothée Chalamet gây bàn tán. Nhiều khán giả nghi vấn cặp sao giận dỗi nhau trước giờ G nên Kylie Jenner mới không lộ diện cùng bạn trai. Ảnh: X.

Tuy nhiên, người hâm mộ không cần phải lo lắng. Truyền thông Mỹ cho rằng Kylie Jenner không xuất hiện trên thảm đỏ Quả Cầu Vàng vì không muốn chiếm spotlight của bạn trai. Tại lễ trao giải, Timothée Chalamet vào đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại nhạc kịch hoặc hài. Ở hội trường sự kiện, Timothée Chalamet và Kylie Jenner ngồi cạnh nhau sát rạt, liên tục có những cử chỉ tình cảm khiến người xung quanh phải "phát ghen".

Sau đó, Timothée Chalamet đã đánh bại Leonardo DiCaprio để đoạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại nhạc kịch hoặc hài. Trên sân khấu, tài tử gửi lời cảm ơn bố mẹ, và gây chú ý khi gọi trìu mến Kylie Jenner là "bạn đời" của mình. Phát biểu của nam diễn viên khiến dân tình đồn đoán phải chăng anh và Kylie Jenner đã bí mật kết hôn. Chứng kiến tình cảm mặn nồng mọi lúc mọi nơi của cặp sao, đến tờ Usa Today cũng phải bình luận: "Timothée Chalamet và Kylie Jenner biến lễ trao giải Quả Cầu Vàng năm nay thành buổi hẹn hò lãng mạn của họ".

Cặp sao "show ân ái"ở Quả Cầu Vàng 2026. Nguồn: X.

Khoảnh khắc thì thầm to nhỏ, khóa môi nhau đầy ngọt ngào của Timothée Chalamet và Kylie Jenner tại Quả Cầu Vàng năm nay. Ảnh: Getty Images.



Kylie Jenner xúc động, ôm chầm người bên cạnh khi Timothée Chalamet được xướng tên chiến thắng ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại nhạc kịch hoặc hài. Ảnh: Getty Images, CBS.

Giữa tháng 11/2025, có thông tin Kylie Jenner đã bị tài tử Timothée Chalamet (phim Call Me By Your Name) "đá" phũ phàng sau 2 năm hẹn hò, gây xôn xao dư luận. Kể từ đó, "nhất cử nhất động" của cặp sao được dư luận đặc biệt quan tâm. Thế nhưng, bất chấp sự phản đối và những ồn ào bên lề, Timothée Chalamet và Kylie Jenner vẫn bên nhau bền chặt trong suốt 3 năm qua. Timothée Chalamet và Kylie Jenner hẹn hò từ tháng 4/2023. Họ yêu nhau nghiêm túc và đã ra mắt gia đình đối phương. Lần đầu cặp đôi công khai chuyện tình cảm trước toàn thế giới là tại lễ trao giải Quả Cầu Vàng 2024.

Thậm chí Kylie Jenner và tài tử Call Me By Your Name yêu nhau nghiêm túc đến độ đã ra mắt gia đình của đối phương. Nguồn tin thân cận cho biết nhìn qua thì tưởng cặp đôi trái ngược nhau, nhưng giữa họ có rất nhiều sự tương đồng. Không chỉ có gia đình Kardashian - Jenner, mà gia đình Chalamet cũng rất ủng hộ chuyện tình này. Nhiều người cho rằng đây chính là dấu hiệu cho một "đám cưới thế kỷ" sắp được diễn ra.

Chuyện tình của Timothée Chalamet - Kylie Jenner đã gây nhiều tranh cãi. Ảnh: TMZ.

Nguồn: Page Six, X



